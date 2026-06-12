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WM 2026 startet mit Mega-Quote: ZDF weit über Katar-Niveau

Starker Start im Zweiten

WM 2026 startet mit Mega-Quote: ZDF weit über Katar-Niveau

12.06.2026, 12.22 Uhr
von Julian Flimm
Mehr als zehn Millionen Menschen verfolgten das erste Spiel. Damit übertrifft die Übertragung die damalige Eröffnung in Katar klar.
Mexikanische und südafrikanische Fußballspieler kämpfen um den Ball.
Im Eröffnungsspiel der WM trat Gastgeber Mexiko gegen Südafrika an.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Tom Weller

Das ZDF hat zum WM-Auftakt 2026 deutlich mehr Zuschauer erreicht als noch vor vier Jahren. Die Live-Übertragung des Spiels zwischen Mexiko und Südafrika verzeichnete laut AGF im Schnitt 10,04 Millionen Zuschauer und erzielte damit einen Marktanteil von 46,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Wert sogar bei 65,6 Prozent.

WM 2026 Quoten: ZDF legt im Vergleich zu Katar 2022 massiv zu

Zum Vergleich: Das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar hatte lediglich 6,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer angelockt, was einem Marktanteil von 33 Prozent entsprach. Damals bestritten Katar und Ecuador die Partie. Die aktuellen Werte liegen damit erheblich über denen der letzten WM.

Der Anstieg zeigte sich schon früher am Abend. Bereits zur Vorberichterstattung um 17.15 Uhr schalteten 1,88 Millionen Zuschauer ein – zur Live-Übertragung der Eröffnungsfeier um 19.30 Uhr waren es 5,16 Millionen. Direkt vor dem Anstoß kletterte die Reichweite auf 8,55 Millionen, bevor das Spiel selbst den Durchschnittswert von über zehn Millionen erreichte.

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WM 2026: So lief das Eröffnungsspiel

Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika endete mit einem 2:0 für die Gastgeber; Raúl Jiménez und Julian Quiñones trafen für Mexiko. trafen für Mexiko. Besonders bemerkenswert: Noch nie gab es in einem WM-Eröffnungsspiel so viele rote Karten. Der Südafrikaner Sphephelo Sithole sah nach 50 Minuten die rote Karte, Themba Zwane musste in der 84. Minute ebenfalls vom Platz. Mexikos Kapitän Cesar Montes erhielt kurz vor Schluss Rot und fehlt damit in den kommenden Partien gegen Tschechien und Südkorea.

Nach Entdeckung unter der Dusche: Dwayne "The Rock" Johnson befürchtete Krebserkrankung
Verhängnisvolle Entdeckung unter der Dusche: Dwayne "The Rock" Johnson lebte in der Angst, an Krebs erkrankt zu sein. "Ich musste 24 Stunden damit leben, ohne was zu wissen", blickte er nun auf die bangen Momente zurück.
Medizinischer Fehlalarm
Dwayne "The Rock" Johnson

Das ZDF reagierte zudem auf Kritik von Fußballfans, die bemängelten, dass während der Eröffnungsfeier nicht alle Szenen live zu sehen waren. In einer Pressemitteilung erklärte der Sender, dass aus rechtlichen Gründen ein Teil der Sendezeit für Werbung vorgesehen sei. "Das ZDF ist angehalten, einen Teil seines Haushaltes durch Ausstrahlung von Werbung zu bestreiten."

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