"Ägypten: Das geheimnisvolle Grab des Wesirs": Kritik zur Dokumentation auf ARTE

"Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten": Kritik zum ARD-Krimi mit Christian Kohlund

In der Wiederholung des 15. Films der Krimireihe aus Zürich besucht der "Anwalt ohne Lizenz" eine Vernissage. Dabei verliebt er sich nicht nur in die Künstlerin, sondern hat nach dem Mord an dem Veranstalter auch einen neuen Mandanten: den Caterer Giovanni Lazzari.