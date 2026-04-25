Home News TV-News

Eine Filmkritik zu: "Hits, Herz, Heimat – Kitsch und Kult" auf 3sat

Schlagerkult

Eine Filmkritik zu: "Hits, Herz, Heimat – Kitsch und Kult" auf 3sat

25.04.2026, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Der 3sat-Film "Hits, Herz, Heimat – Kitsch und Kult" beleuchtet die unaufhörliche Popularität des deutschen Schlagers. Von Helene Fischer bis Guildo Horn: Das Genre zeigt sich vielfältig und zeitgemäß.
Hits, Herz, Heimat - Kitsch und Kult
Auf der Theaterbühne zelebrieren die Geschwister Pfister eine Übersteigerung des Schlagers und zeigen damit, dass man Kitsch gleichzeitig parodieren und tief verehren kann.  Fotoquelle: ZDF / ORF / Constanze Grießler/Metropol/Tan Kadam.
Hits, Herz, Heimat - Kitsch und Kult
Die Geschwister Pfister zelebrieren eine "neue Offenheit" des Genres und kehren damit zu den Anfängen deutscher Schlagerkunst zurück.  Fotoquelle: ZDF / ORF / Constanze Grießler/Metropol/Tan Kadam.
Hits, Herz, Heimat - Kitsch und Kult
Schlager mal anders: Die Revue "Servus Peter - Oh la la Mireille" der Geschwister Pfister ist schon seit Jahren Kult.   Fotoquelle: ZDF / ORF / Constanze Grießler / Geschwister Pfister
Hits, Herz, Heimat - Kitsch und Kult
Die Geschwister parodieren und verehren Schlager zugleich.  Fotoquelle: ZDF / ORF / Constanze Grießler/Metropol/Tan Kadam.

Angesiedelt zwischen "Kitsch und Kult" hält sich der 3sat-Film (ORF) von Constanze Grießler nicht erst bei allbekannten Schlagertheorien auf. Thesen wie "Schund" und "Schnulze", aber auch die Behauptung, der Schlager werde unterschätzt, er sei vielmehr ein Seismograf für gesellschaftliche Veränderungen (und das seit den 1920er-Jahren) werden geschickt umschifft. Stattdessen kommen heutige Praktiker zu Wort und erklären, wie sie das angeblich urdeutsche Phänomen mit eigenen Augen sehen.

3sat
Hits, Herz, Heimat – Kitsch und Kult
Doku • 25.04.2026 • 21:15 Uhr

Schlager-Koryphäen äußern sich zu ihrem Genre in "Hits, Herz, Heimat – Kitsch und Kult"

Kein Zweifel kann daran bestehen, dass der Schlager zum Mitklatschen oder Mithüpfen wieder im Kommen ist, selbst ein Feuerzeug zum Mitschwenken kann bei gefühligeren Darbietungen nicht schaden. Es gibt allerdings kaum ein Musikgenre, das so breit ausgreifen kann wie der Schlager, der von Nicoles "Ein bisschen Frieden" bis zu Drafi Deutschers "Marmor, Stein und Eisen bricht" reicht – letzterer als rockverdächtig und somit Grenzen brechend gelobt. Am besten macht's, wer wie Helene Fischer beides kann und ebenso schwungvoll wie romantisch durch die Nacht streift – "atemlos".

Vom Bierzelt- oder Skiparty-Hit der Mountain Crew bis zum inzwischen seltener gewordenen Liebesbekenntnis ist jedenfalls für jeden etwas dabei. Die unaufhörlich wiederkehrenden Chartsendungen und erst recht Streamingdienste beweisen eine nicht totzukriegende Schlagerpopularität. Das Ganze etwas anzuschrägen, kann dabei nicht schaden. Im Film "Hits, Herz, Heimat – Kitsch und Kult" schlägt Guildo Horn, der 1998 den ESC mit dem Song "Guildo hat euch lieb" vom Mief befreien wollte, den Schlager historisch der lauten, bunten Welt der 20er-Jahre-Operette zu. Freche Charleston-Hits wie "Ausgerechnet Bananen" übergeht er dabei geflissentlich.

Derzeit beliebt:
>>Wenn Elvis und Whitney wieder singen: So wird ProSiebens neue Show "Staying Alive"
>>Die Gäste der "Die Giovanni Zarrella Show": Party pur im ZDF
>>Helene Fischer mit Einblick in ihre Tour: "Ihr werdet mich von allen Seiten sehen"
>>Millionen für einen Auftritt? So viel verdient Helene Fischer wirklich

Geschwister Pfister

Auch die Geschwister Pfister aus der Schweiz lieben es ironisch. Mit ihrer Performance beweisen sie, dass man Kitsch "gleichzeitig parodieren und verehren" kann. Damit kehren sie zu einer neuen Offenheit des Schlagers zurück – ganz so, wie es sie schon vor dem Kultur-Zugriff der Nazis gab. Mit ihrer Kult-Revue "Servus Peter – Oh là là Mireille" füllen sie zuverlässig die Säle und beleben das Schlager-Genre neu.

Querness auf 3sat

Ob der Alpenrocker Andreas Gabalier jemals wieder die queere Liebe wie in seinem Song "Liebeleben" feiern wird, ist ungewiss, bezeichnete er just diesen doch als seinen "größten Flop". Doch im Wiener Queer Museum zeigen die Macher der Ausstellung "United by Queerness", wie sehr der ESC-Schlager inzwischen zur queeren Heimat geworden ist. Ohnehin: Nicht zuletzt beim European Song Contest zeigt sich immer wieder, dass sich im Schlager der Zeitgeist widerspiegeln kann.

Zuvor wiederholt 3sat das Udo-Jürgens-Porträt "Udo!" (20.15 Uhr), danach (22.00 Uhr) wird ein Konzert mit Max Mutzke und der SWR-Bigband im Mannheimer Rosengarten vom Oktober 2025 gezeigt.

Hits, Herz, Heimat – Kitsch und Kult – Sa. 25.04. – 3sat: 21.15 Uhr

Millionen für einen Auftritt? So viel verdient Helene Fischer wirklich
Helene Fischer startete ihre Karriere mit einem Glücksfall und etablierte sich über zwei Jahrzehnte als die absolute Schlagerikone. Mit beeindruckenden Live-Auftritten und lukrativen Werbeverträgen hat sie ein beachtliches Vermögen aufgebaut.
Ihr Vermögen
Helene Fischer bei einem Pressetermin für ihr Bühnenjubiläum.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

 


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Eurovision Song Contest (ESC) Schlager

Das könnte dich auch interessieren

"Das Wunder von Kapstadt": Kritik zum Film mit Sonja Gerhardt auf 3sat
Medizinischer Durchbruch
"Das Wunder von Kapstadt"
"Verleihung des 62. Grimme-Preises 2026": Die Show mit Linda Zervakis auf 3sat
Grimme-Preis 2026
Moderatorin Linda Zervakis
"Unser erstaunlicher Po – Warum die Natur das Hinterteil erfand": Alle Infos zur 3sat-Doku
Evolution des Pos
Unser erstaunlicher Po - Warum die Natur das Hinterteil erfand
"Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen": Darum geht's in der Tragikomödie auf 3sat
Tragikomödie
Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen
Was passiert mit der „Helene Fischer Show“? ZDF äußert sich
TV-Zukunft der Schlagerqueen
Droht der „Helene Fischer Show“ das Aus im ZDF?
"Die Queen": Das Meisterwerk mit Helen Mirren im Free-TV
Oscar-prämiertes Drama
Die Queen
"Tanja – Terroristin oder Freiheitskämpferin?": Der Start der neuen Dokumentation auf 3Sat
Kampf um Freiheit
Tanja - Terroristin oder Freiheitskämpferin?
Herbert Grönemeyer: Der musikalische Mahner feiert runden Geburtstag
Pop-Ikone
Herbert Grönemeyer
"Immer mehr Wut – Warum sind wir so aggressiv?": Kritik zur Dokumentation auf 3sat
Aggressionsanalyse
Immer mehr Wut - Warum sind wir so aggressiv?
Darum sorgt sich Margot Hellwig plötzlich um Gesundheit von Florian Silbereisen
Was ist da los?
Margot Hellwig und Florian Silbereisen gemeinsam auf der Bühne
Ex-Bondgirl Gemma Arterton als Agentin: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Agentenaction
"Secret Service"
"Rosenheim-Cops" ohne Miriam Stockl: Das sagt Nachfolgerin Sarah Thonig
"Es ist schön, sich mit ihr gemeinsam weiterzuentwickeln"
Sarah Thonig steht vor einer Fotowand und lächelt.
Stephanie Stumph über ihre „Der Alte“-Rolle: „Annabell ist eine kleine Partymaus“
Darstellerin im Interview
Stephanie Stumpf in einem auffälligen Kleid
Tim Mälzer überrascht mit Aussage über vegane Ernährung
Star-Koch im Interview
Tim Mälzer
Nach TV-Beben: Was bedeutet das für den ZDF-„Fernsehgarten“?
Nach Aus von „Immer wieder sonntags“
Andrea Kiewel beim ZDF-„Fernsehgarten“
Harte Zeit in Israel: Andrea Kiewel spricht über ihr neues Umdenken
Ihr Leben in Tel Aviv
Andrea Kiewel spricht über ihre Schwäche, die sie nun überwunden hat.
"Die Giovanni Zarrella Show": Diese Schlagerstars sind bei der ZDF-Show dabei
Schlagerparty
Giovanni Zarella
„LOL“ Staffel 7: Diese Stars sind dabei – doch ein Name fehlt noch
Wer ist der Überraschungsgast?
Das Key Art der 7. Staffel von LOL.
Roger Moore als James Bond: Der humorvolle Agent im Free-TV
Humorvoller Bond
"James Bond 007 - Leben und sterben lassen"
"My Ex": Palina Rojinski auf der Suche nach Mr. Right
Suche nach Liebe
"My Ex"
Große Namen beim GNTM-Finale: Heidi Klum holt diese Stars um Sharon Stone
Hollywood-Glamour
"Germany's Next Topmodel"
„Immer wieder sonntags“: SWR-Show im Ersten mit Stefan Mross geht zu Ende
Abschied
Stefan Mross steht vor einer Fotowand
Donald Trump faltet Prinz Harry nach Ukraine-Appell zusammen
Trump vs. Harry
Prinz Harry und Donald Trump
"Gefällt mir nicht nur optisch": Schweinsteiger bringt Sedlaczek mit frechem Spruch zum Schmunzeln
DFB-Pokal-Analyse
Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger
Nach "Nervenkrimi" bei der Sky-Übernahme: RTL-Chef positioniert sich gegen "Abo-Wirrwarr"
Sky-Deal geglückt
Stephan Schmitter
"Crocodile Dundee"-Star: Was macht eigentlich Paul Hogan?
Australische Ikone
Crocodile Dundee - Ein Krokodil zum Küssen
"Grump – Auf der Suche nach dem Escort": Kritik zum ARTE-Film mit Heikki Kinnunen
Finnische Tragikomik
Grump - Auf der Suche nach dem Escort
"Praxis mit Meerblick – Liebe auf Attest": Kritik zum ARD-Film mit Tanja Wedhorn
Familienkonflikt
"Praxis mit Meerblick - Liebe auf Attest"
Ein Thriller-Hit mit Sydney Sweeney: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Starts
"The Housemaid - Wenn sie wüsste"
"LOL": So läuft es wirklich hinter den Kulissen ab
Verborgene Details
"LOL: Last One Laughing"