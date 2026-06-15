"Der perfekte Mann": Dieser Star ist George Clooneys James-Bond-Favorit

George Clooney hat sich zu den Spekulationen um den nächsten Darsteller von James Bond geäußert. Der 65-jährige Oscarpreisträger erklärte kürzlich, er sehe Callum Turner als idealen Kandidaten für die ikonische Rolle: "Ich hoffe, dass Callum am Ende der nächste Bond wird."

Deshalb hält Clooney Turner für den besten Kandidaten Turner sei aus Clooneys Sicht groß, gutaussehend, charmant – und Brite. Clooney arbeitete bereits mit Turner zusammen: Er führte bei dem 2023 erschienenen Sportdrama "Die Jungs im Boot" Regie, in dem Turner als Hauptdarsteller zu sehen war. Clooney nannte Turner den "perfekten Mann für diese Rolle". Turner wird in Medienberichten seit Längerem als möglicher neuer 007 gehandelt.

Callum Turner selbst erklärte im Gespräch mit dem "Hollywood Reporter", er habe keine Informationen zu einer möglichen Verpflichtung als James Bond: "Ich weiß wirklich nichts. Ich finde es einfach ziemlich amüsant." Laut Turner werde er von Freunden und Bekannten laufend zu dem Thema befragt, habe aber keinen Kontakt zu den Verantwortlichen.

James Bond: Suche nach Nachfolger läuft Ein offizieller Nachfolger von Daniel Craig, dessen letzter Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" 2021 erschien, ist nach wie vor nicht benannt. Amazon MGM Studios, die die Rechte an der James-Bond-Reihe innehaben, bestätigten am 14. Mai 2026, dass die Suche nach dem nächsten James Bond begonnen hat. Das Studio erklärte: "Die Suche nach dem nächsten James Bond hat begonnen", wolle aber keine Details im laufenden Prozess veröffentlichen.

Produzentenseitig gab es bereits Ankündigungen: Steven Knight, der durch "Peaky Blinders" bekannt wurde, übernimmt das Drehbuch. Amy Pascal ("Spider-Man: Homecoming") und David Heyman ("Barbie") wurden ebenso wie Regisseur Denis Villeneuve ("Dune") für das Projekt engagiert. Laut Aussage von Amazon MGM Studios sollen die Fans informiert werden, sobald die Entscheidung gefallen ist.

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