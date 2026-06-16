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"ARD Story: Kassensturz – Kommunen vor dem Kollaps": Alle Infos zur Doku über deutsche Städte

"ARD Story: Kassensturz – Kommunen vor dem Kollaps"

Deutsche Kommunen in finanzieller Not: ARD beleuchtet die Krise

16.06.2026, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
Deutsche Kommunen stehen vor einem Milliardenloch. Die ARD Story fragt, wo Städte noch sparen können – und was das für die Demokratie bedeutet.
"Kassensturz - Kommunen vor dem Kollaps"
Die Sparmaßnahmen der Kommunen bereiten der Bevölkerung der betroffenen Städte auch Sorge, wie die "ARD Story" zeigt.   Fotoquelle: SWR
"Kassensturz - Kommunen vor dem Kollaps"
Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer beschreibt im Interview den Ernst der finanziellen Lage seiner Stadt.   Fotoquelle: SWR
"Kassensturz - Kommunen vor dem Kollaps"
"ARD Story" begleitet unter anderem die ehemalige Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (rechts) beim Besuch in einer Notunterkunft.   Fotoquelle: SWR

Die Lücke ist gewaltig: 31,9 Milliarden Euro Schulden machten deutsche Kommunen, laut Angaben des Statistischen Bundesamts, im Jahr 2025. Das ist das höchste kommunale Finanzierungsdefizit seit der Wiedervereinigung 1990. Für die Verantwortlichen der deutschen Städte bedeutet das, dass sie in den kommenden Jahren massiv sparen müssen. Was heißt das für den Alltag der Bürgerinnen und Bürger? Fragen wie diesen geht die "ARD Story: Kassensturz – Kommunen vor dem Kollaps" von Katharina Singer auf den Grund.

ARD
ARD Story: Kassensturz – Kommunen vor dem Kollaps
Dokumentation • 16.06.2026 • 23:05 Uhr

"ARD Story: Kassensturz – Kommunen vor dem Kollaps" über klamme Städte

Den 45-minütigen Beitrag zeigt das Erste auf dem Sendeplatz von "maischberger" am Dienstagabend. Die Talkshow mit Sandra Maischberger befindet sich inzwischen in der Sommerpause. "ARD Story: Kassensturz – Kommunen vor dem Kollaps" begleitet die Verantwortlichen deutscher Städte über ein Jahr hinweg: Warum fehlt vielen von ihnen plötzlich so viel Geld? Und wo können die Kommunen überhaupt noch sparen, wenn schon jetzt landauf landab über marode Straßen, sanierungsbedürftige Schulen und einen unzuverlässigen Personennahverkehr geschimpft wird? Auch wagt der Beitrag einen Blick in die Zukunft: Wie gefährlich wird der Unmut der Bürgerinnen und Bürger letztlich für den Fortbestand der Demokratie?

ARD Story: Kassensturz – Kommunen vor dem Kollaps – Di. 16.06. – ARD: 23.05 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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