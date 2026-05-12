Trennungs-Schock: Sommerhaus-Paar geht getrennte Wege

"Ja, wir haben uns getrennt." Diese Nachricht hat Denise Hersing jetzt bei Instagram verkündet und damit das Beziehungs-Ende zwischen Lorik Bunjaku und ihr bestätigt. Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte über ein vermeintliches Liebes-Aus des Paares gegeben, das 2024 im "Sommerhaus der Stars" von RTL noch den zweiten Platz belegte.

So hatte eine anonyme Frau in Sam Dylans Liveshow "Nightfever" behauptet, eine Nacht mit Lorik Bunjaku verbracht zu haben und dabei auch intime Details geschildert. Der Reality-TV-Star stritt die Fremdgeh-Vorwürfe jedoch in dem Format ab.

"In den letzten Wochen wurde außerdem vieles öffentlich diskutiert und spekuliert, was ebenfalls Teil meiner Entscheidung war. Auch wenn es nicht der einzige Grund war", schreibt Denise Hersing in ihrem Instagram-Statement, ohne auf Einzelheiten eingehen zu wollen. "Die Situation ist schon schwer genug, was ihr euch sicher denken könnt."

Lorik Bunjaku und Denise Hersing lernten sich bei "Bachelor in Paradise" kennen Sie habe lange überlegt, ob sie sich überhaupt äußern solle. Schließlich habe sie sich dazu entschieden, ihre Fans "ehrlich abzuholen" – auch um selbst besser abschließen zu können, so die 30-Jährige. "Ich möchte meinen Fokus jetzt wieder auf mich und meinen eigenen Weg legen", gibt Denise Hersing weiter an und hat für ihren Ex-Partner versöhnliche Worte übrig: "Ich wünsche auch ihm von Herzen, dass er seinen Weg findet."

Lorik Bunjaku hat sich bislang nicht zur Trennung geäußert. Die beiden waren rund vier Jahre lang ein Paar, nachdem sie sich 2022 bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt hatten. Zwischendurch gingen sie nach einem misslungenen Treue-Test bei "Temptation Island VIP" für kurze Zeit auseinander, kamen aber wieder zusammen. Bei den "Reality Awards" am 16. April waren sie noch gemeinsam auf dem Roten Teppich zu sehen. Jetzt ist die Beziehung wieder beendet.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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