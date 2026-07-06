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"Snitch – Ein riskanter Deal": Kritik zum Thriller mit Dwayne Johnson

Dwayne Johnson

Dwayne Johnsons waghalsiger Plan in "Snitch"

06.07.2026, 08.04 Uhr
von Bernd Fetsch
Im Thriller "Snitch" kämpft ein Vater, gespielt von Dwayne Johnson, gegen das unerbittliche US-Justizsystem, um seinen Sohn aus dem Gefängnis zu befreien. Ein riskanter Plan könnte alles ändern.
Snitch - Ein riskanter Deal
Hochbrisanter Undercover-Einsatz: Familienvater John Matthews (Dwayne Johnson, links) heuert bei der Mafia als Drogen-Fahrer an.   Fotoquelle: Kabel Eins/Tobis
Snitch - Ein riskanter Deal
Um seinen Sohn zu retten, begibt sich John (Dwayne Johnson) auf die schiefe Bahn.   Fotoquelle: Kabel Eins/Tobis
Snitch - Ein riskanter Deal
Dieses Päckchen soll Jason (Rafi Gavron) noch in riesige Schwierigkeiten bringen.   Fotoquelle: Kabel Eins/Tobis
Snitch - Ein riskanter Deal
Staatsanwältin Keeghan (Susan Sarandon) hat nur ihre Karriere im Kopf: Deshalb gibt sie ihre Zustimmung für ein gefährliches Versteckspiel.   Fotoquelle: Kabel Eins/Tobis
Snitch - Ein riskanter Deal
Jason (Rafi Gavron, Mitte) gilt den US-Behörden als potenzieller Drogenhändler. Ihm droht eine lange Gefängnisstrafe.   Fotoquelle: Kabel Eins/Tobis
Snitch - Ein riskanter Deal
Agent Cooper (Barry Pepper) kontrolliert jeden Schritt des frisch angeheuerten Drogen-Kurierfahrers.   Fotoquelle: Kabel Eins/Tobis

Die Kumpels verpfeifen, das geht überhaupt nicht. Das ist ein uraltes Gangster-Gesetz, das bis in die Neuzeit Geltung hat. Obwohl es schwerfällt, das Mittelklasse-Jüngelchen Jason (Rafi Gavron) überhaupt als "Verbrecher" zu bezeichnen. Er wird mit einem präparierten Drogenpaket von der Polizei festgenommen – weil ihn ein vermeintlicher Freund, der titelgebende "Snitch" aus dem packenden Actiondrama "Snitch – Ein riskanter Deal" (2013), das Kabel Eins zur Primetime wiederholt, verpfiffen hat. Doch das US-Justizsystem ist unerbittlich, wenn Rauschgift im Spiel ist. Jason muss für lange Jahre hinter Gitter. Es sei denn, er wird selbst zum Verräter. Oder sein Vater – Action-Star Dwayne Johnson in einer unerwartet feinsinnigen, hochnervösen, überzeugenden Rolle als knorriger Selbermacher – nimmt sich der Sache an.

Kabel Eins
Snitch – Ein riskanter Deal
Thriller • 06.07.2026 • 20:15 Uhr

Es ist ein unscheinbares Paket mit ein paar bunten Pillen, das Verderben über das vermeintliche Vorstadtidyll der Familie Matthews bringt: Sobald Jason es an der Tür entgegennimmt, gilt er nicht nur als Junkie, sondern wegen der Menge der Drogen auch als Dealer. Und auf solche warten drakonische Haftstrafen in düsteren Justizvollzugsanstalten. Doch Jason, der im Kern ein unkorrumpierbarer Jugendlicher ist, möchte niemanden verpetzen – obwohl ihm selbst eine Falle gestellt wurde.

Ein haarsträubender, verzweifelter Plan

Immer verzweifelter sieht sein Vater John Matthews (Johnson) der drohenden Verurteilung seines Sohnes entgegen, immer hilfloser werden seine Versuche, doch noch auf die Ankläger einzuwirken. Doch Staatsanwältin Joanne Keeghan (Susan Sarandon) lässt den couragierten Vater abblitzen: Solang Jason keine Hintermänner seines Drogenkonsums benennt, wandert er für lange Zeit in den Bau.

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Oder gibt es etwa doch eine Alternative? Matthews selbst hat die rechtlich höchst fragwürdige, moralisch zwingende Idee, für die sich die karrieregeile Strafverfolgerin schnell begeistern kann: Der eigentlich biedere Familienvater, der zwar die Statur eines harten Jungen aufweist, bislang aber noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geriet, will sich den Drogenbossen als Kurierfahrer andienen – um so möglichst viele Verdächtige ans Messer liefern zu können. Schon bald ist nicht nur das Leben von John Matthews in höchster Gefahr. Und ein Zurück ins bürgerliche Leben ist ein für allemal verwirkt.

Der ehemalige Stuntszenen-Choreogaph Ric Roman Waugh, der das Drehbuch zu "Snitch – Ein riskanter Deal" zusammen mit Justin Haythe schrieb, setzt als Regisseur weniger auf knallige Actioneffekte, die von der beklemmenden Grundstimmung ablenken würden, als auf innere Konflikte. Natürlich gibt es einigen Kugelhagel und aufpeitschende Verfolgungsfahrten mit dem Monster-Truck. Der größte Nervenkitzel geht aber vom Blick in das Gesicht eines Mannes aus, der eigentlich das Beste will – und sich selbst immer fremder wird.

Snitch – Ein riskanter Deal – Mo. 06.07. – Kabel Eins: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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