Hochkarätiges GNTM-Finale: Diese Gäste unterstützen Heidi Klum

Es wird zunehmend spannend bei "Germany's Next Topmodel" – und nun wirft sogar schon das Finale der ProSieben-Show seine Schatten voraus. Am 28. Mai entscheidet sich, wer in die Fußstapfen von Daniela Djokic und Moritz Rüdiger tritt. Doch nicht nur die Models stehen in der abschließenden Folge traditionell im Mittelpunkt. Zusätzlich sind es die Stargäste, die dem Finale den nötigen Glanz verleihen. Und im Finale der diesjährigen Staffel folgen gleich mehrere internationale Top-Stars dem Ruf von Heidi Klum.

Wie ProSieben am Freitag auf Anfrage bestätigte, führt den namhaften Gästereigen keine Geringere als Sharon Stone an. Die Schauspielerin feierte dank ihrer ikonischen Rolle als Catherine Tramell in "Basic Instinct" (1992) ihren Durchbruch und zählt seitdem zu Hollywoods A-Prominenz.

GNTM-Finale steht unter dem Motto "Welcome To Hollywood" Doch auch abseits der Oscar-nominierten Stone lässt sich die GNTM-Gästeliste zum Finale sehen. Mit Ex-"Pussycat Dolls"-Sängerin Nicole Scherzinger und Popstar Demi Lovato geben sich gleich zwei Musikstars die Ehre. Und auch aus dem Modekosmos schauen mit Adriana Lima und Winnie Harlow zwei bekannte Namen beim Finale der ProSieben-Show vorbei.

Den beiden Models, die sich am 28. Mai durchsetzen, winkt neben dem prestigeträchtigen GNTM-Titel auch ein Covershooting für die "Haper's Bazaar". Unter dem Motto "Welcome To Hollywood" verspricht ProSieben einen "Abend, bei dem jeder Moment nach rotem Teppich, Blitzlichtgewitter und ganz großem Kino duftet".

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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