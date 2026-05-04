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Alison Brie verrät: Das ist das Geheimnis der Ehe mit Dave Franco

Hollywood-Ehe

Alison Brie verrät: Das ist das Geheimnis der Ehe mit Dave Franco

04.05.2026, 10.08 Uhr
von Rachel Kasuch
Alison Brie und Dave Franco sind seit über 13 Jahren ein Paar. Im Interview spricht Brie über das Geheimnis ihrer langjährigen Beziehung und die Bedeutung kleiner Gesten.
Alison Brie und Dave Franco
Alison Brie und Dave Franco sind seit 13 Jahren ein Paar und seit sieben Jahren verheiratet.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Monica Schipper
Together - Unzertrennlich
Für den Horrorfilm "Together - Unzertrennlich" (2025) stand das Ehepaar gemeinsam vor der Kamera.  Fotoquelle: Leonine

In Hollywood sind lange Beziehungen fast schon eine Seltenheit. Alison Brie (43) und "21 Jump Street"-Schauspieler Dave Franco (40) sind Ausnahme von der Regel. Seit über 13 Jahren sind die beiden ein Paar – und noch immer klingt Brie, als würde sie sich jeden Tag neu für ihn entscheiden. "Er bringt einfach das Beste in mir zum Vorschein", sagt sie im Gespräch mit der Agentur teleschau.

Mit dem Body-Horror-Film "Together – Unzertrennlich" (2025, zu sehen bei Sky Cinema Premiere und WOW) stehen beide erneut gemeinsam vor der Kamera. Darin spielen sie ein Paar, dessen Beziehung durch ein mysteriöses Ereignis auf extreme Weise auf die Probe gestellt wird. Nähe, Abhängigkeit und Verlust von Kontrolle werden dabei fast körperlich spürbar.

Alison Brie und Dave Franco halten ihre Ehe privat: "Etwas, das heilig ist"

Im Gespräch mit teleschau, das anlässlich des Filmstarts stattfand, wird schnell klar: Privat ist genau das Gegenteil ihr Fundament – Vertrauen, kleine Rituale und das bewusste Schützen ihrer Beziehung. Romantik bedeutet für sie keine großen Inszenierungen – sondern Aufmerksamkeit. "Wenn er bei mir punkten will, sind Blumen immer ein sicherer Weg", erzählt Brie lachend. Und sie ergänzt: "Ist es nicht schön, wenn man nach Hause kommt und da steht einfach ein Strauß Blumen – ohne besonderen Anlass?"

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Auch wenn einer von beiden verreise, bleibe diese Nähe. "Wenn einer von uns unterwegs ist, lassen wir dem anderen einen kleinen Liebesbrief auf dem Kopfkissen", erzählt Brie. Sie sammele sogar kleine Karten mit "Ich liebe dich"-Botschaften, nur um ihren Mann irgendwann damit zu überraschen. "Essen ist Liebe", sagt sie lachend – denn oft sei auch Kochen ihre persönlichste Liebeserklärung. Es seien eben diese kleinen Gesten, die eine lange Beziehung lebendig halten.

Trotz des berühmten Nachnamens Franco und zweier großer Karrieren halten beide ihr Privatleben bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. "Das ist wahrscheinlich das meiste, was wir jemals öffentlich über unsere Beziehung gesprochen haben", überlegt Brie im Interview. Sie glaube, das funktioniere so gut, weil sie diese Aufmerksamkeit gar nicht suchen. "Es gibt eben Dinge, die wollen wir nur für uns behalten. Etwas, das heilig ist."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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