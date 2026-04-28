Start der US-Krimiserie "The Hunting Party" bei SAT.1

Gibt es eigentlich noch amerikanische Krimiserien mit abgeschlossenen Fällen pro Folge? Serien mit gut aussehenden Ermittlern, die mit Charme und Action-Momenten die offensichtlich Bösen dieser Welt zur Strecke bringen? Einer der erfolgreicheren Crime-Serien der letzten US-TV-Saison ist die NBC-Serie "The Hunting Party – Die Mörderjagd", die SAT.1 nun in Doppelfolgen am Dienstagabend ausstrahlt. Rebecca "Bex" Henderson (Melissa Roxburgh) muss Verbrecher jagen. Doch es geht nicht um irgendwelche dahergelaufenen Bösewichte. Im Plot-Zentrum steht ein streng geheimes Super-Gefängnis tief unter der Erde, aus dem nach einer Explosion mehrere der übelsten Bad Guys des Landes entkommen sind. Die frühere FBI-Profilerin "Bex" Henderson wird zurückgeholt, um mit ihrem Spezialteam die Killer zu jagen und zugleich das Rätsel um das Gefängnis und die Explosion zu lösen.