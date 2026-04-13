Ruth Moschners Karriere begann als Kind bei "Aktenzeichen XY" – der Fall ist bis heute ungeklärt

Am Freitag, 5. Dezember 1986, versammelte sich um 20.15 Uhr ein zweistelliges Millionenpublikum am Fernseher. Wie immer, wenn in den 80ern "Aktenzeichen XY ... ungelöst" im Zweiten lief, eine der damals beliebtesten und Quoten-stärksten Sendungen. Eduard Zimmermann, der Moderator der "Mutter aller True Crime"-Sendungen, berichtete von neuen noch ungelösten Straftaten.

Am späten Abend, vor dem dritten großen Fall, wurde Zimmermann besonders betroffen. Denn das Opfer im Mordfall "Nesthäkchen" war die zehnjährige Martina M. Das Mädchen war am 20. Mai 1986 in Neukirchen-Vluyn von einem Unbekannten entführt, sexuell missbraucht und getötet wurde.

Der tragische Fall ließ den Zuschauern den Atem stocken. Und alle fühlten mit der "kleinen Martina" mit, deren letzter Lebenstag rekonstruiert wurde. Daheim beim Essen mit der Familie ("Jetzt wird erstmal Suppe gegessen"), den klagenden Bruder, als Martina das Haus verlässt ("Martina! Wo gehst du denn hin?"). Und die letzten Worte, die von Martina verbürgt sind: "Ja, aber ich will jetzt nach Hause."

Die Rolle des Mordopfers spielte die damals ebenfalls zehnjährige Ruth Moschner, die jetzt (am 11. April) ihren 50. Geburtstag feiert. Und damit auf eine bald 40-jährige Karriere zurückblicken kann.

Auch andere Showpromis spielten bei "Aktenzeichen" mit Für die Rolle als Mordopfer gab es 150 D-Mark, wie Moschner in einem Interview verriet. Das war damals als Aufwandsentschädigung für Laien-Darsteller üblich. Ihre Eltern spielten damals das Schauspielerehepaar Horst und Irmhild Reichel, und deren Sohn Robinson Reichel spielte Martinas älteren Bruder Andreas.

Ruth Moschner, längst als Moderatorin, Schauspielerin und Buchautorin erfolgreich, ist nicht die einzige Showgröße, die am Karriereanfang oder auch schon als bekannter Darsteller bei "Aktenzeichen" mitspielte. Im Darstellerarchiv von "Wiki XY" finden sich Namen wie Heide Keller, Simone Rethel, Heiner Lauterbach, Raimund Harmstorf, Kai Wiesinger oder Elyas M'Barek.

Leider blieb Moschners Mordfall ungeklärt. Zwar wurde vier Jahre später ein Hausmeister wegen eines anderen Mordes verurteilt. Trotz einiger Parallelen – das Mordopfer wurde nur wenige Meter vom Fundort von Martina entdeckt – und ähnlicher Tatausführung konnte er aber nicht des Mordes an Martina überführt werden. Im XY-Spezial "Cold Case" vom 4. November 2020 wurde der Fall noch einmal aufgegriffen und auch die Belohnung von ursprünglich 5.000 Mark auf 25.000 Euro erhöht. Dennoch lautet der Status des Falles bis heute: "ungeklärt".

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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