„Prominent getrennt“: Aus diesen Shows kennst du die Ex-Paare

In Staffel fünf von „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ treffen nicht irgendwelche Ex-Paare aufeinander. Es sind vielmehr bekannte Gesichter, deren TV-Vorgeschichte viele Zuschauer bereits mitverfolgt haben.

Die neue Besetzung vereint Kandidatinnen und Kandidaten aus Formaten wie „Love Island“, „Temptation Island VIP“, „Too Hot to Handle“ oder „Das Sommerhaus der Stars“. Acht Ex-Paare wagen das Experiment und ziehen 2026 gemeinsam nach Südafrika in die „Villa der Verflossenen“.

Diese Ex-Paare kämpfen 2026 um 100.000 Euro In der fünften Staffel treten folgende Paare an:

Vanessa Nwattu (26) und Aleks Petrovic (35),

Tanina (27) und Fabian (29),

Vanessa Brahimi (29) und Richard Sternberg (30),

Vivien (27) und Mou (27),

Bianca Eigenfeld (24) und Joshi Josh (26),

Rebecca Ries (31) und Gök Göker (29),

Samira Cilingir (28) und Yasin Cilingir (35),

Tessa Bergmeier (36) und Jakob Morgenstern (40).

Viele dieser Teilnehmer lernten vor den Kameras sich zu lieben und zu streiten. Ihre Trennungen fanden ebenfalls öffentlich statt. Zwischen einigen herrschte lange Zeit Funkstille – jetzt treffen sie erneut aufeinander.

„Love Island“ und die jahrelange Reality-Ehe Mehrere der Ex-Paare lernten sich in Dating-Formaten kennen, die für emotionale Extremsituationen bekannt sind. Zu den bekanntesten Paaren der Staffel gehören Samira und Yasin Cilingir. 2019 wurden sie bei „Love Island“ ein Paar. Nach rascher Verlobung und Zusammenzug kam 2020 ihr Sohn Malik-Kerin zur Welt. Die Heirat 2021 und die Geburt ihrer Tochter Medina 2023 krönten ihre TV-Liebe. Nach sechs gemeinsamen Jahren folgte 2025 dann die Trennung, ebenfalls unter den Augen der Öffentlichkeit. Über „Love Island“ hinausgehend, stand das Paar auch bei „Das Sommerhaus der Stars“ vor der Kamera. Yasin nahm zudem bei „Like Me – I´m Famous“, „Promiboxen“ und weiteren Reality-Formaten teil. Heute bilden die beiden gemeinsamen Kinder die einzige Basis für ihren Kontakt.

„Temptation Island VIP“: Wo Beziehungen begannen – und vor laufenden Kameras endeten Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic fanden 2022 bei „Temptation Island VIP“ zueinander, nachdem Aleks sich ebendort von seiner damaligen Partnerin getrennt hatte. Auch im „Sommerhaus der Stars“ waren beide mit dabei. Ihre Beziehung lebte vor allem durch Spannungen und Konflikte – darüber konnten auch die Verlobung und der Umzug nach Dubai nicht hinwegtäuschen. Im Zuge der erneuten Teilnahme bei „Temptation Island VIP“ im Jahr 2025 endete ihre Partnerschaft schließlich wie sie begann: vor laufenden Kameras.

Rebecca Ries und Göktuk „Gök“ Göker begegneten sich ebenfalls im Umfeld von „Temptation Island VIP“. Hier war es Rebecca, die 2023 mit ihrem damaligen Freund antrat. Mit Verführer Gök ging sie schließlich nach dem Ende der Dreharbeiten eine Beziehung ein. Seit Frühjahr 2025 sind sie zudem Eltern des gemeinsamen Sohnes Malik Emilio. Das Paar sah sich dem Alltag und der Elternrolle jedoch nicht gewachsen und so folgte schon im Mai 2025 die Trennung. Viele erinnern sich an Rebecca und ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“ sowie an Gök, der bei „Take Me Out“ mit dabei war.

„Ex on the Beach“ und Beziehungen ohne Happy End Als Vivien Tzouvaras und Moumen „Mou“ Kam Naksh 2024 bei „Temptation Island“ antraten, waren sie bereits ein Paar. Trotz Mou´s Seitensprüngen während „Temptation Island“ gaben die beiden überraschend ihre Verlobung bekannt und sprachen von einer erfolgten Aufarbeitung ihrer Krisen. Im Rahmen der Teilnahme an „Ex on the Beach“ sammelte das Paar erneut TV-Erfahrungen. Das ständige Auf und Ab ihrer fünf Jahre dauernden Beziehung fand im Juli 2025 in einer abrupten Trennung sein Ende. Vivien erhob schwere Vorwürfe gegen Mou, der den finalen Schlussstrich gezogen hatte. Sie nannte ihn einen „falschen Menschen“, der sie „wie Schmutz“ behandelt hätte. Ihr erneutes Aufeinandertreffen in Südafrika wird mit einiger Spannung erwartet.

Im zarten Alter von 15, bzw. 16 Jahren kamen Bianca Eigenfeld und Joshi Josh zusammen – sie waren ihre erste große Liebe. Doch bevor diese Liebe Anfang 2023 wegen Untreue zerbrechen sollte, führten sie sechs Jahre lang eine On-Off-Beziehung. 2025 trafen beide bei „Ex on the Beach“ wieder aufeinander. Sämtliche Zeichen standen zunächst auf eine langsame Annäherung, bis Joshi sich zwischen Bianca und einer anderen Kandidatin entscheiden musste und sich tragischerweise gegen Bianca entschied - ganz im Sinne von: „Wenn zwei sich streiten, …“. Seither herrschte zwischen den beiden absolute Funkstille. Ob sie sich bei „Prominent getrennt“ zusammenreißen können, bleibt abzuwarten.

„Too Hot To Handle“: Beziehung aus der Show – Trennung im echten Leben 2023 lernten sich die DJane Tanina und der Eishockeytrainer Fabian bei „Too Hot To Handle: Germany“ kennen. Fabian verließ die Staffel nicht nur als Gewinner, sondern auch als neuer Partner von Tanina. Beide pendelten anschließend zwischen ihren Wohnorten Düsseldorf und Stuttgart hin und her und führten knapp eineinhalb Jahre lang eine Fernbeziehung. Bei der Reunion-Folge 2025 war der erste Lack bereits ab. Das Paar kämpfte mit Problemen wie unterschiedlichen Lebenskonzepten, Unwahrheiten zu Beziehungsbeginn und ungeklärten Konflikten. Die Trennung folgte kurz darauf, inklusive Taninas Vorwurf, dass Fabian sie betrogen hätte.

Reality-Veteranen und TV-Rückkehrer Tessa Bergmeier bringt besonders viel TV-Erfahrung mit. Sie stand bereits bei „Germany´s Next Topmodel“ (2009), „Kampf der Realitystars“ (2022), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ (2023) sowie „Das Sommerhaus der Stars“ (2024) vor der Kamera. Die Beziehung zwischen Tessa und Jakob entwickelte sich über Jahre hinweg zwischen den Dreharbeiten für TV-Formate und dem echten Leben. Ihre Fernbeziehung zwischen Hamburg und Berlin hielt rund vier Jahre, war jedoch von ständigen Trennungen und Versöhnungen geprägt. Die Schwachpunkte ihrer Beziehung offenbarten sich während ihrer Teilnahme beim „Sommerhaus der Stars“. Vor allem ihre konstruktive Kommunikationsfähigkeit und gegenseitige emotionale Unterstützung ließen zu wünschen übrig. Im Herbst 2024 gab Tessa die Trennung bekannt. Nur kurze Zeit später wagten sie ein Liebes-Comeback, das jedoch schon im Dezember 2024 sein endgültiges Ende fand.

Vanessa Brahimi und Richard Sternberg lernten sich bei der Arbeit in einer Bar kennen. Als sie 2024 bei „Das Sommerhaus der Normalos“ teilnahmen, waren sie bereits mehrere Jahre liiert. Ausgerechnet unter der Beobachtung durch die Öffentlichkeit kamen beide ins Straucheln. Vanessa trat sehr emotional und impulsiv auf, womit Richard Probleme hatte und sich in der Folge immer weiter von ihr distanzierte. Vanessa ihrerseits fühlte sich von Richard im Stich gelassen und bemängelte seine fehlende Unterstützung. Im Oktober 2024, kurz nach der Ausstrahlung des Formates, trennte sich das Paar. Während Richard als ruhig und im Hintergrund agierend galt, sah sich Vanessa mit kritischen Äußerungen konfrontiert. Ob sich das Blatt bei „Prominent getrennt“ nun wenden wird?

Warum der Cast 2026 für Gesprächsstoff sorgen dürfte Der gemeinsame Nenner aller Paare ist klar: erst TV-Liebe, dann öffentliches Liebes-Aus und jetzt ein Wiedersehen in der „Villa der Verflossenen“. Für Fans bietet Staffel fünf einerseits neue Spiele und Herausforderungen, andererseits die Fortsetzung bekannter Reality-Geschichten.

Wer kann diszipliniert zusammenarbeiten, obwohl die Beziehung zuvor gescheitert ist? Bei wem tauchen alte Vorwürfe erneut auf und führen zum unversöhnlichen Scheitern? Ab dem 30. April 2026 zeigt sich auf RTL+, welche Ex-Paare als Team funktionieren – und welche Konflikte endgültig eskalieren.

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