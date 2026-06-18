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Nach 24 Jahren: Mike Myers bestätigt "Austin Powers"-Fortsetzung

Comeback-Pläne

Nach 24 Jahren: Mike Myers bestätigt "Austin Powers"-Fortsetzung

18.06.2026, 08.48 Uhr
2002 ermittelte Austin Powers zum dritten und bislang letzten Mal. Wie Hauptdarsteller Mike Myers nun bestätigte, dürfen sich Fans nach langem Warten auf ein Wiedersehen mit dem schrägen Agenten freuen.
Mike Myers in "Austin Powers"
Wie Mike Myers bestätigte, dürfen sich Fans auf einen vierten "Austin Powers"-Teil freuen.  Fotoquelle: Getty Images / New Line Cinema

Mit loser Zunge und schrägem Humor zog "Austin Powers – Das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat" (1997) alles durch den Kino-Kakao, was James Bond und seinen Schöpfern heilig war. Mike Myers stiefelt als trotteliger Topagent mit Brusthaar-Toupet in insgesamt drei Filmen in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Seither – 24 Jahre lang – war es still um den Klamauk-Spion geworden. Das soll sich nun ändern, wie Hauptdarsteller Mike Myers unlängst selbst bestätigte.

In der "Trevor Noah World Cup Show" sollte der Schauspieler verraten, ob es einen vierten Film der Reihe geben werde. Ohne weitere Details zu nennen, bejahte Myers die Frage nach einer Fortsetzung. Kurz zuvor war er im Werbespot des US- Telekommunikationskonzerns in seiner Rolle als Dr. Evil aufgetreten. Auch Myers' frühere "Austin Powers"-Kollegen Seth Green, Mindy Sterling und Rob Lowe sind in dem Clip zu sehen.

Bislang umfasst die erfolgreiche Agenten-Parodie drei Teile. Zusammen haben die Filme alleine in den USA rund eine halbe Milliarde Dollar eingespielt. Über 213 Millionen Dollar gehen dabei auf das Konto von "Goldständer", der 2002 in den Kinos lief und das 21. Bond-Abenteuer "Stirb an einem anderen Tag" zumindest in den USA deutlich auf die Plätze verwies.

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Konkrete Informationen zum möglichen vierten Teil gibt es bislang nicht. Die ersten drei Filme entstanden allesamt unter der Regie von Jay Roach, die Drehbücher lieferte stets Mike Myers höchstpersönlich.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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