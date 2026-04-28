Start der US-Krimiserie "The Hunting Party" bei SAT.1
Gibt es eigentlich noch amerikanische Krimiserien mit abgeschlossenen Fällen pro Folge? Serien mit gut aussehenden Ermittlern, die mit Charme und Action-Momenten die offensichtlich Bösen dieser Welt zur Strecke bringen? Einer der erfolgreicheren Crime-Serien der letzten US-TV-Saison ist die NBC-Serie "The Hunting Party – Die Mörderjagd", die SAT.1 nun in Doppelfolgen am Dienstagabend ausstrahlt. Rebecca "Bex" Henderson (Melissa Roxburgh) muss Verbrecher jagen. Doch es geht nicht um irgendwelche dahergelaufenen Bösewichte. Im Plot-Zentrum steht ein streng geheimes Super-Gefängnis tief unter der Erde, aus dem nach einer Explosion mehrere der übelsten Bad Guys des Landes entkommen sind. Die frühere FBI-Profilerin "Bex" Henderson wird zurückgeholt, um mit ihrem Spezialteam die Killer zu jagen und zugleich das Rätsel um das Gefängnis und die Explosion zu lösen.
Darum geht's in der neuen Krimi-Serie auf SAT.1
In jeder Folge geht es in der Regel um die Jagd auf einen oder mehrere der Entflohenen, während zugleich die Geschichte um "The Pit" und die Ursache der Explosion weiter vorangetrieben wird. So verbindet die Serie einzelne abgeschlossene Fälle mit einem größeren Rätsel, das sich über die Staffel hinweg entfaltet. Zu Bex' Team gehören: Oliver Odell (Nick Wechsler), ihr ehemaliger Partner und Lover, der CIA-Officer Jacob Hassani (Patrick Sabongui) und Jennifer Morales (Sara Garcia), Kommunikations- und Militärgeheimdienst-Spezialistin. Zehn Folgen umfasst die erste Staffel. Das NBC-Drama wurde um eine zweite Staffel verlängert, die 13 Episoden umfasst.
The Hunting Party – Die Mörderjagd – Di. 28.04. – SAT.1: 20.15 Uhr
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH