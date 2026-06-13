Home News TV-News

"Lucerne Festival 2025 – Beatrice Rana spielt Rachmaninow": Die Wiederholung auf 3sat

Rachmaninow-Abend

"Lucerne Festival 2025 – Beatrice Rana spielt Rachmaninow": Die Wiederholung auf 3sat

13.06.2026, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Beatrice Rana und das Lucerne Festival Orchestra unter Riccardo Chailly präsentieren einen unvergesslichen Rachmaninow-Abend beim Luzern Festival 2025. Ein Muss für Klassikliebhaber, gezeigt auf 3sat.
Lucerne Festival 2025 - Beatrice Rana spielt Rachmaninow
Beim Luzern Festival 2025 brillierte die Pianistin Beatrice Rana mit Rachmaninows virtuosen Variationen der Paganini-Rhapsodie.   Fotoquelle: ZDF / SRF / Simon Fowler
Lucerne Festival 2025 - Beatrice Rana spielt Rachmaninow
Die 1993 in Apulien geborene Pianistin Beatrice Rana widmete beim Luzern Festival 2025 Sergei Rachmaninow einen ganzen Abend.  Fotoquelle: ZDF / SRF / Simon Fowler

Einer der "Weltstars der Klassik" beim Luzern Festival war im Sommer 2025 die aus Apulien stammende Pianistin Beatrice Rana. Mit dem Lucerne Festival Orchestra unter Riccardo Chailly brillierte sie mit einem Abend, der ausschließlich Sergei Rachmaninow gewidmet war. Zu Gehör brachte sie dabei nicht nur die virtuosen Variationen der eingängigen Paganini-Rhapsodie, sondern auch die mysteriöse Sinfonie Nr. 1. Mit dem frühen Werk "Der Fels" wurde darüber hinaus die Biografie des Komponisten abgerundet. 3sat zeigt am Samstagabend zur besten Sendezeit das musikalische Ereignis aus dem Konzertsaal KKL in Luzern.

3sat
Lucerne Festival 2025 – Beatrice Rana spielt Rachmaninow
Klassik • 13.06.2026 • 20:15 Uhr

Die 1993 in eine Musikerfamilie hineingeborene Pianistin Beatrice Rana – angeblich standen zu Hause fünf Flügel bereit – debütierte bereits im Alter von neun Jahren mit Bachs Klavierkonzert f-moll. Mit 16 Jahren schloss sie ihr Studium am Konservatorium ab, wo sie zugleich auch Komposition studierte. Inzwischen gewann sie zahlreiche Klavier-Wettbewerbe. Die "New York Times" bestätigte ihr bei einem ihrer letzten Konzerte "orphische Kraft" und "transzendentale Leichtigkeit". Zweifellos genug Anreize, um in das vielschichtige Konzert vom Sommer 2025 hineinzuhören und sich begeistern zu lassen.

Lucerne Festival 2025 – Beatrice Rana spielt Rachmaninow – Sa. 13.06. – 3sat: 20.15 Uhr

Derzeit beliebt:
>>"ZDF.reportage. Jung und schön": Kritik zur Dokumentation
>>Diese WM-Spiele laufen heute (13.6.) und in der Nacht im TV
>>Colin Farrell als Alien: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>Per Mertesacker hat Christoph Kramers Roman nicht zu Ende gelesen: "Musste nicht mehr sein"

"ZDF.reportage. Jung und schön": Kritik zur Dokumentation
Die ZDF-Reportage "Jung und schön" zeigt, wie junge Menschen unter dem Druck leiden, perfekt auszusehen. Zwischen Selbstverwirklichung und Anpassungsdruck kämpfen sie mit den Erwartungen der Gesellschaft.
Schönheitswahn
ZDF.reportage. Jung und schön

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Helene Fischer feiert Tour-Auftakt – Thomas Seitel steht mit ihr auf der Bühne
Tourstart in Dresden
Helene Fischer steht auf der Bühne und trägt ein rotes Outfit.
Tourstart in Dresden: Diese Lieder sind auf Helene Fischers Setlist
Große Tour
Helene Fischer in einem roten Body auf der Bühne.
"Chaos in meinem Kopf": Helene Fischer beginnt ihre Stadiontournee
Jubiläumstour
Helene Fischer
Sebastian Pufpaff über Stefan Raab: Darum krachte es hinter den Kulissen von "TV total"
Hitzige Details
Sebastian Pufpaff
"Die Diplomatin – Mord in St. Petersburg": Kritik zum Politthriller auf 3sat
Brisanter Politthriller
Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg
"Das große Staatsopern-Air": Das Konzert auf 3sat
Staatsopern-Air
Das große Staatsopern-Air
Jessica Simpson blickt auf Sucht zurück: "War jemand, vor dem ich Angst hatte"
Emotionales Konzert
Jessica Simpson
"Die Witwe Clicquot": Kritik zum Biopic mit Haley Bennett
Champagner-Pionierin
Die Witwe Cliquot
"Wo uns Touristen niederrennen – Übertourismus in Österreich": Kritik zum Doku auf 3sat
Touristenansturm
Wo uns Touristen niederrennen - Übertourismus in Österreich
"Robert Lembke – Wer bin ich?": Kritik zur Doku auf 3sat
"Robert Lembke – Wer bin ich?"
Robert Lembke - Wer bin ich?
„Maxton Hall“: Das ist über die dritte Staffel bekannt
Amazon Prime Video
Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung
Die 4. Staffel von „Dr. Nice“ im ZDF: Das wissen wir über die neuen Folgen
ZDF-Serie
Patrick Kalupa, Josefine Preuß und Maximilian Grill
"Quizduell-Olymp": Das sind die prominenten Quiz-Gäste im Juni
Quiz-Show mit Esther Sedlaczek
Freitags lädt Esther Sedlaczek zum "Quizduell-Olymp" ein. Welche prominenten Gäste sich den kniffeligen Fragen stellen, finden Sie hier immer aktuell im Überblick.
Esther Sedlaczek privat: Ehemann, Kinder und Freundschaft mit Bastian Schweinsteiger?
WM 2026
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek
WM 2026 startet mit Mega-Quote: ZDF weit über Katar-Niveau
Starker Start im Zweiten
Mexikanische und südafrikanische Fußballspieler kämpfen um den Ball.
Quotenüberraschung zum WM-Start: ZDF stellt Turnier in Katar deutlich in den Schatten
ZDF-Quotenerfolg
Raul Jimenez
Schiedsrichter-Experte Lutz Wagner: "Hundertprozentige Gerechtigkeit wird es niemals geben"
Schiri-Debatte
Lutz Wagner
"Midsommar": Kritik zum Horrorfilm mit Flroence Pugh im ZDF
Skandi-Horror
Midsommar
Nach Entdeckung unter der Dusche: Dwayne "The Rock" Johnson befürchtete Krebserkrankung
Medizinischer Fehlalarm
Dwayne "The Rock" Johnson
Echter Polizeieinsatz bei "Hubert ohne Staller"
Chaos am Set
Hubert ohne Staller
Klaas Heufer-Umlauf kritisiert "Zockermentalität" in der Politik: "Ein Typ wie Söder wird abhängig davon"
Politik als Show
Der Quiz-Champion
Marina Marx nach "Fernsehgarten"-Sturz verspottet: "Sagt eigentlich alles"
Playback-Kritik
ZDF-Fernsehgarten
"Abscheulicher Schwachsinn": Ariana Grande liest Trump-Regierung die Leviten
Musikstreit
Ariana Grande
Charlotte Würdig über Liebe: "Ich habe wirklich Angst vor einer Beziehung"
Beziehungsängste
Charlotte Wuerdig
Schiedsrichter-Experte Lutz Wagner: "Das hätte man heute sehr schnell zurückgepfiffen"
Im Interview
Lutz Wagner
Ärger um ZDF-"Fernsehgarten": Fans kritisieren Preise und Pannen
Zuschauerunmut
Andrea Kiewel in einem roten Kleid im ZDF Fernsehgarten.
Public Viewing vor harter Probe: Der WM-Zauber von 2006 fehlt
Sehnsucht nach dem Sommermärchen
Friede, Freude, Schlaaand: Von der Wucht des Public Viewing
"Du gehörst hier nicht hin": So flog Florian Silbereisen aus VIP-Bereich
Kurioser Rauswurf
Florian Silbereisen schaut ernst.
Andrea Kiewels verrückte Karriere: Vom DDR-Talent zur "Fernsehgarten"-Ikone
TV-Karriere
Andrea Kiewel
WM 2026 im TV: Für viele Fans wird es richtig bitter
Spiele nur im Abo
WM 2026