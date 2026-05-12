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"The Hunt – Welcher Promi ist leichte Beute?": Kritik zum neuen Reality-Format

"The Hunt – Welcher Promi ist leichte Beute?"

"The Hunt – Welcher Promi ist leichte Beute?": Kritik zum neuen Reality-Format

12.05.2026, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
ProSieben erweitert sein Reality-Portfolio mit "The Hunt – Welcher Promi ist leichte Beute?". Prominente kämpfen in der Wildnis um ein Preisgeld von 50.000 Euro.
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Stellen sich dem Nervenkitzel in der Wildnis (von links): Cecilia Asoro, Maurice Dziwak, Caro Robens, Valentina Principessa, Gloria Glumac, Max Bornmann, Aaron Königs und Serkan Yavuz.  Fotoquelle: Joyn / René Lohse
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Im unsicheren Gelände kann man sich nur auf wenige Vertraute verlassen.  Fotoquelle: Joyn / René Lohse
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Valentina Principessa ist die Anspannung, aber auch ihre Entschlossenheit anzusehen.  Fotoquelle: Joyn / René Lohse
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Kurz vor Mitternacht treibt ProSieben in der neuen Reality-Hetzjagd noch einmal den Pulsschlag hoch.  Fotoquelle: Joyn

Mit einem neuen Reality-Format setzt ProSieben zur vorgerückten Uhrzeit auf Spannung, Strategie und körperliche Herausforderung: "The Hunt – Welcher Promi ist leichte Beute?" verfrachtet leidlich bekannte Gesichter in ein ungewöhnliches Wettbewerbsszenario. Im Fokus steht ein Jagdspiel unter extremen Bedingungen: Reality-TV-Promis werden in der Wildnis ausgesetzt, auf sich allein gestellt und mit dem Ziel, ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro zu gewinnen. Dabei schlüpfen sie abwechselnd in die Rollen von Jägern und Gejagten. Wer eben noch verfolgt wurde, kann im nächsten Moment selbst zur Jagd ansetzen: Die Dynamik des Formats entsteht genau aus diesem Wechsel.

ProSieben
The Hunt – Welcher Promi ist leichte Beute?
Reality-Show

Welche Bündnisse sind wirklich belastbar?

Jede Episode zeigt eine abgeschlossene "Jagd", bei der körperliche Fitness, taktisches Geschick und mentale Stärke gleichermaßen gefragt sind. Neben der Action in der Natur spielt auch das soziale Miteinander eine zentrale Rolle: Im sogenannten Jagdhaus treffen die Kandidatinnen und Kandidaten aufeinander, analysieren das Geschehen und schmieden Allianzen. Hier entstehen Strategien, werden Bündnisse geschlossen – und nicht selten wieder gebrochen.

"'Hunger Games' meets Reality: Das ist 'The Hunt'. Promis spielen Fangen im Wald – und diese simple Grundidee verfängt", sagt ProSieben-Senderchef Hannes Hiller über das neue Format. "Im Spiel braucht es Nervenstärke, körperliche Fitness, Unerschrockenheit und Ausdauer. Doch nur wer auch strategisch denkt und die richtigen Fäden zieht, bewahrt sich die Chancen auf den Sieg. Dieses Konzept hat auch die Kollegen in UK überzeugt und wir konnten Ressourcen und Kreativ-Power bündeln und das Format zeitgleich mit ihnen produzieren."

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Auf dem Weg ins potenzielle Finalgrlück sollen sich nur die Stärksten und Klügsten durchsetzen, heißt es bei ProSieben. Zum Cast gehören unter anderem Cecilia Asoro, Maurice Dziwak, Caro Robens, Valentina Principessa, Gloria Glumac, Max Bornmann, Aaron Königs und Serkan Yavuz.

The Hunt – Welcher Promi ist leichte Beute? – Di. 12.05. – ProSieben: 23.55 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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