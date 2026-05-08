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Paul Janke: Mit diesen Frauen war der Ur-Bachelor schon liiert

Ur-"Bachelor"

Paul Janke: Mit diesen Frauen war der Ur-Bachelor schon liiert

08.05.2026, 14.51 Uhr
von Pamela Haridi
Paul Janke ist Deutschlands Dauer-Single mit Liebesgeschichte(n). Wer seine Ex-Freundinnen sind, warum Hochzeitsfotos täuschen und was wirklich hinter den Gerüchten steckt.
Paul Janke an der Wand angelehnt.
Paul Janke wird wieder Bachelor, doch er hat schon einigen Frauen den Kopf verdreht.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Oliver Berg
Anja Polzer lacht auf dem roten Teppich.
Anja Polzer bekam damals die letzte Rose von Paul Janke, gehalten hat die Beziehung aber nicht so lange.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress
Antonia Hemmer auf dem roten Teppich.
Es wurde viel um eine Beziehung zu Antonia Hemmer gemunkelt.  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Fuhr

Er ist der Mann, der seit 2012 als Deutschlands begehrtester TV-Junggeselle gilt und es irgendwie geschafft hat, dieses Image über ein Jahrzehnt zu konservieren. Doch hinter dem Dauer-Single-Mythos von Paul Janke (44) verbirgt sich eine Liebeschronik, die viel weniger öffentlich war, als viele Fans dachten. Zwei Frauen sind namentlich belegbare Stationen seiner Beziehungsgeschichte. Es tauchen jedoch weitere Namen im Dunstkreis aus Gerüchten, Fotos und Social Media-Inszenierungen auf.

Wer sind Paul Jankes Ex-Freundinnen? Warum zerbrach manche TV-Romanze so schnell? Weshalb sorgten Hochzeitsbilder immer wieder für Verwirrung? Und was sagt das alles über den Ur-„Bachelor“ aus, der heute zwischen Hamburg und Mallorca pendelt?

Die letzte Rose von „Der Bachelor“: Warum es mit Anja Polzer nicht hielt

2012 bekam Anja Polzer (41) im Finale die letzte Rose. Millionen Zuschauer sahen zu, wie sie das Herz des Bachelors eroberte. Doch was wie der Beginn einer großen TV-Liebe wirkte, endete schon nach rund drei Monaten. Die Hintergründe offenbarten weniger persönliche Differenzen als vielmehr ein strukturelles Reality-TV-Problem: Zwischen Dreh und Ausstrahlung lag viel Zeit, in der sich beide kaum sehen durften. Treffen fanden heimlich statt, ein normales Kennenlernen im Alltag war unmöglich.

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Später äußerte sich Polzer dahingehend, sie sei eher „verknallt“ als wirklich verliebt gewesen. Der Beginn aus einer künstlichen TV-Situation heraus habe nicht ausgereicht, um eine Partnerschaft im realen Leben zu tragen. Genau daran scheiterte die erste öffentlich bekannte Beziehung von Paul Janke.

Die heimliche Vier-Jahres-Beziehung mit Kathrin Bösch

Während Deutschland Paul Janke jahrelang als Dauer-Single wahrnahm, führte er zwischen etwa 2016 und 2019 eine Beziehung, von der kaum jemand wusste. Erst durch spätere Aussagen wurde klar: Der „Bachelor“ war rund vier Jahre lang vergeben. Berichte ordnen diese Zeit Kathrin Bösch (42) zu, einer auf Mallorca lebenden Influencerin und Cousine von Sarah Knappik (39).

Diese Beziehung hielt er bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Umso größer fiel später der Unmut von Bösch aus, als Janke in einer Reality-Show beiläufig erwähnte, mehrere Jahre eine Freundin gehabt zu haben. Sie reagierte verärgert und warf ihm vor, die einvernehmlich privat gehaltene Beziehung für mediale Aufmerksamkeit zu nutzen. Hier zeigte sich erstmals deutlich, dass nicht alle Beteiligten Teil der öffentlichen Liebesgeschichte des „Bachelors“ sein wollten.

Hochzeitsfotos, Kniefall, Ring – und alles nur Inszenierung?

Mehrfach sorgten Bilder von Paul Janke im Anzug mit Partnerin im Brautkleid, Ring und Sonnenuntergang für Hochzeitsgerüchte. Fans gratulierten, Medien spekulierten, bis schließlich die Auflösung folgte: Es war ein Fotoshooting. Im Mittelpunkt dieser Inszenierungen stand Anna Victoria Reiser (33), Vertrieblerin und nebenberufliches Model aus dem Raum Augsburg/München. Beide kennen sich seit etwa Mitte 2023, arbeiten regelmäßig zusammen und produzieren bewusst Bilder, die wie Verlobungs- oder Hochzeitsmomente wirken.

Eine romantische Beziehung besteht laut übereinstimmenden Aussagen nicht – vielmehr eine freundschaftlich-professionelle Zusammenarbeit, die auf Social Media enorme Aufmerksamkeit erzeugte. Die Bilder waren so glaubwürdig inszeniert, dass sie regelmäßig für Missverständnisse sorgten. Exakt dieses Spiel mit Erwartungen scheint Teil einer Marketing-Strategie zu sein.

Gerüchte um Antonia Hemmer und Sylvie Meis

Immer wieder tauchten nach 2019 neue Namen im Umfeld von Paul Janke auf. Es gab Berichte über ein Kennenlernen mit Antonia Hemmer (26) sowie Flirt-Spekulationen rund um Sylvie Meis (48). Keine dieser Anekdoten wurde je als feste Beziehung bestätigt. Öffentlich belastbar bleiben damit bis heute nur zwei Ex-Partnerinnen: Anja Polzer und Kathrin Bösch.

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Reality-Comeback
Bill Kaulitz / Paul Janke

Was Paul Janke heute über sein Liebesleben sagt

Im „Kampf der Realitystars“ erklärte Janke, er wolle keine Schnellschuss-Beziehungen mehr, die drei Monate später vor den Augen der Öffentlichkeit zerbrechen. Er prüfe neue Bekanntschaften lieber privat, bevor er sie öffentlich mache. Gleichzeitig betonte er, dass er offen für eine echte Beziehung sei, wenn ihn die Frau wirklich „umhaut“.

Für Diskussionen sorgte sein Statement, er könne sich eher eine kinderlose Partnerin vorstellen. Quasi zeitgleich relativierte er selbst: Am Ende verliebe man sich in den Menschen, nicht in eine Lebensplanung.

Leben zwischen Hamburg und Mallorca: DJ, Events und Freiheit

Beruflich hat sich Paul Janke längst neu erfunden. Der frühere BWL-Student aus Hamburg, Ex-Fußballer beim FC St. Pauli und Model ist heute vor allem als DJ, Event-Organisator und TV-Gesicht aktiv. Auf Mallorca arbeitet er an neuen Party- und Gastro-Konzepten, darunter exklusive „Kitchen-Partys“, die Kunst, Kulinarik und Lifestyle miteinander verbinden.

Er pendelt zwischen Hamburg und der Insel, spricht fließend Spanisch, genießt Sport, Motorräder und das milde Klima der Balearen. Mallorca ist für ihn nicht nur Kulisse, sondern zu seinem Lebensmittelpunkt geworden. Bedenkt man seine Beziehungsgeschichte(n), wirkt dies wie eine bewusste Entscheidung, die ihm mehr Unabhängigkeit und persönlichen Gestaltungsspielraum ermöglicht.

Warum Paul Janke bis heute der „Bachelor“-Single geblieben ist

TV-Romanze, geheime Langzeitbeziehung oder inszenierte Hochzeitsfotos – Paul Jankes Liebesleben bewahrheitete sich selten als das, was der erste Eindruck vermuten ließ. Die einzige öffentlich gelebte und bekannte Beziehung zerbrach am Reality-TV-Setting. Die längste Beziehung blieb bewusst privat. Alles, was danach wie die große Liebe aussah, war in Wahrheit Social-Media-Inszenierung.

Fakten, denen er wohl sein Image als ewiger Junggeselle bis heute verdankt

Sein Ruf begründet sich nicht darauf, dass er keine Beziehungen hatte, sondern dass er diese erstens nicht öffentlich machte und zweitens äußerst geschickt mit den Erwartungen des Publikums spielte. Hierdurch bleibt Paul Janke am Ende das, was er seit 2012 ist: Deutschlands bekanntester „Bachelor“-Dauer-Single. Jedoch mit einer Liebesgeschichte, die viel komplexer ist, als ihre Inszenierung auf diversen Social-Media-Kanälen vermuten ließe.

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