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"Tanja – Terroristin oder Freiheitskämpferin?": Der Start der neuen Dokumentation auf 3Sat

Kampf um Freiheit

"Tanja – Terroristin oder Freiheitskämpferin?": Der Start der neuen Dokumentation auf 3Sat

13.04.2026, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Die 19-jährige Holländerin Tanja Nijmeijer ging 2002 nach Kolumbien, um sich der dortigen Rebellenarmee FARC anzuschließen. Die Dokumentation von Marcel Mettensiefen ist das Porträt einer Idealistin, die für die Freiheit der Bauern kämpfen wollte.
Tanja - Terroristin oder Freiheitskämpferin?
"Ich wollte, dass die Welt ein wenig gerechter wird", sagt Tanja im Film von Marcel Mettelsiefen.  Fotoquelle: ZDF / NDR / Dreamer Joint Venture Filmproduktion
Tanja - Terroristin oder Freiheitskämpferin?
Die damals 19-jährige Holländerin Tanja Nijmeijer ging als Englischlehrerin nach Kolumbien und schloss sich dort der Rebellenarmee FARC an.  Fotoquelle: ZDF / NDR / Dreamer Joint Venture Filmproduktion
Tanja - Terroristin oder Freiheitskämpferin?
Tanja sah sich im Dschungel nicht als Gefangene an. Retter der Regierung wollte sie "mit Minen, mit Mörsern, mit allem" entgegentreten.  Fotoquelle: ZDF / NDR / Dreamer Joint Venture Filmproduktion

Als Englischlehrerin war die Holländerin Tanja Nijmeijer bereits 2.000 nach Kolumbien gegangen. 2.002 kehrte sie dorthin zurück, um sich der dortigen Guerillaarmee FARC ("Kolumbianische Volksarmee") anzuschließen. Aus der Hauptstadt Bogota flüchtete sie in den Dschungel, um dort den bereits seit 1964 währenden Aufstand weiterzuführen. Allerdings wurde 2007 ein Tagebuch aufgefunden, in dem die Gepflogenheiten der FARC in ihrer Beschreibung nicht gut wegkamen. Im westlichen Ausland wurde daher angenommen, Tanja werde gegen ihren Willen im Dschungel festgehalten. Doch im Film von Marcel Mettensiefen (D, NL, 2023) erklärt sie einem Journalisten, der sie nach mehreren Jahren besuchen darf, dass sie keineswegs ein Opfer sei: "Wenn die kolumbianische Regierung immer noch glaubt, ich sei entführt worden, sage ich: Kommt und versucht mich zu befreien. Wir werden sie hier gern willkommen heißen – mit AKs (Kalaschnikows), mit Minen, mit Mörsern, mit allem."

3sat
Tanja – Terroristin oder Freiheitskämpferin?
Dokumentation • 13.04.2026 • 22:25 Uhr

Mettensiefens Dokumentarfilm setzt sich aus Archivaufnahmen, Nachrichtensendungen, Tagebuchaufzeichnungen und vor allem Interviews mit ihr selbst zusammen. Er macht deutlich, dass die Frage "Terroristin oder Freiheitskämpferin?" eine Frage wechselnder Perspektiven ist. Tanja, die noch immer in Kolumbien lebt, wird auch nach dem Friedensschluss mit der FARC von 2016 als Terroristin gesucht. Am offiziellen Friedensschluss war sie selbst maßgeblich beteiligt. Sie wollte, "dass die Welt ein wenig gerechter wird" und setzte sich, wie sie es sah, gegen die Unterdrücker des einfachen Volkes ein.

Tanja – Terroristin oder Freiheitskämpferin? – Mo. 13.04. – 3sat: 22.25 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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