DDR-Star Frank Schöbel und sein unerfüllter Traum

"Das erste Mal in den Westen fahren, war für uns wie zum Mond fliegen", erinnert sich Frank Schöbel noch genau. Dienstreisen in die Bundesrepublik waren nur wenigen DDR-Bürgern vergönnt. Schöbel, 1942 in Leipzig geboren, erfuhr das Privileg früh: 1972 durfte er für einen Auftritt in der Sendung "Musik aus Studio" kurz nach Hannover und trat dort in der 69. Ausgabe der von Henning Venske moderierten Musikshow mit "Wie ein Stern" auf – als erster Sänger der DDR! "Das war der Hammer", erinnerte sich Schöbel im Gespräch mit Moderatorin Inka Schneider nun in der NDR-Sendung "Das rote Sofa".

1972 war Schöbel schon zehn Jahre im Geschäft und in der DDR nicht nur als Sänger, sondern auch spätestens seit dem Musicalfilm "Heißer Sommer" (1968) als Schauspieler ein Topstar. Einer der Karrierehöhepunkte fand erneut im Westen statt: 1974 vertrat Schöbel seine Heimat DDR musikalisch bei der Eröffnungsfeier im Frankfurter Waldstadion. Er sang dort den Titel "Freunde gibt es überall", den er auch gemeinsam mit der Mannschaft der DDR eingesungen hatte.

Frank Schöbel: "Ich hatte ein bisschen Angst" Auf dem roten Sofa erinnerte er sich: "Das war toll, aber ich hatte ein bisschen Angst, wie die Leute auf die DDR reagieren – ob sie Tomaten mithatten. Aber es ging alles gut." Obwohl Schöbel also mehrfach in der Bundesrepublik auftreten durfte, erfüllte sich ein Traum nicht. Ein Auftritt in der "ZDF-Hitparade", der erfolgreichsten Musikshow Deutschlands, blieb ihm verwehrt. Warum? "Da haben die Genossen gesagt: 'Da fahren wir nicht hin.'" Er lachte in der Erinnerung: "Wir? Das haben die ganz alleine entschieden."

Mittlerweile ist Schöbel seit 64 Jahren im Business. Die multitalentierte (Sänger, Komponist, Produzent, Musiker, Moderator, Schauspieler, Autor) lebende Legende denkt auch mit 83 Jahren nicht ans Aufhören, im Gegenteil.

Frank Schöbel arbeitet an neuem Album "Nächstes Jahr ist 65. Jubiläum – da machen wir ne Tournee dazu." Und am nächsten Album, es wird das offiziell 36. sein, arbeitet er auch schon wieder. Im Dezember gibt er in Hamburg und Schwerin zwei Weihnachtskonzerte und in Dresden läuft im Oktober seine Lebensgeschichte in "Die Frank Schöbel-Story".

Das Musical, in dem Schöbel selbst mitspielt und singt, gibt es seit 2021. In diesem Jahr, im September, gastiert die Show erstmals auch in Berlin-Marzahn. Da muss er dann nich so weit anreisen. Schöbel lebt im Berliner Stadteil Malsdorf, also quasi um die Ecke.

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