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Comeback nach fast neun Jahren: "Doktor Specht"-Star Robert Atzorn dreht Film mit seinem Sohn

Atzorns TV-Rückkehr

Comeback nach fast neun Jahren: "Doktor Specht"-Star Robert Atzorn dreht Film mit seinem Sohn

13.05.2026, 10.44 Uhr
Robert Atzorn überrascht mit einem Comeback im ZDF-Fernsehfilm "Auf der Spur". Gemeinsam mit seinem Sohn Jens Atzorn kehrt er auf die Bildschirme zurück und spielt einen ehemaligen Arzt, der in Hamburg Naturheilmittel verkauft.
Robert Atzorn
Schauspieler Robert Atzorn steht vor der Rückkehr auf die deutschen Fernsehbildschirme.  Fotoquelle: 2013 Getty Images/Dominik Bindl

Sehr viel deutlicher hätte Robert Atzorn seine Ablehnung eines Comebacks kaum machen können. "Auf keinen Fall" würde er wieder vor der Kamera stehen, versicherte der Schauspieler 2020 noch dem Magazin "Gala". "Das mache ich nicht mehr." Sechs Jahre später hat er es sich offenbar anders überlegt.

Wie nun bekannt geworden ist, dreht Atzorn für das ZDF einen Fernsehfilm. Das Comeback des TV-Stars ist außerdem Familiensache: Ebenfalls an dem Projekt beteiligt ist Jens Atzorn, der Sohn des Schauspielers. Laut Informationen des Senders lautet der Arbeitstitel des Projektes "Auf der Spur".

Vom Pfarrer zum Hauptkommissar: Die Rollen des Robert Atzorn

Robert Atzorn wird darin einen ehemaligen Arzt und Forscher spielen, der nach vielen Jahren im Amazonas in seine Heimat zurückkehrt, um auf einem Hausboot in Hamburg zu leben – und Naturheilmittel aus Eigenherstellung zu verkaufen. Für Regie und Buch zeichnet sich Thorsten Näter verantwortlich, von dem auch die Drehbücher zu drei der vier Filme der erfolgreichen "Die Schule der magischen Tiere"-Reihe stammen.

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Bekannt wurde Robert Atzorn als Hauptfigur von zwei populären Familienserien. 1988 spielte er in der ARD-Serie "Oh Gott, Herr Pfarrer" den Geistlichen Hermann Wiegandt. Seine Bekanntheit ungemein vergrößern konnte er dann mit der Kultserie "Unser Lehrer Doktor Specht", deren fünf Staffeln zwischen 1992 und 1999 im ZDF zu sehen waren. Auch als Kommissar machte sich der Schauspieler einen Namen. So verkörperte er von 2001 bis 2008 den Kommissar Jan Casstorff für den Hamburger "Tatort". Auch seine bislang letzte Rolle spielte im Krimi-Genre: In der ZDF-Krimireihe "Nord Nord Mord" war er als Hauptkommissar Theo Clüver zu sehen, zuletzt 2018.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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