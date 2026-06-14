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Darum hat Per Mertesacker Christoph Kramers Roman nicht zu Ende gelesen: "Musste nicht mehr sein"

Literarische Premiere

Per Mertesacker reichten 50 Seiten von Christoph Kramers Roman

14.06.2026, 13.38 Uhr
Per Mertesacker und Christoph Kramer bleiben das beliebte Experten-Duo des ZDF für die Fußball-WM 2026. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung demonstrieren sie ihren einzigartigen Humor und erklären, warum ihre Frotzeleien kein Schauspiel sind.
Per Mertesacker, Christoph Kramer
Wollen "nicht in die Kultfalle stolpern": die ZDF-Fußball-Experten Per Mertesacker (links) und Christoph Kramer.  Fotoquelle: ZDF / Svea Pietschmann

Ihre freundschaftlichen Kabbeleien haben sie zu Publikumslieblingen im ZDF gemacht. Per Mertesacker (41) und Christoph Kramer (35) sind auch bei der Fußball-WM 2026 das Experten-Duo der Wahl beim Mainzer Sender. Eine Kostprobe ihrer "Was sich liebt, das neckt sich"-Methode gaben die beiden Weltmeister nun auch im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung".

Im Doppel-Interview wird Per Mertesacker gefragt, ob er Christoph Kramers Debütroman gelesen habe. Die für Kramer ernüchternde Antwort: "50 Seiten." Der Neu-Schriftsteller beschwert sich: "Nur 50?" Mertesacker bestätigt: "Ja. Dieser Spagat zwischen Kicken, Freunden, Schule, den du da beschreibst – da habe ich mich ganz gut wiedergefunden. Und musste sogar das ein oder andere Mal schmunzeln. Aber alles ab Seite 51 musste dann auch nicht mehr sein."

Christoph Kramer will nicht in die "Kultfalle stolpern"

"Das Leben fing im Sommer an" erschien 2025 und wurde vom Verlag Kiepenheuer & Witsch als ein "nostalgischer, vibrierender Coming-of-Age-Roman" vorgestellt, dessen Handlung während der "Sommermärchen"-WM 2006 spielt. Der Umfang der Erstausgabe wird mit 256 Seiten angegeben – den Großteil hat sich Per Mertesacker also geschenkt.

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Allzu harmonisch dürften die beiden Ex-Nationalspieler auch die kommenden Wochen im ZDF-WM-Studio nicht zu Werke gehen – bei aller freundschaftlichen Verbundenheit. Dem Verdacht, ihre Frotzeleien seien nur zu Unterhaltungszwecken gestellt, widersprachen beiden im "Süddeutsche"-Interview allerdings energisch.

"Es darf in keiner Weise gespielt sein", beteuerte Kramer. "Und es wird gefährlich, wenn man irgendwann denkt: Boah, die Leute finden das cool, wenn wir nicht einer Meinung sind – also müssen wir jetzt möglichst oft nicht einer Meinung sind. Man darf nie in diese Kultfalle stolpern. Vielleicht gebe ich dir deshalb jetzt öfter mal recht, Per."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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