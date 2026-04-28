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Start der US-Krimiserie "The Hunting Party" bei SAT.1

Verbrecherjagd

Start der US-Krimiserie "The Hunting Party" bei SAT.1

28.04.2026, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
Die US-Krimiserie "The Hunting Party – Die Mörderjagd" feiert ihre Premiere bei SAT.1. Nach einer Explosion entkommen Schwerverbrecher aus einem geheimen Super-Gefängnis. Die Spezialistin Rebecca "Bex" Henderson wird reaktiviert, um die Flüchtigen zu fassen.
The Hunting Party - Die Mörderjagd
Die Profilerin Rebecca "Bex" Henderson (Melissa Roxburgh) ist in der Serie "The Hunting Party - Die Mörderjagd" auf der Jagd nach Schwerverbrechern, die aus einem geheimen Supergefängnis ausgebrochen sind. Jede Folge der US-Crime-Serie widmet sich einem Übertäter, den "Bex" zur Strecke bringen muss.  Fotoquelle: © 2025 NBCUniversal All Rights Reserved / David Astorga
The Hunting Party - Die Mörderjagd
Auf der Jagd nach Superverbrechern: Rebecca "Bex" Henderson (Melissa Roxburgh) und Oliver Odell (Nick Wechsler) in der Serie "The Hunting Party - Die Mörderjagd".  Fotoquelle: © 2025 NBCUniversal All Rights Reserved / David Astorga
The Hunting Party - Die Mörderjagd
Den Superverbrechern auf der Spur: Oliver Odell (Nick Wechsler), der früher mal was hatte mit seiner Chefin, Rebecca "Bex" Henderson.   Fotoquelle: © 2025 NBCUniversal All Rights Reserved / David Astorga
The Hunting Party - Die Mörderjagd
Rebecca "Bex" Henderson (Melissa Roxburgh) muss Verbrecher jagen. Doch es geht nicht um irgendwelche dahergelaufenen Bösewichte. Im Plot-Zentrum von "The Hunting Party - Die Mörderjagd" steht ein streng geheimes Super-Gefängnis tief unter der Erde, aus dem nach einer Explosion mehrere der übelsten Bad Guys des Landes entkommen sind.   Fotoquelle: © 2025 NBCUniversal All Rights Reserved / David Astorga
The Hunting Party - Die Mörderjagd
Oliver Odell (Nick Wechsler) bei einem gefährlichen Einsatz: Wie konnten die Superschurken aus dem Hochsicherheitsgefängnis entkommen. Das ist die Frage, die sich bei "The Hunting Party" über die einzelnen Folgen hinweg erstreckt.  Fotoquelle: © 2025 NBCUniversal All Rights Reserved / David Astorga
The Hunting Party - Die Mörderjagd
In der ersten Folge "Richard Harris" ist der gleichnamige Entflohene ein hochintelligenter, sadistischer Serienmörder, der seine Opfer - blonde Frauen - vor dem Mord chemisch blendet. Richard Harris wird von Tobias Jelinek ("Monster: Die Geschichte von Ed Gein") gespielt.  Fotoquelle: © 2025 NBCUniversal All Rights Reserved / David Astorga

Gibt es eigentlich noch amerikanische Krimiserien mit abgeschlossenen Fällen pro Folge? Serien mit gut aussehenden Ermittlern, die mit Charme und Action-Momenten die offensichtlich Bösen dieser Welt zur Strecke bringen? Einer der erfolgreicheren Crime-Serien der letzten US-TV-Saison ist die NBC-Serie "The Hunting Party – Die Mörderjagd", die SAT.1 nun in Doppelfolgen am Dienstagabend ausstrahlt. Rebecca "Bex" Henderson (Melissa Roxburgh) muss Verbrecher jagen. Doch es geht nicht um irgendwelche dahergelaufenen Bösewichte. Im Plot-Zentrum steht ein streng geheimes Super-Gefängnis tief unter der Erde, aus dem nach einer Explosion mehrere der übelsten Bad Guys des Landes entkommen sind. Die frühere FBI-Profilerin "Bex" Henderson wird zurückgeholt, um mit ihrem Spezialteam die Killer zu jagen und zugleich das Rätsel um das Gefängnis und die Explosion zu lösen.

SAT.1
The Hunting Party – Die Mörderjagd
Serie • 28.04.2026 • 20:15 Uhr

Darum geht's in der neuen Krimi-Serie auf SAT.1

In jeder Folge geht es in der Regel um die Jagd auf einen oder mehrere der Entflohenen, während zugleich die Geschichte um "The Pit" und die Ursache der Explosion weiter vorangetrieben wird. So verbindet die Serie einzelne abgeschlossene Fälle mit einem größeren Rätsel, das sich über die Staffel hinweg entfaltet. Zu Bex' Team gehören: Oliver Odell (Nick Wechsler), ihr ehemaliger Partner und Lover, der CIA-Officer Jacob Hassani (Patrick Sabongui) und Jennifer Morales (Sara Garcia), Kommunikations- und Militärgeheimdienst-Spezialistin. Zehn Folgen umfasst die erste Staffel. Das NBC-Drama wurde um eine zweite Staffel verlängert, die 13 Episoden umfasst.

The Hunting Party – Die Mörderjagd – Di. 28.04. – SAT.1: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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