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Trash oder Satire? "Starship Troopers" spaltet die Gesellschaft

Kultfilm-Debatte

Trash oder Satire? "Starship Troopers" spaltet die Gesellschaft

04.05.2026, 09.49 Uhr
von Jasmin Herzog
"Starship Troopers", der umstrittene Sci-Fi-Actionfilm von Paul Verhoeven, spaltet die Meinungen. SAT.1 zeigt das blutige Spektakel mit Casper Van Dien erneut im TV.
Starship Troopers
Freunde fürs Leben im Kampf gegen die "Bugs": Johnny Rico (Casper van Dien, links), Carmen Ibanez (Denise Richards) und Carl Jenkins (Neil Patrick Harris).  Fotoquelle: 1997 TriStar Pictures, Inc. and Touchstone Pictures. All Rights Reserved.
Starship Troopers
Da hilft kein Insektenspray mehr: Johnny Rico (Casper Van Dien) bekommt es mit einer überdimensionierten Schabe zu tun, die auch noch Feuer spukt.  Fotoquelle: 1997 TriStar Pictures, Inc. and Touchstone Pictures. All Rights Reserved.
Starship Troopers
Einer der abgefahrensten und aufwändigsten Weltraumballereien aller Zeiten - mehr ist "Starship Troopers" nicht, mehr will der Film auch nicht sein.   Fotoquelle: 1997 TriStar Pictures, Inc. and Touchstone Pictures. All Rights Reserved.
Starship Troopers
Johnny Rico (Casper Van Dien) will unbedingt zu den Space Marines und Bugs platt machen.   Fotoquelle: 1997 TriStar Pictures, Inc. and Touchstone Pictures. All Rights Reserved.
Starship Troopers
Geht da was zwischen Johnny Rico (Casper van Dien) und Dizzy Flores (Dina Meyer)?  Fotoquelle: 1997 TriStar Pictures, Inc. and Touchstone Pictures. All Rights Reserved.

Über Paul Verhoevens ("Showgirl", "Hollow Man") reichlich blutigen Science-Fiction-Actioner "Starship Troopers" (1997), den SAT.1 am Samstag, 2. Mai, um 23.25 Uhr einmal mehr zeigt, lässt sich hervorragend streiten. Manch einer findet das 100 Millionen Dollar teure Special-Effects-Spektakel grandios, andere halten den Film für ein gigantisches Computerspiel mit allzu langem Prolog und fragwürdigen Details.

Da ist der sympathische Johnny (Casper Van Dien), der irgendwann in der fernen Zukunft, wenn der Dienst an der Waffe wieder so richtig wichtig sein wird, unbedingt Soldat werden will. Dann werden sich die Frauen längst in der Armee etabliert haben, sodass sich auch seine Freundin Carmen (Denise Richards) diesen Wunsch erfüllt. Die wird aber in eine andere Einheit versetzt. Als Johnny bald darauf eine Abfuhr via Video-SMS bekommt, ist das wiederum Dizzy (Dina Meyer) nur recht. Klingt wie eine miese Daily-Soap, ist aber so.

Auch in der TV-Fassung nichts für schwache Gemüter

Doch dann wird der Zuschauer Zeuge einer der abgefahrensten und aufwändigsten Weltraumballereien aller Zeiten. Mehr ist "Starship Troopers" nicht, mehr will der Film auch nicht sein. Es geht um eine Reihe fürchterlich ekliger Insekten, Bugs genannt, die scheinbar nichts Besseres zu tun haben, als die Erde mit Asteroiden zu bombardieren. Doch die Erde schlägt zurück. In einer großen Offensive soll die Heimatwelt der überdimensionierten Kakerlaken erobert werden.

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Doof nur, dass das Ganze in einem blutigen Fiasko endet – nicht zuletzt wegen unzähliger Käfer mit Scherenarmen, die alles abhacken, was Extremität ist und auch sonst keine Kinder von Traurigkeit sind. Sie greifen im Rudel an. Ach was: in Rudeln. Ein anderer Plan muss her: Johnny und die übrigen Mitglieder seiner naiven Pfadfindergruppe, die sich reihenweise dahinmeucheln lassen müssen, sollen den Brainbug – so etwas wie die Mutter aller Schaben – gefangen nehmen,

Der Film – in seiner TV-Fassung verstümmelter als jedes Opfer darin – ist trotz seiner selbstironischen und satirischen Untertöne sicher nichts für schwache Gemüter. Und gefallen wird all das ohnehin nur dem, der sich gerne mal an der Spielkonsole durch fremde Galaxien ballert, einen Sinn für Unsinn hat und auf große Schauspielkunst keinen Wert legt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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