Staffelfinale von "Euphoria" bricht diesen "Game of Thrones"-Rekord

Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi – die Besetzung der HBO-Serie "Euphoria" kann sich wahrlich sehen lassen. Seit 2019 gehört der Erfolgs-Hit zu den meistdiskutierten Serien des Senders. Am Montag, 1. Juni, soll nun das große Finale der dritten Staffel erscheinen. Und "groß" ist dabei keinesfalls übertrieben ...

So lang dauert das Finale von "Euphoria" Wie HBO jetzt angekündigt hat, soll die achte und letzte Folge der aktuellen Staffel satte 93 Minuten lang dauern. Damit bricht "Euphoria" einen Rekord, den bislang "Game of Thrones" innehatte. "Die lange Nacht", die dritte Folge der achten Staffel des Fantasy-Epos, hatte eine Länge von 82 Minuten und war damit die längste TV-Folge des Senders – bis jetzt. Das "Euphoria"-Staffelfinale soll den Rekord nun offenbar noch mal um elf Minuten erhöhen.

Entsprechend brodelt die Gerüchteküche: Könnte diese Folge in Überlänge womöglich die letzte der Serie sein? Eine Absetzung von "Euphoria" ist bisher nicht bekannt – allerdings wurde auch eine weitere Staffel noch nicht bestätigt. Zuletzt stand die Serie wegen ihrer obszönen Szenen vermehrt in der Kritik. Auf "Rotten Tomatoes" erzielt die dritte Staffel eine Wertung von gerade einmal 40 Prozent.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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