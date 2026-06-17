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"Weltspiegel Doku: Die Brexit-Erben: Uns reicht's!": Alle Infos zur ARD-Doku über junge Briten

"Weltspiegel Doku: Die Brexit-Erben: Uns reicht's!"

Zehn Jahre nach dem Brexit: Der dramatische Existenzkampf der Jugend

17.06.2026, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Zehn Jahre nach dem EU-Austritt von Großbritannien leiden vor allem junge Menschen unter den Folgen. Das zeigt die Weltspiegel Doku: Die Brexit-Erben: Uns reicht's!" von Mareike Aden und Anna Leier im Ersten.
"Weltspiegel Doku: Großbritannien: Die Brexit-Erben - Uns reicht's!"
Ceira Casey-Seargent hat sich einem Protestmarsch angeschlossen, dessen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Fuß von London bis vor das EU-Parlament in Brüssel ziehen. Ihre Botschaft: "Rejoin! - Wiedereintritt!"  Fotoquelle: NDR
Mareike Aden im Interview
Mareike Aden ist seit 1. Januar 2025 Korrespondentin im ARD Studio London. Für die "Weltspiegel Doku: Großbritannien: Die Brexit-Erben - Jetzt reicht's!" hat sie unter anderem eine Punkband auf ihrer ersten Europa-Tournee begleitet.   Fotoquelle: Oksana Yushko
"Weltspiegel Doku: Großbritannien: Die Brexit-Erben - Jetzt reicht's!"
Sängerin Amy und ihre Kollegen der Punkband Witchfever aus Manchester müssen auf ihrer Europa-Tournee große Hürden überwinden.   Fotoquelle: NDR/Peter Corr
"Weltspiegel Doku: Großbritannien: Die Brexit-Erben - Jetzt reicht's!"
Dylan Law kandidiert für die aufstrebende Green Party.   Fotoquelle: NDR
"Weltspiegel Doku: Großbritannien: Die Brexit-Erben - Jetzt reicht's!"
Für die "Weltspiegel Doku" trifft Mareike Aden auch Nigel Farage (links): Der Brexit-Befürworter konnte mit seiner rechtspopulistischen Partei Reform UK zuletzt große Siege feiern.   Fotoquelle: NDR
"Weltspiegel Doku: Großbritannien: Die Brexit-Erben - Jetzt reicht's!"
Ceira Casey-Seargent ist die jüngste Aktivistin, die sich am Protestmarsch für den Wiedereintritt in die EU beteiligt.   Fotoquelle: NDR/Peter Corr

Zehn Jahre nach dem Brexit-Referendum ist die Stimmung im Vereinigten Königreich an einem neuen Tiefpunkt angekommen: Während der derzeitige britische Premierminister Keir Starmer nach den katastrophalen Ergebnissen für seine Labour-Partei bei den Lokalwahlen um seinen Posten bangt, treibt die Mehrheit der Bevölkerung viel existenziellere Sorgen um. Welche das sind und wie es politisch weitergehen könnte, zeigt die neue "Weltspiegel Doku: Die Brexit-Erben: Uns reicht's!" von Mareike Aden und Anna Leier im Ersten (sowie vorab in der ARD-Mediathek).

ARD
Weltspiegel Doku: Die Brexit-Erben: Uns reicht's!
Dokumentation • 17.06.2026 • 23:35 Uhr

"Weltspiegel Doku" über soziale Ungleichheit nach dem Brexit

Der rund 45-minütige Beitrag begleitet vier junge Erwachsene, die 2016 noch zu jung waren, um beim Brexit-Referendum abstimmen zu dürfen, nun aber alt genug sind, um die deutlichen Einschränkungen am eigenen Leib zu spüren. "Das größte Problem, das nicht nur diese Generation umtreibt, ist die soziale Ungleichheit", erklärt die London-Korrespondentin Mareike Aden im Interview: "Wohnen ist teuer, ganz viele wohnen noch bei ihren Eltern. Sie kriegen, wenn überhaupt nur Einstiegsjobs, die nicht gut bezahlt sind. Die Lebenshaltungskosten sind seit Jahren wahnsinnig hoch."

Das spürt auch Dylan: Der 20-jährige Student lebt gemeinsam mit seinen Eltern in einer Sozialwohnung im Londoner Stadtteil Hackney. Eine eigene Bleibe kann er sich wie viele in seinem Alter nicht leisten. Bei den Lokalwahlen im Mai trat Dylan deshalb als Kandidat für die Green Party an. Die einstige Umweltpartei setzt sich inzwischen vermehrt für soziale Gerechtigkeit, bezahlbaren Wohnraum und für eine Reichensteuer ein.

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Nigel Farage und Reform UK werben um junge Brexit-Wähler

Auch Samuel aus Stourbridge bei Birmingham wohnt noch bei seinen Eltern, auch er ist politisch aktiv. Der 21-Jährige ist Mitglied der rechtspopulistischen Partei Reform UK von Nigel Farage. Der heute 62-jährige Farage war einst der Treiber des Brexits. Heute schimpft er über dessen schlechte Umsetzung. Als Mareike Aden ihn bei einem öffentlichen Auftritt im südenglischen Worthing mit Umfrageergebnissen konfrontiert, nach denen viele junge Britinnen und Briten sich eine Rückkehr in die EU wünschen, reagiert er abwehrend: "Den Umfragen würde ich nicht glauben. Warum will man in diesen gescheiterten Club zurück? Wir stehen zweifellos stärker da in der Welt." Die größten Probleme sind für ihn fehlende Grenzkontrollen und zu viel Bürokratie.

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Brexit-Bürokratie belastet britische Musikerinnen und Musiker

Dass das Problem mit der Bürokratie in vielen Fällen erst durch den Brexit entstanden ist, zeigt das Beispiel der 27-jährigen Alisha: Die "Weltspiegel Doku" begleitet die Gitarristin aus Manchester mit ihrer Punkband Witch Fever auf ihrer ersten Europa-Tournee. Seit dem Brexit brauchen britische Musikerinnen und Musiker dafür ein Arbeitsvisum. Auf ihre Merchandise-Artikel werden Zölle fällig. Das Equipment muss vorher angemeldet werden. "Das war für mich eine wahnsinnige Überraschung, dass diese Musikindustrie, die so eine Strahlkraft hat und die für Großbritannien ja auch wichtige Soft Power ist, so unter dem Brexit leidet", wundert sich Aden im Interview.

Protestmarsch nach Brüssel für den Wiedereintritt in die EU

Eine, die die Hoffnung auf einen Wiedereintritt in die EU nicht aufgeben will, ist die 24-jährige Ceira aus Liverpool. Ihre Mutter, so erzählt sie, sei damals schockiert über den Brexit gewesen. Als Krankenschwester ahnte sie früh, welche negative Auswirkungen das Votum auf das ohnehin überforderte Gesundheitssystem haben würde. Ein Jahr nach dem Krebstod ihrer Mutter möchte Ceira nun deren Kampf für den Wiedereintritt weiterführen. Deshalb schließt sie sich einem Protestmarsch von London vor das EU-Parlament in Brüssel an. Die Doku begleitet sie ein Stück.

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Junge Briten und der mögliche Exit vom Brexit

"Die Generation Brexit lässt sich nicht mehr ignorieren", heißt es am Ende des Films: "Sie fühlt sich mit ihren Sorgen von den beiden großen Parteien nicht ernst genommen. Die meisten zieht es gerade politisch nach links und Richtung Europa. Aber auch die Rechte wirbt um sie. Und der Exit vom Brexit, der ist auch dank der jungen Briten raus aus der Tabu-Zone. Ein Wiedereintritt in die EU ist nicht mehr völlig undenkbar. Aber es wäre ein Weg mit Streit, Hindernissen und vielen offenen Fragen."

Weltspiegel Doku: Die Brexit-Erben: Uns reicht's! – Mi. 17.06. – ARD: 23.35 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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