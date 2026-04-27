"Konnte kaum mehr laufen": Palina Rojinski über Sport trotz starker Schmerzen

In der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" spricht Moderatorin Palina Rojinski mit Barbara Schöneberger über die gesundheitlichen Folgen, mit denen sie nach einer arbeitsintensiven Zeit unlängst zu kämpfen hatte.

"Ich folge dir bei Instagram", gesteht Barbara Schöneberger dem Gast ihres Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau". Beim Anblick von Palina Rojinskis Social-Media-Auftritt – allein auf Instagram folgen dem TV-Star über drei Millionen Menschen – denke sich die 52-Jährige regelmäßig: "Boah, die Palina ist immer da, wo es passiert."

Schöneberger schwärmt weiter: "Wie du in den Schuhen stehst und wie du deine Beine zeigst, da denke ich mir, das ist close to perfect." Aus diesem Grund frage sie sich: "Kommt dir dein eigenes Leben auch so vor?"

Sie wisse "ja immer, was dahinter steckt", verneint Rojinski – vor allem in Bezug auf die von Schöneberger angesprochenen High Heels. "Ich musste jetzt eineinhalb Wochen lang jeden Tag hohe Schuhe anziehen wegen Jobs, weil das irgendwie alles so in einander gefallen ist", erzählt die Moderatorin und Schauspielerin. Ein anschließender Überseeflug habe ihre Beine zudem strapaziert: "Alles hat so wehgetan."

"Da kann auch mal das Knie ein bisschen wehtun" Ihr Entschluss, trotz der Schmerzen Sport zu treiben, habe sich als Fehler erwiesen. "Dann habe ich angefangen, so Kniebeugen zu machen – und ich sag's dir: Alles ist zugegangen", verrät die 41-Jährige. "Es ist zugegangen zum Abend hin, meine ganzen Sehnen im Knie, und ich konnte einfach über Nacht kaum mehr laufen." Aus diesem Grund habe sie "die letzten fünf Tage damit verbracht, jeden zweiten Tag zur Physio zu rennen, zum Orthopäden zu rennen", erklärt Rojinski. Glücklicherweise hätten die Behandlungen ihr Linderung verschafft: "Und jetzt ist es so weit, dass ich wieder laufen kann."

Ihre Hörerinnen dürfte das Leid der Moderatorin beruhigen, mutmaßt indessen Barbara Schöneberger: "Was meinst du, wie viele da jetzt draußen aufatmen und sagen: Siehste mal, die Palina sieht toll aus. Aber der tut alles weh." Sie habe "innen drin den Körper einer 70-Jährigen", bestätigt Rojinski. Die Podcast-Gastgeberin findet jedoch: "Bei dir ist außen so toll – da kann auch mal das Knie ein bisschen wehtun."

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