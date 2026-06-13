"Lucerne Festival 2025 – Beatrice Rana spielt Rachmaninow": Die Wiederholung auf 3sat

Einer der "Weltstars der Klassik" beim Luzern Festival war im Sommer 2025 die aus Apulien stammende Pianistin Beatrice Rana. Mit dem Lucerne Festival Orchestra unter Riccardo Chailly brillierte sie mit einem Abend, der ausschließlich Sergei Rachmaninow gewidmet war. Zu Gehör brachte sie dabei nicht nur die virtuosen Variationen der eingängigen Paganini-Rhapsodie, sondern auch die mysteriöse Sinfonie Nr. 1. Mit dem frühen Werk "Der Fels" wurde darüber hinaus die Biografie des Komponisten abgerundet. 3sat zeigt am Samstagabend zur besten Sendezeit das musikalische Ereignis aus dem Konzertsaal KKL in Luzern.

Lucerne Festival 2025 – Beatrice Rana spielt Rachmaninow Klassik • 13.06.2026 • 20:15 Uhr

Die 1993 in eine Musikerfamilie hineingeborene Pianistin Beatrice Rana – angeblich standen zu Hause fünf Flügel bereit – debütierte bereits im Alter von neun Jahren mit Bachs Klavierkonzert f-moll. Mit 16 Jahren schloss sie ihr Studium am Konservatorium ab, wo sie zugleich auch Komposition studierte. Inzwischen gewann sie zahlreiche Klavier-Wettbewerbe. Die "New York Times" bestätigte ihr bei einem ihrer letzten Konzerte "orphische Kraft" und "transzendentale Leichtigkeit". Zweifellos genug Anreize, um in das vielschichtige Konzert vom Sommer 2025 hineinzuhören und sich begeistern zu lassen.

Lucerne Festival 2025 – Beatrice Rana spielt Rachmaninow – Sa. 13.06. – 3sat: 20.15 Uhr

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