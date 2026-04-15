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"Die Küchenschlacht XXL": Alle Infos zum Koch-Duell mit Johann Lafer

Hobbyköche im Wettstreit

"Die Küchenschlacht XXL": Alle Infos zum Koch-Duell mit Johann Lafer

15.04.2026, 06.15 Uhr
von Paula Oferath
In der ZDF-Show "Küchenschlacht XXL" treten Profiköche gegen leidenschaftliche Hobbyköche an. Spitzenköche wie Johann Lafer und Cornelia Poletto bewerten die Gerichte.
Zora Klipp im Interview
Im Interview spricht Köchin Zora Klipp (35) über ihre schulische Laufbahn. "Ich war rotzefrech, mein Sozialverhalten eine Katastrophe", verrät die Mutter.  Fotoquelle: ZDF/Markus Hertrich
Die Küchenschlacht XXL
Ein Team aus drei ambitionierten Hobbyköchen fordert dieses Profiteam heraus: Alina Meissner-Bebrout, Johann Lafer und Ali Güngörmüs. Moderiert wird die Sendung von Zora Klipp.  Fotoquelle: ZDF/Norman Kalle

In der ZDF-Show "Küchenschlacht XXL" treffen Kochprofis auf Menschen, die mit viel Leidenschaft am Herd stehen. Das Konzept, das viele aus der täglichen Wettkoch-Reihe kennen, hat es bereits im vergangenen Jahr in die Primetime geschafft. Nun wird im Zweiten wieder zur besten Sendezeit ganz groß aufgekocht. In der Kochshow tritt ein Team aus Hobbyköchen gegen die Meister der Haute Cuisine an. Diesmal stehen Alina Meissner-Bebrout, Johann Lafer und Ali Güngörmüs für das Profiteam am Herd.

ZDF
Die Küchenschlacht XXL
Kochshow • 15.04.2026 • 20:15 Uhr

Gekocht werden die persönlichen Lieblingsgerichte der Teilnehmenden. Wie auch bei der "Küchenschlacht" begleitet Zora Klipp das Geschehen, probiert zwischendurch und gibt den einen oder anderen hilfreichen Tipp. Bewertet werden Perfektion, Präsentation und Geschmack von den Juroren Thomas Martin, Meta Hiltebrand und Richard Rauch. In der Finalrunde nehmen Dreisternekoch Christoph Rüffer und Spitzenköchin Cornelia Poletto die Gerichte unter die Lupe und küren das Siegerteam.

"Man verbündet sich mit ihnen und hat immer seinen Favoriten dabei"

Seit Januar 2008 treten jede Woche sechs Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Zora Klipp begann ihre "Küchenschlacht"-Karriere als Jurorin. Im Herbst 2022 saß sie erstmals am Jurorentisch der Küchenschlacht, seit 2023 gehört sie zum Moderatorenteam. Im Interview mit der Agentur teleschau erklärt die 35-Jährige, was die Sendung für sie so besonders macht: "Ich glaube, es sind die unterschiedlichen Charaktere, die man dort tagtäglich sieht, Menschen die jeden Tag aufs Neue ihr Bestes geben. Man verbündet sich mit ihnen und hat immer seinen Favoriten dabei." Klipp, die neben ihrem Beruf als Köchin vor Kurzem Mutter geworden ist und mit ihren Geschwistern zwei Restaurants führt, schätzt vor allem die "familiäre Atmosphäre". Auch das Konzept der Sendung sei bewusst einfach gehalten.

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Nach ihrer siebenmonatigen Babypause fühlt sich die Rückkehr für sie wie "ein richtig starkes Freiheitsgefühl" an. Gleichzeitig sieht sie beide Seiten: "Es ist befreiend, mal das Haus verlassen zu können und den Kopf anderswo zu haben. Gleichzeitig ist es schade, wenn man morgens um halb neun das Haus verlässt und erst um sechs zurückkommt – den ganzen Tag über sieht man das Kind nicht. Es hat eben zwei Seiten", so Klipp im Gespräch mit der teleschau.

"Die Küchenschlacht XXL" ist ab Mittwoch, 15. April, auch in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Die Küchenschlacht XXL – Mi. 15.04. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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