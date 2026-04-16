Erster Trailer zur "Harry Potter"-Serie: Das ist der Starttermin

Die neue Serie rund um den Zauberlehrling Harry Potter wird von den Fans bereits sehnlichst erwartet. Nun hat der Streaminganbieter HBO Max, bei dem die Serie künftig zu sehen sein wird, gleich zwei große Details verraten. Zum einen präsentierten die Macher den Trailer der ersten Staffel – und verrieten zum anderen, wann die ersten Folgen zu sehen sein werden.

Die Bilder dürften bei vielen "Harry Potter"-Fans alte Erinnerungen wecken. Auf Instagram hat der Streaminganbieter HBO Max den ersten Trailer der neuen Serie über die Welt von Harry Potter veröffentlicht. Für die Fans gibt es so ein Wiedersehen mit Harry Potter, seinen Freunden Ron und Hermine und weiteren beliebten Charakteren wie Hagrid, Albus Dumbledore oder Severus Snape. Wenn auch mit neuer, schauspielerischer Besetzung,

In dem kurzen Clip sind bereits einige Ereignisse aus dem ersten Buch der Reihe, "Harry Potter und der Stein der Weisen" zu sehen. Harry erfährt, dass er ein Zauberer ist, trifft in Hogwarts auf seine neuen besten Freunde und lernt auf dem fliegenden Besen Quidditch zu spielen.

Neue Harry-Potter-Serie soll Ende 2026 erscheinen Die Reaktionen der Community auf Instagram fallen geteilt aus. Während sich viele direkt in ihre Kindheit zurückversetzt fühlen und der neuen Serien-Adaption freudig entgegenfiebern, stören sich andere an den neuen Details. Vor allem die Besetzung einzelner Charaktere sowie die neue Hintergrundmusik missfallen einigen Usern.

Die Kommentare fallen dementsprechend gespalten aus. Von "Das bringt so viele Emotionen!" und "Ich muss meine Tränen zurückhalten! Ich freue mich so sehr" bis zu "Nichts wird jemals die originale Musik ersetzen" und "Mir gefällt es gar nicht. Die Stimmung ist einfach anders" ist alles zu lesen. Einige der User hätten sich demnach lieber eine Fortsetzung der Filmreihe mit den Original-Schauspielern gewünscht.

Doch die Mehrheit der Fans ist bereits jetzt voller Vorfreude. Und wie begleitend zu dem Trailer verraten wird, müssen sie sich auch nicht mehr allzu lange gedulden. Anders als zunächst geplant, sollen die ersten Folgen der Serie bereits Ende dieses Jahres – wie könnte es passender sein, an Weihnachten – veröffentlicht werden.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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