"Prominent Getrennt": RTL gibt Ex-Paare und Starttermin bekannt

Auch 2026 öffnet die "Villa der Verflossenen" wieder ihre Pforten: Acht prominente Ex-Paare ziehen gemeinsam in eine Villa in Südafrika und kämpfen um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Dabei müssen sie trotz ihrer Trennung wieder zueinander finden und als Team agieren. Am Donnerstagabend gab RTL nun den Starttermin der fünften Staffel von "Prominent Getrennt" bekannt. Demnach müssen sich Fans nur noch bis zum 30. April gedulden. Insgesamt zwölf Folgen sollen jeweils donnerstags bei RTL+ erscheinen.

Welche 16 Stars gegeneinander antreten werden, ist schon länger bekannt. Unter anderem mit von der Partie: Tessa Bergmeier und ihr Ex Jakob Morgenstern. Im Vorjahr sorgten die ehemalige "Germany's Next Topmodel"- und Dschungelcamp-Kandidatin und ihr Partner Jakob noch im "Sommerhaus der Stars" für Aufregung. Das vegane Paar lag im Dauerclinch mit dem Rest der Gruppe. Weil Tessa und Jakob im Umgang miteinander jedoch stets harmonisch wirkten, kam die Trennung während der "Sommerhaus"-Ausstrahlung für viele Fans überraschend.

Ex-"Love Island"-Turteltauben treffen auf "Temptation Island"-Verflossene In Südafrika treffen die 36-Jährige und ihr Ex auf 14 weitere Verflossene. Darunter befinden sich Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, die im vergangenen Jahr mit ihrer Trennung bei "Temptation Island VIP" für Aufregung in der Reality-Welt sorgten. Mit dabei sind unter anderem auch Samira und Yasin Cilingir, die sich 2019 bei "Love Island" verliebten, später heirateten, Eltern von zwei Kinder wurden und sich 2025 trennten. Einen gemeinsamen Sohn haben auch Rebecca Ries und Gök Göker, die 2024 bei "Temptation Island VIP" zueinander fanden. Die Beziehung ging kurz nach der Geburt in die Brüche.

Mit von der Partie sind zudem die beiden aus "Ex on the Beach" bekannten Duos Vivi Tzouvaras und Mou Naksh sowie Bianca Eigenfeld und Joshi Josh. Auch die Ex-"Sommerhaus der Normalos"-Kandidaten Vanessa Brahimi und Richard Sternberg wollen sich der Herausforderung stellen. Komplettiert wird die Runde von zwei Netflix-Stars: Tanina und Fabian kennen Streaming-Fans aus der Dating-Show "Too Hot to Handle".

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