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“Die Bachelors” 2026: Unterschied zwischen TV- und Streaming-Release größer als je zuvor

TV- und Streaming-Release

“Die Bachelors” 2026: Unterschied zwischen TV- und Streaming-Release größer als je zuvor

27.04.2026, 11.45 Uhr
von Pamela Haridi
RTL trennt 2026 Stream und TV bei „Die Bachelors“ so stark wie nie: Fünf Wochen liegen zwischen RTL+ Start und Free-TV Premiere.
"Die Bachelors" Tim Reitz und Sebastian Paul.
"Die Bachelors" sind wieder auf RTL zu sehen. Doch warum ist der Unterschied zwischen Pay- und Free-TV so groß?  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Tai Ngo

2026 geht RTL bei seinem Dating-Format einen Schritt, der den bisherigen Veröffentlichungsrhythmus spürbar verändert. „Die Bachelors“ startet nicht mehr nahezu zeitgleich im Stream und im Fernsehen, sondern deutlich zeitversetzt. Wer die neuen Folgen direkt zum Staffelstart sehen möchte, kommt am Streamingdienst nicht vorbei.

Der Auftakt erfolgt am 6. Mai 2026 exklusiv bei RTL+. Die lineare Ausstrahlung bei RTL beginnt hingegen erst am 10. Juni 2026. Damit entsteht ein Abstand von gut fünf Wochen zwischen Streaming-Premiere und Free-TV-Start – ein zeitlicher Versatz, den es bislang in dieser Form bei dem Format nicht gab.

Sendetermine 2026: Diese Folgen laufen wann im Stream und im TV?

Der Streamingrhythmus bleibt klar strukturiert. Ab dem 6. Mai erscheint jeden Mittwoch eine neue Episode bei RTL+. Unter der Annahme, dass die Staffel wie im Vorjahr zehn Folgen umfasst, ergibt sich folgender Ablauf:

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Folge 1: Mittwoch, 6. Mai 2026 – RTL+
Folge 2: Mittwoch, 13. Mai 2026 – RTL+
Folge 3: Mittwoch, 20. Mai 2026 – RTL+
Folge 4: Mittwoch, 27. Mai 2026 – RTL+
Folge 5: Mittwoch, 3. Juni 2026 – RTL+
Folge 6: Mittwoch, 10. Juni 2026 – RTL+
Folge 7: Mittwoch, 17. Juni 2026 – RTL+
Folge 8: Mittwoch, 24. Juni 2026 – RTL+
Folge 9: Mittwoch, 1. Juli 2026 – RTL+
Folge 10 (Finale & Wiedersehen): Mittwoch, 8. Juli 2026 – RTL+

Im Free-TV beginnt die Ausstrahlung erst am Mittwoch, 10. Juni 2026 um 20:15 Uhr. Die nächste Episode folgt bereits am Donnerstag, 11. Juni. Auch danach setzt RTL auf Doppelpacks zur Primetime jeweils am Mittwoch und Donnerstag, bis die Staffel abgeschlossen ist. Diese TV-Ausstrahlung ist zeitgleich bei RTL+ abrufbar.

TV-Event statt Zweitverwertung: RTL ändert die Veröffentlichungslogik

Neu ist nicht nur der Abstand, sondern auch die dahinterliegende Logik. Während das lineare Fernsehen bislang oft kurz nach dem Streaming nachzog, wird die TV-Ausstrahlung 2026 klar als eigener Programm-Anlass positioniert. RTL spricht davon, aus der späteren Ausstrahlung ein „TV-Event“ zu machen.

Konkret bedeutet das: Der Stream bedient das Publikum, das Inhalte sofort sehen möchte. Das Fernsehen setzt Wochen später mit gebündelter Aufmerksamkeit, festen Primetime-Terminen und doppelten Ausgaben pro Woche an. Die TV-Premiere ist damit keine bloße Wiederholung, sondern ein eigenständig inszenierter Startpunkt im Programm.

Warum der Abstand 2026 größer ist als zuvor

In den vergangenen Jahren lag zwischen Streaming-Veröffentlichung und TV-Ausstrahlung meist nur ein kurzer Zeitraum. 2026 trennt RTL beide Ausspielwege erstmals deutlich über einen Monat. Damit entstehen zwei klar getrennte Nutzungsphasen: eine frühe Streaming-Phase im Mai und eine spätere TV-Phase ab Mitte Juni.

Für Zuschauerinnen und Zuschauer hat das eine einfache Konsequenz: Wer Spoiler vermeiden und von Beginn an mitreden möchte, braucht RTL+. Wer geduldig ist, kann die Staffel später kostenlos im Fernsehen verfolgen – allerdings mit deutlicher Verzögerung.

"Die Bachelors" 2026: Sebastian Paul und Tim Reitz suchen in Südafrika die Liebe

Inhaltlich bleibt das Erfolgsprinzip bestehen. Gedreht wurde erneut in Südafrika. Zwei Männer stehen im Mittelpunkt: Sebastian Paul (33), Sport- und Ernährungscoach sowie ehemaliger Polizist aus Düsseldorf, sowie Tim Reitz (35), Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege- und Pädagogikbereich aus Köln.

Beide bringen unterschiedliche Lebenswege mit, sie eint jedoch der Wunsch nach einer langfristigen Beziehung. Ihnen gegenüber stehen 22 Frauen, die um die Rosen der beiden Bachelors werben.

RTL+ Abo: Welche Modelle es für den frühen Zugriff gibt

Wer die Staffel ab dem 6. Mai sehen möchte, benötigt ein Abo bei RTL+. Laut Anbieter stehen (Stand: April 2026) drei Modelle zur Verfügung:

Basic (5,99 €/Monat): mit Werbung, ohne Live-Inhalte
Premium (9,99 €/Monat): mit Live-Inhalten, Vorab-Premieren, reduzierte Werbung
Premium Werbefrei (12,99 €/Monat): ohne Werbeunterbrechungen

Damit ist der frühe Zugriff unverkennbar an ein kostenpflichtiges Angebot gekoppelt, während das Free-TV weiterhin ohne Abo nutzbar bleibt.

2026 entscheidet der Veröffentlichungszeitpunkt über das Seherlebnis

Der Unterschied zwischen TV- und Streaming-Release ist 2026 so ausgeprägt wie noch nie. Fünf Wochen liegen zwischen dem Start bei RTL+ und der Free-TV-Premiere bei RTL. Gleichzeitig verändert RTL den TV-Rhythmus und setzt auf doppelte Ausstrahlungen zur Primetime, um der späteren Veröffentlichung Event-Charakter zu verleihen. Für das Publikum bedeutet das eine klare Wahl: sofort im Stream oder später im Fernsehen.

"Die Bachelors": RTL gibt die neuen Rosenkavaliere bekannt
RTL hat die Bachelors der neuen Staffel vorgestellt: Sebastian Paul aus Düsseldorf und Tim Reitz aus Köln konkurrieren um die Herzen der Single-Frauen in Südafrika.
Neue Rosenkavaliere
Die Bachelors

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