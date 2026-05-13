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Senta Berger: Die unvergessene Filmikone feiert 85. Geburtstag

Filmlegende

Senta Berger: Die unvergessene Filmikone feiert 85. Geburtstag

13.05.2026, 08.35 Uhr
von Niels Tenhagen
Senta Berger, die Ikone des deutschsprachigen Films, feiert ihren 85. Geburtstag. Trotz Rückschlägen bleibt sie eine bedeutende Persönlichkeit vor der Kamera.
Senta Berger
Vielfach ausgezeichnet - zuletzt 2023 mit dem Bambi (Bild): Senta Berger feiert am 13. Mai ihren 85. Geburtstag.   Fotoquelle: Gerald Matzka/Getty Images
"Es muss nicht immer Kaviar sein" (1961)
Ihren Durchbruch feierte Senta Berger 1961 im Film "Es muss nicht immer Kaviar sein".  Fotoquelle: IMAGO / United Archives
"Unser Boss ist eine Dame" (1966)
In der Cinecittà drehte Senta Berger die Gaunerkomödie "Unser Boss ist eine Dame". Nino Manfredi (rechts) und Mario Adorf hatten die Ganovenparts.  Fotoquelle: ARD
"Mit teuflischen Grüßen" (1967)
Immer mit den großen Stars vor der Kamera: 1967 spielte Senta Berger in "Mit teuflischen Grüßen" an der Seite von Alain Delon.  Fotoquelle: Studiocanal
"Männer wir kommen" (1970)
Auch vor extravaganten Rollen schreckte Senta Berger nicht zurück: "Männer wir kommen" (1970) war gemeint als Satire auf die Emanzipationsbewegung, überkommene Geschlechterrollen und die sexuelle Revolution.  Fotoquelle: ZDF / WDR
1970: Film sorgt für Abbruch
1970 lief "o.k." von Michael Verhoeven (im Bild mit Ehefrau Senta Berger) im Wettbewerb. Der Film sorgte für heftige Reaktionen, das Festival wurde letztlich abgebrochen.  Fotoquelle: Keystone Features/Hulton Archive/Getty Images
Kir Royal
Trio infernale des deutschen Serien-Fernsehens der 80er: Senta Berger, Franz Xaver Kroetz (Mitte) und Dieter Hildebrandt in "Kir Royal".  Fotoquelle: BR / MDR
"Die schnelle Gerdi" (1989)
Eine ihrer Lieblingsrollen, das hat Senta Berger mehrfach betont, war die Titelfigur der zunächst sechsteiligen Miniserie "Die schnelle Gerdi" aus dem Jahr 1989.  Fotoquelle: ZDF / Steve Power
"Unter Verdacht"
Von 2002 bis 2019 ermittelten Senta Berger als Kriminalrätin Eva Prohacek und Rudolf Krause als ihr Partner André Langner in der Krimi-Reihe "Unter Verdacht".  Fotoquelle: ZDF / Erika Hauri
Michael Verhoeven, Simon Verhoeven, Senta Berger und Luca Verhoeven
Familienfeier beim Bayerischen Filmpreis 2010: (von links): Michael Verhoeven, Simon Verhoeven, Senta Berger und Luca Verhoeven.  Fotoquelle: Florian Seefried/Getty Images

Eigentlich, so hatte es Senta Berger nach dem Ende ihrer Reihe "Unter Verdacht" 2019 angedeutet, wolle sie sich langsam von der Schauspielerei zurückziehen. Dass die weltgewandte Wienerin und weitgereiste Wahlmünchnerin immer noch vor der Kamera steht, ist ein großes Glück. Für sie persönlich, der das Spielen seit jeher große Leidenschaft bedeutet. Für den deutschen Film, den sie entscheidend mitprägte. Vor allem aber für das Publikum, das ihr immer zu Füßen lag.

Einst Hollywood-Diva der 60-er, Kino-Ikone der 70-er und seither lebende Legende, verkörpert Berger als Filmstar aus dem Bilderbuch längst verloren geglaubte Eigenschaften. Zwischen glitzerndem Glamour und kritischem Blick auf die Branche, zwischen professioneller Distanz und vertrauter Nahbarkeit, zwischen kosmopolitischem Verve und bodenständiger Klugheit. Wenn Senta Berger am 13. Mai ihr 85. Lebensjahr vollendet, kann man nur hoffen, dass sie trotz ihrer jüngsten Schicksalsschläge auch weiter vor der Kamera steht.

Von Wien nach Hollywood

Geboren wurde Berger 1941 in Wien. Aufgewachsen ist sie im Stadtteil Lainz im 13. Bezirk. Ihr Vater Josef Berger war Musiker, Komponist und Dirigent, ihre Mutter Therese arbeitete mit ihm im Familienbetrieb. Die Bühne lernte sie früh kennen: Schon als Vierjährige stand sie mit ihrem Vater auf. Später studierte sie Schauspiel am renommierten Max-Reinhardt-Seminar, flog jedoch hinaus – angeblich wegen "mangelnder Disziplin". Eine Ironie, wie sich noch zeigen sollte.

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Denn genau diese Disziplin wurde später zu einem ihrer Markenzeichen. 1961 gelang ihr mit nur 21 Jahren in der Simmel-Verfilmung "Es muss nicht immer Kaviar sein" der Durchbruch. Kurz darauf zog es sie nach Hollywood – ein ungewöhnlicher Schritt für eine junge deutschsprachige Schauspielerin jener Zeit. Dort stand sie mit den ganz Großen vor der Kamera: mit Frank Sinatra, Dean Martin, Charlton Heston, Kirk Douglas und John Wayne. Zwischen Los Angeles, Wien, Rom, Berlin und München wurde Berger zum internationalen Filmstar.

Doch sie war nie bloß Projektionsfläche. In italienischen Produktionen wie "Als die Frauen noch Schwänze hatten" spiegelte sie in den 1970er-Jahren die große Italiensehnsucht der Deutschen, in den 1980ern gelang ihr das erfolgreiche Fernseh-Comeback. Wer könnte die Taxi fahrende Titelheldin aus "Die schnelle Gerdi" vergessen? Berger selbst nannte diese Rolle einmal ihre Lieblingsrolle – bemerkenswert für jemanden, der Hollywood erlebt hatte. Vielleicht, weil sie darin etwas von sich selbst wiedererkannte: Unabhängigkeit, Witz und Unangepasstheit.

Auch in "Kir Royal" hinterließ sie bleibenden Eindruck. Ihre Rolle in Helmut Dietls bissiger Schickeria-Satire wurde Kult. Dabei betonte Berger stets, nie Teil genau jener Welt gewesen zu sein, die sie dort so elegant persiflierte. "Ich habe noch nie zur Schickeria gehört", sagte sie einmal – und man glaubte es ihr sofort.

Eine Ausnahmeerscheinung – in jeder Hinsicht

Diese Haltung zeigte sich auch jenseits der Leinwand. Berger gehörte nie zu jenen Stars, die sich hinter Glamour versteckten. Im Gegenteil: 2021 sprach sie im "Zeit"-Interview auch über die Schattenseiten des Filmgeschäfts. Sie berichtete von sexualisierten Übergriffen, die sie als junge Schauspielerin erlebt habe – unter anderem durch mächtige Männer wie Produzent Darryl F. Zanuck oder Schauspieler O. W. Fischer. Dass sie diese Erfahrungen erst spät öffentlich machte, erklärt viel über ihre Generation – und darüber, wie selbstverständlich Machtmissbrauch damals hingenommen wurde.

Politisch war Berger ebenfalls nie stumm. Sie unterstützte einst Willy Brandt im Wahlkampf, engagierte sich bei der berühmten "Stern"-Kampagne gegen den Abtreibungsparagrafen 218 und setzt sich bis heute gegen Rassismus und für Tierwohl ein. Ihr Blick reichte immer über die Filmwelt hinaus. Vielleicht ist es genau diese Haltung, die sie von vielen anderen Stars unterscheidet.

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Auch privat galt sie immer als Ausnahmeerscheinung. Fast sechs Jahrzehnte war sie mit Regisseur Michael Verhoeven verheiratet – eine skandalfreie Künstler-Ehe, selten genug in dieser Branche. Bereits 1965 gründeten beide gemeinsam die Produktionsfirma Sentana-Filmproduktion. Es war eine Partnerschaft auf Augenhöhe, privat wie beruflich. "Was für ein Abenteuer", nannte Berger diese Ehe einmal. Mit Simon und Luca Verhoeven gingen aus ihr zwei Söhne hervor, die ebenfalls im Filmgeschäft landeten.

Der Tod Michael Verhoevens im Jahr 2024 markierte einen tiefen Einschnitt. Fast sechs Jahrzehnte lang war er ihr Weggefährte gewesen. Viele fragten sich danach, ob Berger überhaupt noch einmal vor die Kamera zurückkehren würde. Die Antwort gab sie mit "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke".

Senta Berger: "Mein Körper hat nicht vergessen, wie man aufsteht"

In der Verfilmung von Joachim Meyerhoffs autobiografischem Roman, bei der ihr Sohn Simon Regie führte, spielt sie die Großmutter Inge, die ihren schauspielbegeisterten Enkel bei sich aufnimmt – eine Rolle voller Wärme, Witz und leiser Melancholie. Es war ihre erste Filmrolle seit dem Tod ihres Mannes – und damit weit mehr als nur ein weiteres Projekt. Es ist ein spätes künstlerisches Statement.

Den Kinostart konnte Berger allerdings nur eingeschränkt genießen. Kurz vor einer Lesung in Hamburg stürzte sie Anfang 2026 schwer von einer Bühne und zog sich einen komplizierten Oberschenkelbruch zu. Die Operation dauerte mehrere Stunden, danach lag sie auf der Intensivstation. Sohn Simon Verhoeven sprach später offen darüber, wie sehr er in dieser Zeit gezittert habe. Berger selbst bedankte sich öffentlich für die Anteilnahme und zeigte sich "sehr gerührt" von den vielen Genesungswünschen.

Doch wer glaubte, ein solcher Unfall würde sie ausbremsen, kennt Senta Berger schlecht. Nach der Operation absolvierte sie eine mehrwöchige Reha – täglich von morgens bis abends: "Es gibt Leute, die sagen: Heute habe ich Migräne, ich gehe nicht in den Fitnessraum", sagte sie im Gespräch mit der dpa. "So etwas würde ich mir niemals erlauben." Sie wolle auch nicht mit einem Rollator gehen müssen. "Vielleicht kommt das irgendwann noch – aber jetzt kämpfe ich noch dagegen."

Ihr Körper habe "nicht vergessen, wie man aufsteht", so Berger. Ihren Geburtstag wolle sie bei gutem Wetter am liebsten im Garten feiern. Und womöglich wird sie das bald sogar wieder auf einer großen Bühne stehen: Beim Deutscher Filmpreis 2026, der Ende Mai verliehen wird, ist sie für "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" als beste Hauptdarstellerin nominiert.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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