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Diese WM-Spiele laufen heute (20.6.) und in der Nacht im TV

WM-Fahrplan

Diese WM-Spiele laufen heute (20.6.) und in der Nacht im TV

20.06.2026, 06.00 Uhr
Größer, teurer und unübersichtlicher als alle Weltmeisterschaften bisher ist die Fußball-WM 2026. Hier kommt der aktuelle TV-Fahrplan.
Fußball-Weltmeisterschaft
Nach der Gala gegen Curaçao wartet auf Jamal Musiala und die deutsche Nationalmannschaft an WM-Spieltag 2 die Elfenbeinküste.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Lars Baron

104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.

Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.

Diese Paarungen sind am Samstag, 20. Juni, und in der Nacht zum Sonntag zu sehen

    1. Spieltag, Gruppe F Niederlande – Schweden, Anstoß: 20.6., 19.00 Uhr. NRG Stadium (Houston). ZDF und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe E Deutschland – Elfenbeinküste, Anstoß: 20.6., 22.00 Uhr. BMO Field (Toronto). ZDF und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe E Ecuador – Curaçao, Anstoß: 21.6., 2.00 Uhr. Arrowhead Stadium (Kansas City). ZDF und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe F Tunesien – Japan, Anstoß: 21.6., 6.00 Uhr. Estadio BBVA (Monterrey). Magenta TV.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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