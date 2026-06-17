Jede Lüge hat ihren Preis: ProSieben unterzieht Datingshow-Kandidaten einem Lügendetektor-Test

Sie alle sind auf der Suche nach der großen Liebe – und gleichzeitig nach dem großen Geld und einer ordentlichen Portion Ruhm. Im neuen Dating-Format "Eden – Du bezahlst für jede Lüge" wollen ProSieben und Joyn dem klassischen Reality-Dating ein völlig neues Level an Dramatik verpassen.

Neben einem Preisgeld von 100.000 Euro für die Paare, die sich am Ende tatsächlich verlieben sollen, sorgt vor allem ein Lügendetektor für ungewöhnliche Spannung. Er soll die Kandidaten gnadenlos auf ihre Ehrlichkeit prüfen. Jede erkannte Lüge kostet die Gruppe 1.000 Euro und schmälert damit direkt den möglichen Gewinn.

Lügen, um die Liebe zu retten, wie es sonst im Trash-TV eben so gang und gäbe ist, ist hier also keine Option. Ob der Lügendetektor am Ende wirklich so zuverlässig ist, wie das Konzept verspricht, bleibt allerdings abzuwarten.

Wer ist dabei? Mit dabei sind vor allem neue Gesichter, die sich im "Garten Eden" der Reality-Welt beweisen wollen. Gleichzeitig lassen sich auch etwas kleinere Fische aus dem TV-Becken auf das Experiment ein: Charline (29), die man noch aus der "Temptation Island"-Staffel 2023 kennt, in der sie von ihrem damaligen Partner Adrian betrogen wurde, ist ebenso dabei wie Roberto (26), der ebenfalls schon bei "Temptation Island" vor der Kamera stand.

"Ich liebe Abenteuer, ich liebe Frauen und ich liebe Geld", prahlt Roberto. Der 26-Jährige kommt aus Ludwigshafen am Rhein und will sich nun der Wahrheitsprobe in "Eden" stellen. Ob ihm das gelingt, zeigt sich bald: Auf Joyn erscheinen ab Donnerstag, 25. Juni, wöchentlich zwei neue Folgen. Ab Donnerstag, 16. Juli, zeigt ProSieben drei neue Folgen pro Woche. Insgesamt sind 20 Folgen geplant.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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