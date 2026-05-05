Home News Film-News

"A Haunting in Venice": Der Start der Agatha-Christie-Adaption mit Kenneth Branaghs

RTL Free-TV-Premiere

"A Haunting in Venice": Der Start der Agatha-Christie-Adaption mit Kenneth Branaghs

05.05.2026, 06.45 Uhr
von John Fasnaugh
Stilvoller Krimi zwischen Glamour und Gothic: RTL zeigt Kenneth Branaghs dritte Agatha-Christie-Verfilmung mit ihm selbst als Meisterdetektiv Hercule Poirot in der Hauptrolle erstmals im Free-TV. Eine Geisterbeschwörung endet in einem Mord – und Poirots Arbeit beginnt.
A Haunting in Venice
In "A Haunting in Venice" schlüpft Oscargewinner Kenneth Branagh zum dritten Mal in die Rolle des Meisterdetektivs Hercule Poirot.   Fotoquelle: Disney/20th Century Studios
"A Haunting in Venice"
In "A Haunting in Venice" schlüpft Oscargewinner Kenneth Branagh (im Bild mit Tina Fey) zum dritten Mal in die Rolle des Meisterdetektivs Hercule Poirot.  Fotoquelle: Leonine / 2023 20th Century Studios / Rob Youngson

Alle guten Dinge sind drei, und so legte Kenneth Branagh als Regisseur und Hauptdarsteller nach "Mord im Orient Express" und "Tod auf dem Nil" 2023 eine dritte Agatha-Christie-Adaption um den Meisterdetektiv Hercule Poirot nach: " A Haunting in Venice" ist am Dienstagabend bei RTL erstmals im Free-TV zu sehen.

RTL
"A Haunting in Venice"
Kriminalfilm • 05.05.2026 • 20:15 Uhr

Statt wie in den vorherigen beiden Filmen schönen, reichen Menschen in glamouröser Umgebung auf den Zahn zu fühlen, ermittelt Poirot diesmal in einem düsteren, baufälligen Palazzo und bekommt es dem Anschein nach gar mit dem Übernatürlichen zu tun. Im Venedig der Nachkriegszeit verlebt der Detektiv seinen "Ruhestand". Als seine Kollegin Ariadne (Tina Fey) ihn um Unterstützung bittet, lässt Poirot sich nur widerwillig aus dem selbstgewählten Exil locken.

Der geniale Schnüffler soll helfen, das angebliche Medium Mrs. Reynolds (Michelle Yeoh) als Betrügerin zu überführen. Am Abend von Allerheiligen nimmt Poirot an einer Séance teil. Dabei ereignen sich in der Tat einige Dinge, die sich nur schwerlich mit Logik erklären lassen. Dass ein Geist einen Mord begehen kann, will Poirot allerdings nicht glauben.

Derzeit beliebt:
>>"Die NS-Justiz: Recht des Unrechts": Kritik zur ARTE-Dokumentation über die Rolle der Justiz im Dritten Reich
>>"Terra X: Harald Lesch – Der Streit um Zoos": Der Start der ZDF-Dokumentation mit Harald Lesch
>>Spannung und Humor: Bastian Pastewka im Krimi-Fieber
>>Bastian Pastewka als falscher Kommissar: „Fabian und Die mörderische Hochzeit“ im Check

Als es im Verlauf der Nacht zu einem Todesfall kommt, isoliert Poirot die Teilnehmer der "Geisterbeschwörung" vor Ort und macht sich an die Arbeit. Nicht nur die anderen Gäste der Séance erscheinen im Verlauf der Nacht immer unheimlicher. Je länger Poirot nachforscht, desto öfter wird er mit Vorkommnissen konfrontiert, die ihn zeitweilig an seinem eigenen Verstand zweifeln lassen ...

Während die ersten beiden Agatha-Christie-Verfilmungen von Kenneth Branagh mit großen Stars, luxuriösen Kulissen und Kostümen beeindruckten, kommt "A Haunting in Venice" zum Teil wie ein zurückgenommenes Kammerspiel daher. Branagh beschwört eine Atmosphäre altmodischen Gothic-Grusels herauf und zeigt einen menschlicheren, zweifelnderen Poirot. In weiteren Rollen sind unter anderen Jamie Dornan ("Belfast") und Kelly Reilly ("Yellowstone") zu sehen.

"A Haunting in Venice" – Di. 05.05. – RTL: 20.15 Uhr

"Tod auf dem Nil": Gier, Lügen und ein Mord
Bereits zum zweiten Mal verfilmt Regisseur Kenneth Branagh einen Roman von Agatha Christie. In dem packenden Krimi schlüpft er selbst erneut in die Rolle des cleveren Detektiv Hercule Poirot. SAT.1 zeigt den starbesetzten Film heute Abend als Free-TV-Premiere.
Free-TV-Premiere

Du willst diese Sendung auf RTL+ streamen? Hol dir hier den vollen Zugriff und schau noch viele weitere Highlights!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

 


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Isi Glück über ihre Jury-Kollegen Dieter Bohlen und Bushido: "Da knallen Welten aufeinander"
Einblicke
"Deutschland sucht den Superstar"
"Alles, um Menowin den Weg freizumachen", wettern DSDS-Fans – Wontorra legt sich mit Bohlen an
DSDS-Jury-Drama
DSDS 2026 Halbfinale
Nach dem Zürich-"Tatort": Wie ist die derzeitige Flüchtlingssituation in der Schweiz?
Schweizer Krimi
"Tatort: Könige der Nacht"
"Renfield": Der Start der Dracula-Adaption mit Nicolas Cage
ProSieben Free-TV-Premiere
Renfield
"Tatort: Könige der Nacht": Kritik zum neuen Tatort aus der Schweiz mit Carol Schuler
Sozialkritischer Krimi
"Tatort: Könige der Nacht"
"Godzilla X Kong: The New Empire": Der Start der Godzilla-Fortsetzung mit Rebecca Hall
RTL Free-TV-Premiere
Godzilla x Kong: The New Empire
"Ostfriesensturm": Der Start der ZDF-Krimireihe mit Picco von Groote
Ostfrieslandkrimi
Ostfriesensturm
"Let`s Dance: Anna-Carina Woitschack gibt Einblick in ihre Jugend
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
"Frauke Ludowig – Das geheime Leben der Superreichen": Der Start des RTL Docutainment-Formates mit Frauke Ludowig
Luxusleben enthüllt
"Frauke Ludowig - Das geheime Leben der Superreichen"
"Bob Marley: One Love": Kritik zur Filmbiografie über das Leben von Bob Marley
ProSieben Free-TV Premiere
Bob Marley: One Love
"37°: Femizid – Tödlicher Hass auf Frauen": Kritik zum ZDF-Film von Enrico Demurray über zwei betroffene Frauen
Erschütternde Einblicke
"37°: Femizid - Tödlicher Hass auf Frauen"
Mads Mikkelsens Trip in die Wälder: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Therapie für Wikinger"
Barbara Schöneberger enthüllt: So geht sie mit Intoleranz um!
Gesellschaftliche Vorurteile
Barbara Schöneberger
Doppel-Olympiasiegerin: Die unglaubliche Karriere der Ulrike Meyfarth
Sportgeschichte
Ulrike Meyfarth
Marlene Lufen packt aus: Diese Beauty-Eingriffe hat sie gemacht!
Schönheits-Eingriffe
Marlene Lufen
Vom Schwimmbecken nach Israel: So tickt die "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel
Im Porträt
Andrea Kiewel
Andrea Kiewels Zwangspause und ein Boykott: Das waren die größten Skandale in 40 Jahren "ZDF-Fernsehgarten"
Jubiläums-Saison
"ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel sorgte mit besonderer Showeinlage für Diskussion.
Martin Brambach über seine Rolle als Ronnie im "Tatort": "Es ist schwer, eine gute Rolle loszulassen"
Dramatische Komödie
Martin Brambach im Anzug.
"Staying Alive": Das hält die Sendung noch parat
Virtuelle Musiklegenden
John Deacon (l) und Freddie Mercury (r), Mitglieder der britischen Rockband Queen, bei einem Auftritt in der Wembley Arena in London am 07.09.1984.
ZDF-Fernsehgarten: Das passiert mit der Show bei Regen und Unwetter
Notfallkonzept
Fans stehen bei Regen trotzdem auf der Tribüne vom ZDF Fernsehgarten.
„Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ 2026: Alle Infos zur neuen Staffel bei RTL+
Neue Staffel
Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu auf dem roten Teppich.
„Prominent getrennt“: Aus diesen Shows kennst du die Ex-Paare
Reality-TV
Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen den neuen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.
Alison Brie verrät: Das ist das Geheimnis der Ehe mit Dave Franco
Hollywood-Ehe
Alison Brie und Dave Franco
"Der Berg ist immer der Chef": "Die Bergretter" sind zurück in der ARD
Bergretter-Doku
Neue Folgen: In höchster Not - Bergretter im Einsatz
"Dallas": So endete vor 35 Jahren die berühmteste Seifenoper der Fernsehgeschichte
Dramatisches "Dallas"-Finale
Dallas (1978 - 1991)
"XY"-Experte Fabian Puchelt: "Vielleicht ist es die menschliche Neugier auf das Unbegreifliche"
Ermittler im Fokus
XY Spuren des Verbrechens
Trash oder Satire? "Starship Troopers" spaltet die Gesellschaft
Kultfilm-Debatte
Starship Troopers
Bernhard Wickis Meisterwerk "Die Brücke": Wieso der Film noch begeistert
Antikriegsfilm-Klassiker
"Die Brücke"
"Totenfrau 2": Blum im Kampf gegen die Schatten der Vergangenheit
Düsterer Abgrund
Totenfrau 2