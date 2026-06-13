"Ägypten: Das geheimnisvolle Grab des Wesirs": Kritik zur Dokumentation auf ARTE
Ein rätselhaftes Doppelgrab, spektakuläre Funde und faszinierende Einblicke in das Alte Ägypten: Der Dokumentarfilm "Ägypten: Das geheimnisvolle Grab des Wesirs", den ARTE in deutscher Erstausstrahlung zeigt, begleitet ein internationales Forscherteam bei einer außergewöhnlichen Ausgrabung in der Nekropole von Sakkara. Im Mittelpunkt steht die Entdeckung eines Grabes, das dem Wesir Ouni zugeschrieben wird, er war einer der wichtigsten Würdenträger unter Pharao Pepi I., der vor mehr als 4.200 Jahren regierte. Eine Sensation für die Archäologen, denn von Ouni existiert bereits eine bekannte Grabstätte im rund 400 Kilometer entfernten Abydos. Beide Gräber enthalten nahezu identische Reliefs und Inschriften, darunter dieselbe monumentale Autobiografie des hohen Beamten.
Wenn sich Archäologie-Detektive den Kopf zerbrechen
Für das französisch-schweizerische Forschungsteam beginnt damit eine detektivische Spurensuche. Zunächst müssen die Wissenschaftler ausschließen, dass es sich bei dem Grab in Sakkara um die Kopie eines sogenannten Usurpators handelt – also um jemanden, der sich die Identität des berühmten Wesirs angeeignet hat. Doch nach und nach verdichten sich die Hinweise darauf, dass beide Grabstätten tatsächlich demselben Ouni gehörten.
Damit stellen sich neue Fragen: Warum ließ sich der Wesir gleich zwei monumentale Gräber errichten? Und wo wurde er letztlich tatsächlich bestattet? Die aufwendig bebilderte Dokumentation begleitet die Archäologinnen und Archäologen bei ihrer Arbeit in der Wüste südlich von Kairo und zeigt eindrucksvoll, wie moderne Forschung versucht, jahrtausendealte Geheimnisse zu entschlüsseln.
Ägypten: Das geheimnisvolle Grab des Wesirs – Sa. 13.06. – ARTE: 20.15 Uhr
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH