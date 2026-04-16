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“Schlag den Star”: Alle Infos zur Ausgabe mit Thorsten Legat und Harald Glööckler

Duell der Gegensätze

“Schlag den Star”: Alle Infos zur Ausgabe mit Thorsten Legat und Harald Glööckler

16.04.2026, 12.19 Uhr
von Pamela Haridi
Glamour trifft Kampfgeist! Harald Glööckler fordert Thorsten Legat bei „Schlag den Star“ heraus. 100.000 Euro, bis zu 15 Spiele, live auf ProSieben.
Harald Glööckler und Thorsten Legat als "Schlag den Star" Grafik
Am Samstag treten Harald Glööckler und Thorsten Legat bei "Schlag den Star" gegeneinander an.  Fotoquelle: © Joyn

Wenn Pailletten auf Schweiß treffen, ist beste Samstagabend-Unterhaltung garantiert. Am 18. April 2026 kommt es bei „Schlag den Star“ zum wohl schillerndsten Duell des Jahres: Harald Glööckler (60) gegen Thorsten Legat (57). Zwei Charaktere, zwei Welten, ein Ziel: 100.000 Euro Preisgeld.

Die Live-Ausgabe läuft um 20.15 Uhr auf ProSieben. Bis zu 15 Spiele entscheiden über Sieg oder Niederlage. Moderiert wird wie gewohnt von Matthias Opdenhövel (55), kommentiert von Ron Ringguth (60). Der inoffizielle Titel der Ausgabe spricht Bände: „Das gibt Kasalla!“

Harald Glööckler bei „Schlag den Star“: Selbstbewusstsein, Glamour, Nervenstärke

Harald Glööckler ist Modedesigner, Unternehmer, TV-Profi. Rampenlicht ist sein Zuhause. Druck kennt er, Emotionen kann er kontrollieren. Genau diese Qualitäten könnten in hektischen Spielsituationen Gold wert sein.

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Sein Körper ist nicht der eines Hochleistungssportlers. Doch mentale Stärke, Schlagfertigkeit und Präsenz am Set gleichen vieles aus. Wer ihn aus Reality- und Talkformaten kennt, weiß: Glööckler bleibt auch dann souverän, wenn andere längst die Nerven verlieren. Diese Ruhe kann Spiele kippen, die nicht nur Kraft, sondern Köpfchen verlangen.

Thorsten Legat bei „Schlag den Star“: Kampfgeist, Fitness, Wettkampf-Erfahrung

Thorsten Legat bringt eine ganz andere Grundlage mit. Der Ex-Bundesliga-Profi lebt den Wettbewerb. Körperliche Belastung gehört zu seiner Biografie. Auch Jahre nach der aktiven Karriere wirkt Legat fit, fokussiert und ehrgeizig.

Dazu kommt TV-Erfahrung in zahlreichen Wettkampf-Formaten. Drucksituationen sind ihm vertraut. Bereits 2016 stand er bei „Schlag den Star“ im Studio. Damals verlor er. Diesmal will er es wissen. Legat selbst spricht von „Höchstform“. Ein Satz, der Fans aufhorchen lässt.

Ablauf der Live-Show: Bis zu 15 Spiele entscheiden das Duell

Das Prinzip bleibt unverändert. Kraft, Geschick, Ausdauer, Konzentration, Wissen, Reaktion. Die Spiele wechseln ständig. Mal entscheidet Balance, mal Schnelligkeit, mal logisches Denken. Diese Mischung macht eine Prognose schwierig. Während Legat bei physischen Aufgaben Vorteile haben dürfte, könnte Glööckler bei strategischen oder nervenintensiven Spielen punkten. Jede Runde kann das Momentum drehen.

Glööckler oder Legat: Wer hat die besseren Siegeschancen bei „Schlag den Star“?

Bei einem klassisch ausgewogenen Spielemix spricht vieles für Thorsten Legat. Seine sportliche Vergangenheit, Wettkampfmentalität und Ausdauer bilden ein solides Fundament, um die Anforderungen der Show zu meistern.

Doch Harald Glööckler ist kein Außenseiter. Seine mentale Stabilität, TV-Routine und Entschlossenheit könnten zum entscheidenden Faktor werden. Gerade, wenn Spiele weniger körperlich, dafür stressintensiv sind, könnte er Legat ausbremsen.

Der physische Vorteil liegt bei Legat. Der Überraschungsfaktor bei Glööckler.

Warum dieses „Schlag den Star“-Duell jetzt schon Kult-Potenzial hat

Bei diesem Duell treffen nicht nur zwei Promis, sondern grundverschiedene Lebenswelten aufeinander. Glamour, Designer und Posen gegen Grasnarbe, Dauerläufer und Pressing. Beide gehen siegessicher ins Rennen. Beide lieben die Bühne. Beide wollen die 100.000 Euro.

Das Publikum darf sich auf Emotionen, Sprüche, Ehrgeiz und Unterhaltung auf höchstem Niveau freuen. Langeweile dürfte an diesem Abend kaum aufkommen.

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