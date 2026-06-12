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Nach Entdeckung unter der Dusche: Dwayne "The Rock" Johnson befürchtete Krebserkrankung

Medizinischer Fehlalarm

Nach Entdeckung unter der Dusche: Dwayne "The Rock" Johnson befürchtete Krebserkrankung

12.06.2026, 10.38 Uhr
Verhängnisvolle Entdeckung unter der Dusche: Dwayne "The Rock" Johnson lebte in der Angst, an Krebs erkrankt zu sein. "Ich musste 24 Stunden damit leben, ohne was zu wissen", blickte er nun auf die bangen Momente zurück.
Dwayne "The Rock" Johnson
Dwayne Johnson befürchtete, an Krebs erkrankt zu sein.  Fotoquelle: Getty Images / Jesse Grant

Bange Stunden für Dwayne "The Rock" Johnson: Unter der Dusche entdeckte der Schauspieler einen schmerzhaften Knoten am Hoden. Daraufhin schrillten bei dem Hollywoodstar die Alarmglocken. Wie er nun gegenüber dem Magazin "Esquire" eröffnete, habe sich Angst breitgemacht, er könne an Hodenkrebs erkrankt sein. Ein ganzes Wochenende lang habe ihn die Ungewissheit gequält, teilte der 54-Jährige. Seiner Frau Lauren habe er davon aber nichts gesagt, denn: "Ich wollte sie nicht beunruhigen, bevor ich wusste, ob es überhaupt Anlass zur Sorge gab."

Lieber suchte "The Rock" direkt am Montagmorgen nach der Entdeckung seinen Arzt auf. Dort gab es nach der Untersuchung auch Entwarnung: Der Mediziner machte eine Nebenhodenentzündung als Ursache der Schmerzen aus. Dennoch ordnete er zur Sicherheit noch eine Ultraschalluntersuchung für Dwayne "The Rock" Johnson an.

"Ich musste also diese 24 Stunden damit leben, ohne was zu wissen"

Dass der Schauspieler ausgerechnet an jenem Tag einen komplett vollen Terminkalender hatte, war denkbar ungünstig. Denn obwohl seine Gedanken ganz woanders machen, musste er während der Promo-Tour für den nächsten "Jumanji"-Film gute Laune verbreiten. Schließlich stand fest: Erst am kommenden Tag war ein Ultraschalltermin für den Schauspieler frei. "Ich musste also diese 24 Stunden damit leben, ohne was zu wissen – und ich musste den ganzen Tag über präsent sein, herumalbern und Reden halten", beschrieb Johnson nun.

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Am Ende war jede Angst jedoch zum Glück unbegründet. Nach den Untersuchungen stand fest: Der Knoten ist gutartig – kein Krebs. Wie der Arzt zu Beginn vermutet hatte, handelte es sich um eine leichte Nebenhodenentzündung. "Mir geht es gut", versicherte Dwayne "The Rock" Johnson. "Aber das wusste ich damals noch nicht – und das Ganze war wirklich schmerzhaft."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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