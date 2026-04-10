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"Malcolm Mittendrin": Ein chaotisches Wiedersehen auf Disney+

Kult-Comeback

"Malcolm Mittendrin": Ein chaotisches Wiedersehen auf Disney+

10.04.2026, 10.58 Uhr
von Andreas Fischer
Die Kult-Sitcom "Malcolm Mittendrin" kehrt mit vier neuen Folgen zu Disney+ zurück. Malcolm und seine Geschwister müssen sich nach 20 Jahren erneut mit ihren chaotischen Eltern auseinandersetzen. Hoher Nostalgiefaktor inklusive.
"Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer" | Disney+
Malcom (Frankie Muniz, Mitte) muss mit seinen Brüdern (oben, von links: Christopher Masterson, Justin Berfield, Caleb Ellsworth-Clark) zum Hochzeitstag von Hal (Bryan Cranston) und Lois (Jane Kaczmarek) antanzen.  Fotoquelle: © 2025 Disney. All rights reserved.
"Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer" | Disney+
Wirklich gelassener ist Malcom (Frankie Muniz) in all den Jahren nicht geworden.  Fotoquelle: © 2025 Disney. All rights reserved. / David Bukach
"Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer" | Disney+
Lois (Jane Kaczmarek) und Hal (Bryan Cranston) müssen nach fast 20 Jahren mit so mancher Überraschung leben.  Fotoquelle: © 2025 Disney. All rights reserved. / David Bukach
"Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer" | Disney+
Seine Schwägerin Piama (Emy Coligado) beobachtet Malcolms (Frankie Muniz) Erklärungsversuche mit einem gewissen Amüsement.  Fotoquelle: © 2025 Disney. All rights reserved. / David Bukach
"Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer" | Disney+
Malcolm (Frankie Muniz, von links), Reese (Justin Berfield), Farancis Christopher Masterson) und Piama (Emy Coligado) wissen nicht, was sie von Deweys (Caleb Ellsworth-Clark) Äußerungen halten sollen.  Fotoquelle: © 2025 Disney. All rights reserved. / David Bukach
"Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer" | Disney+
So sieht die Reunion am Ende aus - irgendwie ist bei Malcolm und Co. alles wie immer.  Fotoquelle: © 2025 Disney. All rights reserved. / David Bukach

Alles wie immer, nur älter: Disney+ spendiert der Kult-Sitcom mit "Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer" ein chaotisches Comeback.

Da sind sie also wieder, älter zwar, aber immer noch genauso chaotisch wie früher: Bei Disney+ gibt es ab 10. April in "Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer" eine kleine, aber feine Wiedersehensparty mit einer der schrägsten Familien der TV-Geschichte. In vier Folgen muss sich das ehemalige Wunderkind Malcolm (Frankie Muniz) knapp 20 Jahre nach dem Ende der Originalserie mit seinen Eltern und seinen Geschwistern zusammenraufen.

Einfach ist das nicht, Malcolm hat sich verkrümelt und lebt in sicherer Entfernung zum Chaos sein eigenes Leben: mit Tochter Leah (Keeley Karsten) und Freundin Tristan (Kiana Madeira). Doch die Ruhe währt nicht lange: Papa Hal (Bryan Cranston) und Mama Lois (Jane Kaczmarek) wollen ihren 40. Hochzeitstag groß feiern - und beordern Malcolm und seine Geschwister zurück.

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Widerstand ist zwecklos, das weiß Malcolm von früher. Also fügt er sich seinem Schicksal – für das unterhaltsame Revival einer Kultserie, das vor allem von seinem hohen Nostalgiefaktor lebt. Wirklich erwachsen geworden scheint hier jedenfalls niemand zu sein.

Die ewigen Kindsköpfe bekommen eine echte Chance 

Für Fans sicherlich enttäuschend: Mit Erik Per Sullivan fehlt der Dewey-Darsteller aus der Originalserie. Sullivan hat der Schauspielerei den Rücken gekehrt und ließ sich auch mit einem lukrativen Angebot nicht umstimmen. Dewey wird nun von Caleb Ellsworth-Clark gespielt. Christopher Kennedy Masterson als Francis und Justin Berfield als Reese schlüpfen hingegen wieder in ihre alten Rollen.

Malcolm und seine Geschwister haben nach all den Jahren eine Menge aufzuarbeiten. Weil Papa Hal noch immer hochgradig emotional ist (und vernarrt in seine Frau), und Lois mit forscher Stimme ihre Ansagen macht, läuft das Wiedersehen naturgemäß nicht ohne Komplikationen ab. Hier werden Erklärungen verlangt, dort wird nach Rechtfertigungen gesucht.

Aber weil Blut dicker ist als Wasser und auch ewige Kindsköpfe nach fast 20 Jahren von der einen oder anderen Einsicht erhellt werden, haben all die Unverbesserlichen zum ersten Mal eine Chance, wirklich zu einer Familie zu werden. Sie müssen nur noch über den einen oder anderen Schatten springen. Dass man ihnen dabei unbedingt zuschauen muss, steht allerdings nirgendwo geschrieben.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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