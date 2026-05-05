"A Haunting in Venice": Der Start der Agatha-Christie-Adaption mit Kenneth Branaghs

Alle guten Dinge sind drei, und so legte Kenneth Branagh als Regisseur und Hauptdarsteller nach "Mord im Orient Express" und "Tod auf dem Nil" 2023 eine dritte Agatha-Christie-Adaption um den Meisterdetektiv Hercule Poirot nach: " A Haunting in Venice" ist am Dienstagabend bei RTL erstmals im Free-TV zu sehen.

"A Haunting in Venice" Kriminalfilm • 05.05.2026 • 20:15 Uhr

Statt wie in den vorherigen beiden Filmen schönen, reichen Menschen in glamouröser Umgebung auf den Zahn zu fühlen, ermittelt Poirot diesmal in einem düsteren, baufälligen Palazzo und bekommt es dem Anschein nach gar mit dem Übernatürlichen zu tun. Im Venedig der Nachkriegszeit verlebt der Detektiv seinen "Ruhestand". Als seine Kollegin Ariadne (Tina Fey) ihn um Unterstützung bittet, lässt Poirot sich nur widerwillig aus dem selbstgewählten Exil locken.

Der geniale Schnüffler soll helfen, das angebliche Medium Mrs. Reynolds (Michelle Yeoh) als Betrügerin zu überführen. Am Abend von Allerheiligen nimmt Poirot an einer Séance teil. Dabei ereignen sich in der Tat einige Dinge, die sich nur schwerlich mit Logik erklären lassen. Dass ein Geist einen Mord begehen kann, will Poirot allerdings nicht glauben.

Als es im Verlauf der Nacht zu einem Todesfall kommt, isoliert Poirot die Teilnehmer der "Geisterbeschwörung" vor Ort und macht sich an die Arbeit. Nicht nur die anderen Gäste der Séance erscheinen im Verlauf der Nacht immer unheimlicher. Je länger Poirot nachforscht, desto öfter wird er mit Vorkommnissen konfrontiert, die ihn zeitweilig an seinem eigenen Verstand zweifeln lassen ...

Während die ersten beiden Agatha-Christie-Verfilmungen von Kenneth Branagh mit großen Stars, luxuriösen Kulissen und Kostümen beeindruckten, kommt "A Haunting in Venice" zum Teil wie ein zurückgenommenes Kammerspiel daher. Branagh beschwört eine Atmosphäre altmodischen Gothic-Grusels herauf und zeigt einen menschlicheren, zweifelnderen Poirot. In weiteren Rollen sind unter anderen Jamie Dornan ("Belfast") und Kelly Reilly ("Yellowstone") zu sehen.

"A Haunting in Venice" – Di. 05.05. – RTL: 20.15 Uhr

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