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"Das Sommerhaus der Stars": Urlaub am Original-Drehort

Reality-Drehort

"Das Sommerhaus der Stars": Urlaub am Original-Drehort

03.07.2026, 13.33 Uhr
von Pamela Haridi
Im TV fliegen dort die Fetzen, außerhalb der Drehs herrscht Ruhe pur: Fans können das berühmte „Sommerhaus der Stars“ buchen – mit Original-Kulisse und traumhafter Natur.
Drohnenaufnahme des "Sommerhaus" Barlo samt Grundstück und Gehöft, umgeben von Feldern und Wäldern.
Das "Sommerhaus" Barlo in Bocholt, wo die Dreharbeiten der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" stattfinden und wo Fans des Reality-Formates ihren Urlaub genießen können.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Guido Kirchner

Wo sonst Tränen fließen, Freundschaften zerbrechen und Promi-Paare um 50.000 Euro kämpfen, genießen außerhalb der Dreharbeiten ganz normale Urlauber entspannte Tage. Was viele Fans der RTL-Erfolgsshow nicht wissen: Das berühmte „Sommerhaus der Stars“ ist kein Fernsehstudio, sondern ein echter Bauernhof, der außerhalb der Produktion als reguläre Ferienunterkunft vermietet wird. Wer schon immer wissen wollte, wie sich ein Aufenthalt im wohl bekanntesten Reality-Haus Deutschlands anfühlen mag, kann sich diesen Wunsch auch völlig ohne Promi-Status erfüllen.

Seit Jahren sorgt „Das Sommerhaus der Stars“ regelmäßig für Schlagzeilen. Legendäre Streitereien, hochemotionale Aussprachen und hitzige Konflikte haben den Drehort zu einem Pilgerziel für Reality-Fans gemacht. Es dürfte viele überraschen, dass das Anwesen den größten Teil des Jahres keineswegs leer steht. Statt Kamerateams, Regie und Prominenz reisen dann ganz normale Urlauber dort an.

Der Original-Drehort liegt mitten im Münsterland

Das bekannte „Sommerhaus“ befindet sich auf dem Bauernhof Barlo in Bocholt im westlichen Münsterland – nur wenige Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. An diesem Ort entstehen Jahr für Jahr Szenen, über die Reality-Fans manchmal wochenlang diskutieren. Außerhalb der Drehtermine verwandelt sich das Anwesen wieder in eine gewöhnliche Ferienunterkunft.

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Unter dem Namen „Sommerhaus Barlo“ beziehungsweise „Lodge Sommerhaus Barlo Bocholt“ können Gäste den Original-Drehort buchen. Besucher erwartet dann allerdings deutlich mehr Ruhe als während der TV-Produktion. Das rustikale Ambiente wurde ganz bewusst erhalten und erinnert vielerorts an die Kulisse, die Millionen Zuschauern aus den Übertragungen vertraut ist. Während im Fernsehen regelmäßig lautstark diskutiert und gestritten wird, genießen Urlauber auf dem Hof eine äußerst entspannte Auszeit auf dem Land – dieser Kontrast birgt in der Tat einen besonderen Reiz.

Rustikaler Charme statt Luxusvilla

Wer beim Begriff „Promi-Unterkunft“ an eine luxuriöse Villa mit Infinity-Pool denkt, dürfte überrascht werden. Das „Sommerhaus“ setzt vielmehr auf ländlichen, bodenständigen Charme. Diese Schlichtheit gehört seit der ersten Staffel zum Konzept und sorgt immer wieder für ein gewisses Konfliktpotenzial unter den prominenten Bewohnern auf Zeit.

Auch Urlaubsgäste erwartet in „Sommerhaus Barlo“ keine glamouröse Luxusresidenz, sondern ein gemütlich eingerichteter Bauernhof mit großzügigem Garten, kostenlosem WLAN und ausreichend Platz für größere Gesellschaften. Gruppen von Freunden oder Familien finden hier ideale Bedingungen für ein gemeinsames Wochenende im Grünen. Für eingefleischte Fans dürfte jedoch etwas anderes im Fokus des Interesses stehen: die Möglichkeit, sich am selben Ort aufzuhalten, an dem schon zahlreiche Reality-Geschichten geschrieben wurden.

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Auf den Spuren der Reality-Stars

Wer das Gelände betritt, erkennt viele Blickwinkel selbstverständlich sofort wieder. Zahlreiche Bereiche des Hauses und des Gartens dienten bereits als Kulisse für emotionale Gespräche, hitzige Diskussionen und andere erinnerungswürdige TV-Momente.

Außerhalb der Dreharbeiten herrscht hier eine ganz andere Atmosphäre. Statt Hektik, Kameras und Produktionsteams prägen Ruhe, Natur und somit vor allem Erholung den Aufenthalt. Viele Gäste empfinden einen Besuch deshalb als spannend, weil sie den berühmten Drehort einmal aus ihrer eigenen Perspektive erleben.

Auch die Umgebung hat viel zu bieten

Der Aufenthalt lohnt sich bei weitem nicht nur wegen des TV-Bezuges. Rund um Bocholt gibt es zahlreiche attraktive Optionen für Ausflüge und Freizeitaktivitäten. Beliebt sind beispielsweise Wanderungen und Fahrradtouren durch das Münsterland. Zu entspannten Stunden in der Natur laden zudem „De Brommels“, ein Bauernhof im Stil der 1950er Jahre im nahegelegenen Naturschutzgebiet Burlo-Vardingholter Venn oder auch der Bocholter Stadtwald ein.

Wer lieber in der Innenstadt flanieren möchte, erreicht in wenigen Minuten das historische Rathaus sowie die St.-Georg-Kirche. Empfehlenswerte Tipps sind zudem das Stadtmuseum bzw. Kunsthaus Bocholt sowie das Inselbad Bahia. Dank der Nähe zu den Niederlanden eignet sich der Aufenthalt außerdem hervorragend für einen spontanen Tagesausflug über die Grenze.

Besonders für Fans ein außergewöhnliches Erlebnis

Zweifelsohne stellt der Bauernhof vor allem für eingefleischte „Sommerhaus“-Fans einen besonderen Reiz dar, weil er als Reality-Drehort in Deutschland einen enorm hohen Wiedererkennungswert bietet.

Viele Stammzuschauer nutzen den Aufenthalt daher nicht nur zum reinen Entspannen, sondern auch für Erinnerungsfotos oder einfach dazu, die Atmosphäre der beliebten RTL-Show einmal selbst auf sich wirken zu lassen. Da das „Sommerhaus“ keine künstliche Studio-Kulisse ist, sondern ein echter Bauernhof, fühlt sich ein Besuch dort besonders authentisch an.

So kann man das „Sommerhaus“ buchen

Wer selbst einmal im berühmten „Sommerhaus“ übernachten möchte, kann die Unterkunft außerhalb der Dreharbeiten über die einschlägig bekannten Buchungsportale reservieren. Dort lassen sich freie Termine und die jeweils gültigen Preise bequem einsehen. Gastgeber und Eigentümer des Bauernhofes ist Herr Friedrich Rump. Der Hof befindet sich an Kotts Stegge 6 im Bocholter Stadtteil Barlo.

Das „Sommerhaus“ in Bocholt – Urlaub für echte Reality-Fans

Während im Fernsehen regelmäßig Beziehungen auf eine harte Probe gestellt werden, erleben Urlaubsgäste den Drehort von einer anderen, friedlichen Seite. „Das Sommerhaus der Stars“ ist längst mehr als nur eine Reality-Kulisse – die Location hat sich zu einer eigenständigen Attraktion gemausert. Wer Fan der RTL-Show ist, bekommt hier die Gelegenheit, einen der bekanntesten Drehorte Deutschlands hautnah zu erleben. Zwar ohne Kameras, Spiele und Promi-Zoff, dafür mit viel Natur, ländlicher Idylle und jeder Menge Serien-Erinnerungen.

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TV-Rückkehr
Tobias Pankow

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