Home News Star-News

Ruth Moschners Karriere begann als Kind bei "Aktenzeichen XY" – der Fall ist bis heute ungeklärt

Karrierestart

Ruth Moschners Karriere begann als Kind bei "Aktenzeichen XY" – der Fall ist bis heute ungeklärt

13.04.2026, 10.27 Uhr
Ruth Moschner wird 50. Jeder kennt sie als quirlige-symphatische Moderatorin. Aber ihr Karrierestart vor fast 40 Jahren verlief dramatisch.
Ruth Moschner
Happy Birthday: Ruth Moschner wird 50 Jahre alt. Ihr TV-Debüt gab sie vor 40 Jahren in einer tragischen Rolle.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Joshua Sammer

Am Freitag, 5. Dezember 1986, versammelte sich um 20.15 Uhr ein zweistelliges Millionenpublikum am Fernseher. Wie immer, wenn in den 80ern "Aktenzeichen XY ... ungelöst" im Zweiten lief, eine der damals beliebtesten und Quoten-stärksten Sendungen. Eduard Zimmermann, der Moderator der "Mutter aller True Crime"-Sendungen, berichtete von neuen noch ungelösten Straftaten.

Am späten Abend, vor dem dritten großen Fall, wurde Zimmermann besonders betroffen. Denn das Opfer im Mordfall "Nesthäkchen" war die zehnjährige Martina M. Das Mädchen war am 20. Mai 1986 in Neukirchen-Vluyn von einem Unbekannten entführt, sexuell missbraucht und getötet wurde.

Der tragische Fall ließ den Zuschauern den Atem stocken. Und alle fühlten mit der "kleinen Martina" mit, deren letzter Lebenstag rekonstruiert wurde. Daheim beim Essen mit der Familie ("Jetzt wird erstmal Suppe gegessen"), den klagenden Bruder, als Martina das Haus verlässt ("Martina! Wo gehst du denn hin?"). Und die letzten Worte, die von Martina verbürgt sind: "Ja, aber ich will jetzt nach Hause."

Derzeit beliebt:
>>"Lena Lorenz"-Star Eva Mattes kritisiert Filmbranche: "Es geht immer nur um die Jugend"
>>"Crooks": Die gnadenlose Jagd um die mysteriöse Münze geht weiter!
>>"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Die ZDF-Reihe mit Rudi Cerne
>>"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Darum geht's in der Sendung am 18. März

Die Rolle des Mordopfers spielte die damals ebenfalls zehnjährige Ruth Moschner, die jetzt (am 11. April) ihren 50. Geburtstag feiert. Und damit auf eine bald 40-jährige Karriere zurückblicken kann.

Auch andere Showpromis spielten bei "Aktenzeichen" mit

Für die Rolle als Mordopfer gab es 150 D-Mark, wie Moschner in einem Interview verriet. Das war damals als Aufwandsentschädigung für Laien-Darsteller üblich. Ihre Eltern spielten damals das Schauspielerehepaar Horst und Irmhild Reichel, und deren Sohn Robinson Reichel spielte Martinas älteren Bruder Andreas.

Ruth Moschner, längst als Moderatorin, Schauspielerin und Buchautorin erfolgreich, ist nicht die einzige Showgröße, die am Karriereanfang oder auch schon als bekannter Darsteller bei "Aktenzeichen" mitspielte. Im Darstellerarchiv von "Wiki XY" finden sich Namen wie Heide Keller, Simone Rethel, Heiner Lauterbach, Raimund Harmstorf, Kai Wiesinger oder Elyas M'Barek.

Leider blieb Moschners Mordfall ungeklärt. Zwar wurde vier Jahre später ein Hausmeister wegen eines anderen Mordes verurteilt. Trotz einiger Parallelen – das Mordopfer wurde nur wenige Meter vom Fundort von Martina entdeckt – und ähnlicher Tatausführung konnte er aber nicht des Mordes an Martina überführt werden. Im XY-Spezial "Cold Case" vom 4. November 2020 wurde der Fall noch einmal aufgegriffen und auch die Belohnung von ursprünglich 5.000 Mark auf 25.000 Euro erhöht. Dennoch lautet der Status des Falles bis heute: "ungeklärt".

"Lena Lorenz"-Star Eva Mattes kritisiert Filmbranche: "Es geht immer nur um die Jugend"
Seit Donnerstag läuft "Lena Lorenz" wieder im ZDF, mit Eva Mattes als unverzichtbare Hauptfigur. Die 71-Jährige kritisiert in einem Interview den Jugendzwang in der Schauspielbranche und spricht über den Mangel an Rollen für ältere Frauen.
Kritik an Jugendwahn
Eva Mattes

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Aktenzeichen XY... ungelöst

Das könnte dich auch interessieren

Ann-Kathrin Kramer: "Manchmal fühle ich mich, als wäre ich 80"
Neue Krimireihe "Im Grunde Mord"
Ann-Kathrin Kramer im Interview
Linda Blair: Was macht die "Exorzist"-Ikone heute?
Comeback der Ikone
Der Exorzist (1973)
Robin Wright: Der Aufstieg von "Forrest Gump" zu "House of Cards"
Karrierewandel
Robin Wright
Nilam Farooq macht Schwangerschaft öffentlich: "Möchte die Kontrolle behalten"
Schauspielerin enthüllt
Niam Farooq
Eine vielseitige Karriere: So hat sich Simone Thomalla verändert
Vielfältige Schauspielerin
Simone Thomalla vor einer blauen Wand.
Collien Fernandes hält in schweren Zeiten am Traumschiff fest: "bedeutet mir wahnsinnig viel"
Traumschiff-Engagement
Collien Fernandes mit brauner Lederjacke und Mikrofon.
Milla Jovovich enthüllt: "Wanderzirkus" im Hollywood-Dschungel
Hollywood-Ikone
Milla Jovovich
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger erlebt bei Premiere einen Schockmoment
Nervenaufreibender Moment
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Nach Rosa Herzog: Diese Schauspielerin wird Fabers neue Partnerin
Neues Ermittlerduo
Sophia Mercedes Burtscher und Jörg Hartmann.
"Frühling"-Star Simone Thomalla: Ihre Anfänge kennen nur wenige
TV-Karriere
Frühling
Arabella Kiesbauer spricht über Briefbomben-Attentat: "Kann man nicht vergessen"
Rassismus im TV
Arabella Kiesbauer
Jude Law als Wladimir Putin: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kino-Highlights
Der Magier im Kreml
Sarah Connor schaltet sich in Buckelwal-Drama ein – und muss sich Fan-Kritik gefallen lassen
Buckelwal-Drama
Sarah Connor
Nach "Tatort"-Finale: Gibt es doch noch Hoffnung für Batic und Leitmayr?
Tatort-Abschied
"Tatort: Unvergänglich (2)"
„Mein Schwachpunkt“: Andrea Kiewel privat wie selten – darunter leidet sie wirklich
Ihr Leben in Tel Aviv
Andrea Kiewel spricht über ihre Schwäche, die sie nun überwunden hat.
Premiere bei "Let's Dance": Zuschauerin vertritt Joachim Llambi
Publikumsinteraktion
Let's Dance
Nicht wegen der Quoten: Warum die ARD „Immer wieder sonntags“ einstampft
Kultsendung-Aus
Stefan Mross auf seiner Bühne bei "Immer wieder sonntags".
Wegen Mallorca: Jan Hofer packt plötzlich über „Ehekrise“ aus
Ex-Nachrichtensprecher
Jan Hofer und seine Ehefrau Phong Lan Hofer vor einer Fotowand
Scarlett Johansson rechnet mit Hollywood der 2000er ab: "Frauen wurden für ihr Aussehen zerpflückt"
Hollywood-Herausforderungen
Scarlett Johansson
"Harry Potter"-Serie: Voldemort-Star Ralph Fiennes wünscht sich diese Frau als Nachfolgerin
Rolle offen
Ralph Fiennes
"Gibt noch viel Redebedarf": "Tatort"-Star kritisiert fehlende Gleichberechtigung beim Film
Ungleiche Gagen
Barbara Philipp
"Five Nights at Freddy's": Freddy Fazbear kommt ins Fernsehen
Computerspiel-Horror
Five Nights at Freddy's
"Die Toten vom Bodensee – Schicksalsrad": Neue Kommissarin im Einsatz
Krimi am Bodensee
"Die Toten vom Bodensee - Schicksalsrad"
"Tanja – Terroristin oder Freiheitskämpferin?": Der Start der neuen Dokumentation auf 3Sat
Kampf um Freiheit
Tanja - Terroristin oder Freiheitskämpferin?
"The Contractor – Spezialeinsatz Berlin": Chris Pine auf den Spuren von Spionen - Nina Hoss als Agentin
Agententhriller in Berlin
The Contractor - Spezialeinsatz Berlin
"Grönemeyer – Alles bleibt anders": Ein Leben voller Hits und Geschichten
ARD-Porträt
Grönemeyer - Alles bleibt anders
"Kommissar Rex": Der Start der neuen Episoden mit Maximilian Brückner
SAT.1 Comeback
Kommissar Rex
"Tschernobyl 86 – Der Super-GAU": Start der historischen Reportage von Volker Heise
ARD Dokumentarfilm
Tschernobyl 86 - Der Super-GAU
Ein Prinz: So hat sich Simone Thomalla in Sophias Vater verliebt
Märchen mit Folgen
Simone und Sophia Thomalla.
Überraschendes Aus für "Beatrice Egli Show": Sie wird den "Fokus auf das Neue legen"
Eglis Show-Aus
Beatrice Egli