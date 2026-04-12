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"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich": Die bewegende Suche nach René

Familiensuche

Julia Leischik und die bewegende Suche nach René

12.04.2026, 08.30 Uhr
von Rupert Sommer
In der Doku-Reihe "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" auf SAT.1 reist die Moderatorin um die Welt, um vermisste Menschen aufzuspüren und Familien nach Jahrzehnten zu vereinen. Eine Geschichte dreht sich um Yvonne, die ihren Bruder René seit einem Hausbrand 1977 nicht mehr gesehen hat.
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Julia Leischek rekonstruiert mit Angehörigen die Spuren verschwundener Menschen.  Fotoquelle: SAT.1 / Timothy Biggs
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Ihre Mission lautet oft: Familienfrieden. Julia Leischek hilft dabei, Vermisste wiederzufinden.  Fotoquelle: SAT.1 / Timothy Biggs
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Julia Leischek wurde einst bei RTL über ihre "Vermisst"-Reihe bekannt, seit 2011 steht sie in SAT.1-Diensten.  Fotoquelle: SAT.1 / Timothy Biggs
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Hartnäckig recheriert Julia Leischek Anhaltspunkte, wo sich Vermisste befinden könnten.  Fotoquelle: SAT.1 / Timothy Biggs

Beim Sender SAT.1 startet auf der Vorabendschiene um 18.55 Uhr eine neue Ausgabe der Doku-Reihe "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich". In der Sendung reist Moderatorin Julia Leischik erneut rund um den Globus, um vermisste Menschen aufzuspüren und Familien nach oft jahrzehntelanger Trennung wieder zusammenzubringen. Die Fernsehmacherin begleitet ihre Protagonisten bei der Suche nach Angehörigen, von denen sie seit vielen Jahren nichts mehr gehört haben. Meist demonstrativ engagiert, einfühlsam und nah an den persönlichen Geschichten lässt Julia Leischik die Menschen ausführlich zu Wort kommen und versucht gemeinsam mit ihnen, einen Weg aus der Ungewissheit zu finden. Dabei ruft die Sendung regelmäßig auch Zuschauerinnen und Zuschauer zur Mithilfe auf. Spanned und berührend ist das allemal.

SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Reportage • 12.04.2026 • 18:55 Uhr

Zeitreise zurück in die späten 70er-Jahre

Im Mittelpunkt der aktuellen Folge steht unter anderem die Geschichte von Yvonne. Sie hofft, ihren kleinen Bruder René wiederzufinden, von dem sie seit ihrer Kindheit getrennt ist. Der Hintergrund reicht bis ins Jahr 1977 zurück: Nach einem Hausbrand werden die Geschwister auseinandergerissen. Zwar können alle Kinder gerettet werden, doch das Jugendamt gibt den damals erst sechs Monate alten René unmittelbar zur Adoption frei. Für die vierjährige Yvonne verändert sich das Leben schlagartig – auch sie kommt zu einer neuen Familie. Die Trennung von ihrem Bruder belastet sie bis heute. In ihrer Verzweiflung wendet sich Yvonne an Julia Leischik und bittet sie um Hilfe bei der Suche nach René. Ob sich die Spur nach so vielen Jahren noch verfolgen lässt?

Julia Leischiks Privat-TV-Karriere begann bereits 2007, als sie bis ins Jahr 2011 beim Sender RTL die Reihe "Vermisst" prägte und moderierte. Danach wechselte sie zum Konkurrenzsender SAT.1, wo sie ihr damals neues Format "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" erhielt. Es griff die Grundidee der ursprünglichen "Bitte melde dich!"-Reihe aus den 90er-Jahren auf, die damals bei SAT.1 allerdings noch von Jörg Wontorra moderiert wurde.

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Julia Leischik sucht: Bitte melde dich – So. 12.04. – SAT.1: 18.55 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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