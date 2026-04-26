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"Blind Sherlock": Kritik zur Krimi-Serie mit dem blinden Ermittler Bart Kelchtermans

Niederländische Krimi-Serie

"Blind Sherlock": Wenn der Ermittler mehr hört als sieht

26.04.2026, 11.56 Uhr
von Eric Leimann
Die niederländische Krimiserie "Blind Sherlock" erzählt die Geschichte des blinden Roman, der bei der Rotterdamer Polizei mit seinen Hörfähigkeiten das organisierte Verbrechen bekämpft.
Blind Sherlock
Der blinde Roman (Bart Kelchtermans) tritt einen neuen Job bei der Polizei von Rotterdam an. Er hört, was die meisten anderen Menschen "überhören" - und kann den Behörden so wertvolle Hinweise geben. Sechs Folgen der niederländischen Serie zeigt das ZDF an drei Sonntagabenden oder in der ZDF-Mediathek.  Fotoquelle: © ZDF/Dries De Clercq
Blind Sherlock
Diese drei suchen Mitarbeiter für die Rotterdamer Polizei, um Kriminelle abzuhören: Kommissarin Suus (Charlie Chan Dagelet), ihr Kollege Nico (Frank Lammers, zweiter von links) und Polizeichef De Geeter (Pierre Bokma) sind erst mal skeptisch, als sich Roman vorstellt.  Fotoquelle: © ZDF/Dries De Clercq
Blind Sherlock
Roman (Bart Kelchtermans) und seine Freundin Caro (Sigrid ten Napel) erwarten ihr erstes Kind. Ausgerechnet da begibt sich Roman in Gefahr, weil er es in seinem neuen Job als Abhörspezialist der Polizei mit dem Organisierten Verbrechen zu tun bekommt.  Fotoquelle: © ZDF/Dries De Clercq
Blind Sherlock
Roman (Bart Kelchtermans) ist als Kind durch einen Unfall erblindet. In Rückblenden erfährt man Details aus seiner Kindheit und seinem Heranwachsen, die ihn zu einem außergewöhnlichen "Zuhörer" gemacht haben. "Blind Sherlock" ist neben einem Krimi auch ein bisschen Drama-Serie.  Fotoquelle: © ZDF/Dries De Clercq
Blind Sherlock
Roman (Bart Kelchtermans) tritt seinen Dienst als Abhörspezialist an.   Fotoquelle: © ZDF/Dries De Clercq
Blind Sherlock
Roman (Bart Kelchtermans) und sein Blindenhund arbeiten ab sofort für die Polizei Rotterdam. Eine Kostprobe seines Könnens bietet Roman gleich zu Beginn der Serie, als es um den Tod eines Kranfahrers im Hafen von Rotterdam geht.  Fotoquelle: © ZDF/Dries De Clercq

Ermittler mit Handicap haben derzeit Hochkonjunktur. In der ARD-Mediathek läuft der Brit-Krimi "Code of Silence – Tödliches Schweigen" (seit 27. März) um eine gehörlose Lippenleserin in Canterbury. Die niederländische Krimiserie "Blind Sherlock" erzählt nun vom blinden Roman (Bart Kelchtermans), der seinen ungeliebten Job in einem Callcenter hinschmeißt, um sich der Rotterdamer Polizei anzuschließen. Dort sucht der ruppige Ermittler Nico (Frank Lammers) Hör-Spezialisten, die das ausufernde Organisierte Verbrechen in einem der wichtigsten Häfen der Welt unter die Lupe nehmen sollen. Anfangs traut man dem netten jungen Mann mit Stock und Blindenhund nicht allzu viel zu. Doch die brillante Analyse eines Tathergangs – nur durchs Hören – überzeugt die Polizei-Profis. Das ZDF zeigt sechs Folgen der niederländischen Krimiserie an drei Sonntagen in Doppelfolgen. In der ZDF-Mediathek ist das Ganze bereits ab Freitag, 17. April, zu sehen.

ZDF
Blind Sherlock
Serie • 26.04.2026 • 22:15 Uhr

"Du willst nicht wissen, wie das ist, eingeschlossen in deinem Kopf", erinnert sich Roman an seine Kindheit. Nach einem Unfall hat er als Junge sein Augenlicht verloren und musste als Zwölfjähriger alles neu lernen. Die Serie "Blind Sherlock", die über sechs Folgen eine fortlaufende Geschichte erzählt, ist ein modern gemachter Krimi, der aber auch von seinem Helden erzählt: Roman, einem warmherzigen und sympathischen Mann, der auch ein bisschen traurig über das sein darf, dass er sein Augenlicht verloren hat. Zuschauer, die sehen können, dürften sich über das in dieser Serie durchaus attraktiv in Szene gesetzte moderne Rotterdam freuen, denn "Blind Sherlock" ist eine optisch durchaus hochwertige Produktion mit vielen Beauty-Shots rund um Stadt und Hafen. Doch auch Roman darf sich freuen, denn er erwartet mit seiner Freundin Caro (Sigrid ten Napel) sein erstes Kind. Nur blöd, dass er sich ausgerechnet jetzt in Gefahr begibt – denn er bekommt es in seinem neuen Job mit dem Organisierten Verbrechen zu tun.

In Deutschland können blinde Figuren (tatsächlich) sehen

Interessant ist auch die Machart des Krimis: Romans Hör-Analysen werden so in Szene gesetzt, dass die Zuschauer seine wechselnden oder sich erhärtenden Vermutungen, was er gerade hört, per Morphing in Bilder übersetzt bekommen. Während Roman hört, verändern sich schon mal die Gegenstände in einem Raum. Orte nehmen plötzlich andere Formen an oder Autotypen wechseln, weil er Modelle an ihren Geräuschen erkennt.

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"Blind Sherlock" hört sogar, wenn eine Telefonierende gerade Sex hat – obwohl sie es stimmlich den meisten Zuhörenden verbergen konnte. Szene wie diese zeigen: Die niederländische Serie arbeitet zwar (mal wieder) mit einem gehandicapten Ermittler, der fast schon Wunderdinge fabriziert, aber ein wenig humorvoller Abstand ist der Erzählung durchaus eigen.

Bart Kelchermanns, Darsteller des "Blind Sherlock", ist übrigens ebenso blind wie "Code of Silence"-Darstellerin Rose Ayling-Ellis gehörlos ist. Zu loben ist dies im Sinne von Authentizität und Inklusion. Kleine Randnotiz: Zwei deutschsprachige Produktion auf diesem Spielfeld, Philipp Hochmair in "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt" und Christina Athenstädt in der Anwaltsserie "Die Heiland", verkörpern als sehende Schauspieler blinde Ermittler – was man den Künstlern selbst nicht zum Vorwurf machen sollte. Die Produzenten der Serien wären an dieser Stelle gefragt.

Blind Sherlock – So. 26.04. – ZDF: 22.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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