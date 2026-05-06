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Bill Kaulitz wünscht sich Date mit Ur-"Bachelor" Paul Janke

Reality-Comeback

Bill Kaulitz wünscht sich Date mit Ur-"Bachelor" Paul Janke

06.05.2026, 10.45 Uhr
von Franziska Wenzlick
Paul Janke ist zurück als RTL-Bachelor und sorgt für Begeisterung bei Bill Kaulitz. Ein Comeback, das in der deutschen Reality-TV-Geschichte einmalig ist.
Bill Kaulitz / Paul Janke
Bill Kaulitz (links) ist "hochemotional" über Paul Jankes Rückkehr als "Bachelor".  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka / 2024 Getty Images/Andreas Rentz (Fotomontage)

Paul Janke wird erneut RTL-"Bachelor". Wie Bill Kaulitz im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erklärte, freue er sich über das Comeback des früheren Rosenkavaliers. Auch dem Tokio-Hotel-Star selbst scheint es Janke angetan zu haben.

Bill Kaulitz ist "hochemotional". Der Grund: "Paul Janke ist wieder 'Bachelor'!" Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" spricht der Tokio-Hotel-Frontmann über das jüngst angekündigte Comeback des 44-Jährigen als RTL-"Bachelor". "Da freue ich mich, mein Gott", verrät Bill, "also das finde ich ganz, ganz schön. Den Paul Janke – den mag ich ja ganz doll."

Janke sei "der erste 'Bachelor'" gewesen, glauben Bill und sein Bruder Tom Kaulitz fälschlicherweise. Eigentlich war der Hambuger bereits der zweite Rosenkavalier: 2003, also neun Jahre vor Janke, suchte Marcel Maderitsch in der Sendung nach der großen Liebe. Die erste Staffel scheinen die Kaulitz-Zwillinge nicht verfolgt zu haben – wohl aber die zweite, in der Paul Janke die Rosen verteilte.

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"Das haben wir damals auch zusammen geguckt", erinnert sich Bill. "Da war das noch spannend", meint sein Bruder, und auch Bill findet: "Das war ja iconic damals." Obwohl Paul Janke seines Erachtens der "beste Bachelor" gewesen sei, scheint Tom Kaulitz dessen erneute Teilnahme am RTL-Format jedoch kritisch zu sehen. "Tut er sich damit einen Gefallen, das noch mal zu machen?", fragt er sich.

"Irgendwie ist der cute"

"Ich find's schön, ich freue mich", entgegnet Bill. "Ich würde mich auch bewerben." Der ehemalige Mister Hamburg sei "irgendwie süß", findet der 36-Jährige und betont abermals: "Ich würde da auch mitmachen." Sein Gegenüber stutzt: "Du würdest dich da bewerben?", fragt Tom. "Ich dachte jetzt als 'Bachelor' – ne, als Teilnehmerin?" – "Als Teilnehmerin", bestätigt Bill. "Irgendwie ist der cute, ich mag den gerne."

Janke habe damals einen "super" Job als "Bachelor" gemacht, erinnert sich der Sänger. "Schade, dass der auch noch niemanden gefunden hat." Immerhin habe Janke eine Katze, weiß Tom Kaulitz. "Oh. Echt?", ist Hundeliebhaber Bill hörbar enttäuscht und scherzt: "Vielleicht lag es daran." Nichtsdestotrotz schlägt der Musiker vor: "Vielleicht muss er mal ein Date mit mir machen."

Wie RTL kürzlich ankündigte, begibt sich Paul Janke in der Sendung mit dem Titel "Der Bachelor – Pauls zweite Chance" erneut auf die Suche nach der Frau fürs Leben. Interessierte Frauen können sich auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite für die Sendung bewerben. Es ist in zweierlei Hinsicht ein Novum: Noch kein "Bachelor" in Deutschland verteilte bisher ein zweites Mal seine Rosen – und noch kein "Bachelor" wurde bereits vor der Auswahl der Kandidatinnen bekannt gegeben.

Wann das Publikum Paul Jankes erneute Liebessuche zu Gesicht bekommt, ist derzeit nicht bekannt. Zunächst sind zwei andere Herren an der Reihe: Ab 6. Mai startet die neue Staffel von "Die Bachelors" bei RTL+, ab 10. Juni dann auch im linearen Programm. Im Mittelpunkt der Datingshow stehen diesmal Sebastian Paul aus Düsseldorf und Tim Reitz aus Köln.

Paul Janke: Zweite Chance als RTL-Bachelor
Nach 14 Jahren kehrt Paul Janke bei RTL als Bachelor zurück. Seine erste Teilnahme prägte das Image der Show, nun bekommt er eine zweite Chance, die Frau fürs Leben zu finden. Interessierte Frauen können sich für die Teilnahme bewerben.
Bachelors Rückkehr
Paul Janke

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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