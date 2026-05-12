Überraschung: Christian Streich wird ZDF-Experte bei der WM 2026

Christian Streich ist bei der WM 2026 als ZDF-Experte dabei. Das hat der Sender am Dienstagvormittag überraschend verkündet.Demnach ist der ehemalige Trainer des SC Freiburg (2012 bis 2024) direkt zum Start des Turniers am Donnerstag, 11. Juni, beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika um 21 Uhr im ZDF-Studio dabei und feiert sein Debüt als TV-Experte.

ZDF-Sportchef Yorck Polus sagt zu der prominenten Verstärkung: "Unsere Experten-Riege bietet große fußballerische Kompetenz und bringt zugleich auch unterhaltende Elemente in ihre Spielanalysen ein. Wir freuen uns, diese gute Mischung noch weiterentwickeln zu können: Mit Christian Streich verstärkt ein besonderer Trainertyp unser WM-Team, der für seine klaren Worte bekannt ist. Für unsere Live-Sendungen bedeutet das nicht nur weiteren Kompetenzzuwachs, sondern noch mehr Perspektiven aufs Fußballgeschehen."

Auch Christian Streich selbst meldet sich in der Pressemitteilung zu Wort: "Ich freue mich auf diese ganz neue Rolle, und darauf, mich intensiv auf die Aufgabe vorzubereiten. Vor allem freue ich mich auf lebhaften und konstruktiven Austausch mit den anderen Expertinnen und Experten im ZDF-Studio. Mein Ziel ist es, die Spielideen der einzelnen Teams so zu erklären, dass dies für die Zuschauer verständlich und nachvollziehbar ist."

Neben Christian Streich komplettieren Per Mertesacker, Christoph Kramer und Friederike Kromp das ZDF-Experten-Team zur WM 2026. Ab 17.15 Uhr ist das Quartett am Donnerstag, 11. Juni, zum WM-Countdown gemeinsam mit Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer, Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Moderator Jochen Breyer aus dem ZDF-WM-Studio im Berliner Zollernhof im Einsatz.