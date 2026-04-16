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Der Kampf um den Thron

Thronkampf

"Die Leoparden-Dynastie – Aufstieg eines Prinzen": Darum geht's in der ARTE-Doku

16.04.2026, 06.30 Uhr
von Paula Oferath
In der ARTE-Dokumentation "Die Leoparden-Dynastie" wird der Aufstieg des Leopardenprinzen Rana beleuchtet, der entschlossen ist, seinen Vater Bahadur vom Thron des Waldgebiets Jhalana zu verdrängen.
Die Leoparden-Dynastie - Aufstieg eines Prinzen
Der zweijährige Rana muss nach dem Verschwinden seiner Mutter alleine um sein Überleben kämpfen.   Fotoquelle: Hemant Dabi
Die Leoparden-Dynastie - Aufstieg eines Prinzen
Bahadur, der Vater von Rana, ist seit sechs Jahren Herrscher der Dynastie.  Fotoquelle: Hemant Dabi
Die Leoparden-Dynastie - Aufstieg eines Prinzen
Der Jhalana Park liegt am Stadtrand von Jaipur in Indien.  Fotoquelle: Kenneth Lawrence

In der ARTE-Dokumentation "Die Leoparden-Dynastie" wird die Geschichte des Leopardenprinzen Rana erzählt. Es stellt sich die Frage, ob es ihm gelingt, seinen Vater vom Thron zu verdrängen und selbst die Herrschaft über das Waldgebiet Jhalana in Indien zu übernehmen.

ARTE
Die Leoparden-Dynastie – Aufstieg eines Prinzen
Tierdokumentation • 16.04.2026 • 20:15 Uhr

Seit sechs Jahren herrscht der mächtige Leopardenkönig Bahadur über das Waldgebiet Jhalana am Rande von Jaipur. Als seine Gefährtin verschwindet, bleibt ihr zweijähriger Sohn Rana allein zurück. Die ARTE-Dokumentation "Die Leoparden-Dynastie – Aufstieg eines Prinzen" erzählt die Geschichte dieses jungen Leoparden, der sich auf sich gestellt behaupten muss und beginnt, die Herrschaft seines Vaters herauszufordern. Der international coproduzierte Film von Aishwarya Sridhar begleitet Rana dabei, wie er sich zunächst heimlich an der Beute seines Vaters bedient, dann eigene Jagderfolge erzielt und allmählich zu einem kräftigen, selbstbewussten Leoparden heranwächst. Obwohl er eigentlich ein eigenes Revier suchen sollte, bleibt er in der Nähe, entschlossen, sich das Königreich seines Vaters zu sichern.

Parallel dazu wird die Geschichte der jungen Leopardin Flora erzählt. Zunächst versucht sie, Bahadur für sich zu gewinnen, entscheidet sich jedoch schließlich dafür, Rana als Gefährten zu wählen. Gemeinsam könnten sie die Macht im Waldgebiet übernehmen. Ob es Rana gelingt, sich gegen seinen Vater durchzusetzen und an Floras Seite die Herrschaft zu erringen, bleibt eine zentrale Frage der Dokumentation.

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"Die Leoparden-Dynastie – Aufstieg eines Prinzen" ist ab Donnerstag, 9. April, auch in der ARTE-Mediathek verfügbar.

Löwinnen-Doku im Anschluss

Im Anschluss folgt die Dokumentation "Die Löwinnen-Dynastie – Schicksalsjahre" (20.55 Uhr). Sie begleitet eine Löwenmutter im indischen Bundesstaat Gujarat, die ums Überleben kämpft. Dabei stellt sich die Frage, ob ihr Jungtier stark genug sein wird, eines Tages auf sich allein gestellt zu leben und sich in einer Landschaft aus dichten Wäldern, bewirtschafteten Feldern und bewohnten Dörfern zurechtzufinden.

Die Leoparden-Dynastie – Aufstieg eines Prinzen – Do. 16.04. – ARTE: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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