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"Alles, um Menowin den Weg freizumachen", wettern DSDS-Fans – Wontorra legt sich mit Bohlen an

DSDS-Jury-Drama

"Alles, um Menowin den Weg freizumachen", wettern DSDS-Fans – Wontorra legt sich mit Bohlen an

04.05.2026, 11.17 Uhr
von Jürgen Winzer
Im DSDS-Halbfinale prallen Meinungen aufeinander: Laura Wontorra widerspricht Dieter Bohlen, Fans äußern Kritik an Juryentscheidungen. Wer zieht ins Finale ein?
DSDS 2026 Halbfinale
Auf die Untersützung der Jury-Mitglieder Dieter Bohlen (links) und Bushido (rechts) kann sich Menowin Fröhlich bei DSDS verlassen.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Andreas Rentz
DSDS 2026 Halbfinale
Moderatorin Laura Wontorra gab bei "Deutschland sucht den Superstar" (RTL) auch Pop-Titan Dieter Bohlen Kontra.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Andreas Rentz
DSDS 2026 Halbfinale
Die erste Entscheidung: Im "Showdown" treten Kadischa Weiß und Maric Verch gegeneinander an. Maric erhält mehr Stimmen von den DSDS-Fans und darf im Halbfinale antreten - Kadischa scheidet aus.  Fotoquelle: RTL/Stefan Gregorowius
DSDS 2026 Halbfinale
Constance Dizendorf (19), nach Kadischas Aus die "Last Woman Standing" von DSDS, eröffnet mit "Where Is My Husband" die Solo-Performances.  Fotoquelle: RTL/Stefan Gregorowius
DSDS 2026 Halbfinale
Abii Faizan (24) kriegt nach seinem Auftritt mit "Kiss Me" von Dermot Kennedy viel Lob und einen Kuss von Juror Bushido.  Fotoquelle: RTL/Stefan Grogorowius
DSDS 2026 Halbfinale
Paco Lazar Simic (23) widmet die Monsterballade "You're Still The One" (Teddy Swims) seiner verstorbenen Oma.   Fotoquelle: RTL/Stefan Gregorowius
DSDS2026 Halbfinale
Lex Spielhaupter (35) muss mit "Pink Pony Club" (Chappell Roan) aus seiner Komfortzone raus. Der "DSDS-Bär" muss schwungvoll werden.   Fotoquelle: RTL/Stefan Gregorowius
DSDS2026 Halbfinale
Menowin Fröhlich (38) begeistert mit "Cry To Me" (Solomon Burke). Dieter Bohlen feiert ihn mit Standing Ovation und doppelter Bohlen-Faust! "Du könntest auch in Las Vegas auftreten. Das ist 'Magical Mystery Menowin'!"  Fotoquelle: RTL/Stefan Gregorowius
DSDS 2026 Halbfinale
Gefühle, Gefühle, Gefühle. Tyrell Hagedorn (18) spricht mit "Let Her Go" (Passenger) auch Dieter Bohlens Tochter an: "Meine Tochter ist 15, die bringt mich um, wenn ich was gegen dich sage. Deshalb: Du bist der Geilste."  Fotoquelle: RTL/Stefan Gregorowius
DSDS 2026 Halbfinale
Maric steigert sich im Solo mit "Auf uns" (Andreas Bourani). Aber reicht es für die Finalteilnahme?  Fotoquelle: RTL/Stefan Gregorowius
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Erste Finalteilnehmerin wird Constance, dann folgen Abii und Menowin (Bild), der Dieter Bohlen einen dicken Kuss gibt.  Fotoquelle: RTL/STefan Gregorowius
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Der vierte Finalist wird Tyrell. Kontrahent Paco freut sich mit ihm.  Fotoquelle: RTL/Stefan Gregorowius
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Fünfter und letzter Finalist wird Paco (rechts)! Er jubelt, aber für Lex (links) und Maric ist der Superstar-Traum damit ausgeträumt. Nächsten Samstag wird der Superstar gekrönt.  Fotoquelle: RTL/Stefan Gregorowius

"Was hört die Jury heute bloß?" Etliche Fans in den sozialen Medien lagen im Halbfinale von "Deutschland sucht den Superstar" (RTL) nicht auf der Wellenlänge der Juroren Isi Glück, Bushido und Dieter Bohlen. Mit Letzterem legte sich sogar Moderatorin Laura Wontorra an.

Die erste Sensation gab es gleich zu Anfang. Im Showdown mussten Kadischa Weiß (21) und Maric Verch (31) gegeneinander singen. Sie hatten in der ersten Liveshow die wenigsten Anrufe bekommen. Wer im Gesangsduell nun das Voting unter den DSDS-Fans gewann, durfte im Halbfinale um den Einzug ins Finale singen. Der Loser schied sofort aus.

Und es traf Kadischa, die junge Frau mit der unvergleichlich starken Stimme. Da waren schon etliche Fans sauer. Dass es dann auch für die letzte im Wettbewerb verbliebene Frau Kritik gab, ging sogar Moderatorin Laura Wontorra ans Herz. Und sie zeigte Kante und legte sich darüber sogar mit dem Pop-Titan an.

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Bohlen kontert Wontorras Widerspruch spöttisch

Constance Dizendorf (19) war plötzlich zur "Last Woman Standing" geworden, ein Begriff, den Wontorra von ihrer anderen Moderationsbaustelle "Ninja Warrior Germany" bestens kennt. Und wie ein Warrior warf sie sich vor Constance, als Dieter Bohlen an deren Auftritt mit "Where's My Husband" (Raye) rummäkelte. Er habe Constances Stimme vor lauter "Chor, Chor, Chor" gar nicht gehört, brummelte Bohlen, das sei für ihn eher "Mini Playback Show" gewesen.

"Ich habe ihre Stimme rausgehört", nahm Wontorra Partei für die 19-Jährige. "Dann musst du ins Musikgeschäft einsteigen", spöttelte Bohlen grinsend. Aber Wontorra, auch in Wortgefechten mit TV-Koch Steffen Henssler geschult, gab nicht klein bei: "Nee, das will nun wirklich niemand sehen", lächelte sie souverän. "Ich bleib' lieber beim Fußball, das ist ein bisschen leichter."

Kadischas Aus kam draußen nicht gut an. Die Fans waren regelrecht entsetzt – und fürchteten Methode. "Alles, um Menowin den Weg freizumachen – danke RTL", schrieb ein Fan frustriert. Ein anderer meinte: "Wie immer geht's nicht um Leistung." Ein Dritter sah ein System: "Nach Valentina jetzt Kadischa. Die starken Stimmen werden aussortiert. Wie ungerecht."

Menowin souverän – Dieter Bohlen feiert mit doppelter Bohlen-Faust

Es gab noch mehr Einschätzungen der Jury, an denen sich die Fans stießen. Constance wurde eher kritisiert, Abii Faizan (24) dafür für "Kiss Me" (Dermot Kennedy) stark gelobt, obwohl da die schiefen Töne auch von weniger geübten Ohren zu hören waren. Paco Lazar Simic (23) wiederum wurde von der Jury bei "You're Still The One" (Teddy Swims) zu große "Abgeklärtheit" vorgeworfen, während viele Fans daheim vor lauter Wonne wegschmachteten.

Nach Lex Spielhaupter (35), der sich mit "Pink Pony Club" (Chappell Roan) aus seiner Komfortzone bemühen musste, durfte der im Fan-Lager umstrittene Menowin Fröhlich (38) dann exakt in seinem Lieblingsgenre Soul mit "Cry To Me" (Solomon Burke) grooven. Keine Überraschung: Lex tat sich schwerer, Menowin glänzte. "Du könntest auch in Las Vegas auftreten", meinte Bohlen, der mit Standing Ovation und doppelter Bohlen-Faust feierte. "Das war 'Magical Mystery Menowin'!".

Das sehen, auch wenn es natürlich weiter Hater gibt, mittlerweile auch die meisten DSDS-Fans so: "Der Auftritt war Weltklasse! Der Mann hat Musik im Blut, er ist große Klasse!", lautete eine Meinung von vielen positiven auf dem DSDS-Instagram-Kanal.

"Du bist der Geilste!": Auf dieses DSDS-Talent steht Dieter Bohlens Tochter

"Er soll Superstar werden", schrieb ein anderer. So weit ist es noch nicht, denn es gibt schon noch Konkurrenz. Tyrell Hagedorn (18), der Youngster heimste diesmal ein ganz besonderes Lob aus dem Hause Bohlen ein. Denn da gibt es jemanden, der vielleicht noch wichtiger ist als der Pop-Titan selbst. "Meine Damen hast du schon gewonnen", meinte Bohlen nach Tyrells "Let Her Go" (Passenger) und spielte auf seine Frau Carina und die gemeinsame Tochter Amelie an. "Meine Tochter ist 15 und wenn ich irgendwas gegen dich sage, dann bringt die mich um. Deshalb: Du bist der Geilste!"

Ansonsten wurde viel geküsst. Erst knutschte Abii nacheinander Dieter, Bushido und Isi. Später, als die Entscheidungen fielen, gab es dann einen dicken lauten Schmatz von Menowin für Dieter. Denn natürlich zog Menowin ins Finale ein. Ebenso wie Contance, worüber sich vor allem Laura Wontorra freute: "Yes, wir haben Frauenpower im Finale." Die weiteren Finalisten wurden Tyrell – Amelie muss ihrem Papa nicht an den Kragen – und der Österreicher Paco.

Heißt auch: Für Lex und Maric, der mit seinem Solo "Auf uns" (Andreas Bourani) nicht vollends überzeugen konnte, ist die Reise beendet. Wer "Deutschlands neuer Superstar" wird, entscheidet sich am nächsten Samstag.

Von Pietro bis Menderes: Alle High- und Lowlights von DSDS
Deutschland sucht den Superstar ist seit mehr als zwei Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Die Show hat nicht nur talentierte Sänger hervorgebracht, sondern auch für unvergessliche Momente gesorgt. Von Alexander Klaws über Menderes Bagci bis hin zu Marie Wegener – ein Rückblick auf die größten Highlights.
Legenden
Pietro und Sarah

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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