Nach Drama um Esther Schweins: Bibi bekommt zweite "Let’s Dance"-Chance

Bianca Heinicke kehrt überraschend zu "Let's Dance" zurück, um Esther Schweins zu ersetzen. Heinicke, bekannt als Bibi, tritt anstelle der verletzten Schauspielerin wieder an. Schweins hatte zwar zunächst trotz zweier gebrochener Rippen weiter getanzt, entschied sich im Nachgang allerdings dafür, die Show zu verlassen.

Esther Schweins, die mit Massimo Sinató tanzte, erlitt bei einem Auftritt Verletzungen, die sich verschlimmerten – ihre Ärzte rieten schließlich von der weiteren Teilnahme an der Tanzshow ab. Schweins folgte dieser Einschätzung, widmete ihren letzten Tanz allerdings noch ihrer Mutter.

Bianca Heinicke, die zuvor in der fünften Show ausgeschieden war, zeigt sich über ihr Comeback erfreut. Sie äußerte sich in einem Video dankbar und motiviert, die Chance mit "Doppel-Ehrgeiz und Doppel-Liebe" zu nutzen.

Das sagen die Fans zu Heinickes Rückkehr Die Reaktionen der Fans auf Heinickes Rückkehr fielen überraschend positiv aus. Viele Anhänger drückten ihre Freude in Kommentaren aus und wünschten der Influencerin viel Glück für den weiteren Verlauf der Show. Kommentare wie "Zurück im Game und diesmal gewinnt sie" waren vielfach in den Kommentarspalten zu finden.

Obwohl viele Fans im ersten Anlauf enttäuscht von Bibis Leistung und ihrem frühen Aus waren, sehen sie nun eine neue Gelegenheit für die zweifache Mutter. Heinicke tritt übrigens weiterhin mit Profitänzer Zsolt Sándor Cseke an.

Gesundheit hat Vorrang für Esther Schweins Esther Schweins betonte, dass ihr Körper eindeutige Signale gesendet habe: „Rien ne va plus [Nichts geht mehr]“, erklärte sie ihre körperliche Verfassung in einem Video. Trotz ihrer Enttäuschung über das vorzeitige Ausscheiden blickte sie dankbar auf die bisherige Erfahrung zurück und wünschte Bianca Heinicke viel Erfolg.

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