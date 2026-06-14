"Terra X: Orientexpress – Ein Zug schreibt Geschichte": Kritik zur ZDF-Dokumentation

In Zeiten hoher Spritpreise und allgemeiner Kerosinknappheit erleben Zugreisen durch Europa derzeit ein Revival. Zwar fällt der Effekt in Deutschland dank maroder Strecken und chronischer Verspätung deutlich schwächer aus, dennoch können sich Bahnfreunde auch hier bis 2028 etwa über eine Direktverbindung von Berlin nach Oslo freuen. Möglich gemacht hat diese Art zu reisen nicht zuletzt die revolutionäre Idee des Belgiers Georges Nagelmackers, der Ende des 19. Jahrhunderts den Orientexpress errichtete und dafür nicht nur seine Existenz aufs Spiel setzte, sondern sich auch gegen seine eigene Familie stellte. "Terra X" erzählt die ganze faszinierende Entstehungsgeschichte der sagenumwobenen Bahnverbindung zwischen Paris und Konstantinopel nun in der wiederholten Doku "Orientexpress – Ein Zug schreibt Geschichte" von Gerhard Rekel aus dem Jahr 2020 nach.

Terra X: Orientexpress – Ein Zug schreibt Geschichte Dokumentation • 14.06.2026 • 19:15 Uhr

Ausgehend von der Premierenfahrt des Edelzugs am 4. Oktober 1883 ab Paris skizzieren Expertinnen und Experten wie der Eisenbahnhistoriker Dr. Rainer Mertens den damaligen Stand der Gesellschaft und Status der Eisenbahnsysteme nach. In 45 Minuten geht es um technische Errungenschaften wie die Erfindung des Speisewagens, aber auch um die gesellschaftliche Bedeutung der neu errichteten Bahnstrecke zur Völkerverständigung. Bebildert und aufgelockert wird das Ganze wie immer von anschaulichen Spielszenen. Dabei wird auch mit einem durch Agatha Christie geschaffenen Mythos aufgeräumt: Gemordet, so heißt es, wurde im Orientexpress angeblich nie.

Terra X: Orientexpress – Ein Zug schreibt Geschichte – So. 14.06. – ZDF: 19.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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