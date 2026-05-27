Anne Hathaway packt aus: Zehn Jahre halbblind durch Grauen Star

Anne Hathaway hat erstmals offen über eine langjährige Augenerkrankung gesprochen. Im Podcast "Popcast" der New York Times berichtete die Schauspielerin, sie habe zehn Jahre unter einem früh einsetzenden Katarakt gelitten. Die Erkrankung, auch Grauer Star genannt, führte dazu, dass sie zeitweise auf einem Auge nahezu blind war.

Bereits 2013 bei den Dreharbeiten zu "Interstellar" unter Christopher Nolan bemerkte sie laut eigener Aussage erste Sehprobleme. Trotzdem stand Hathaway in den folgenden Jahren weiterhin für Filme wie "The Intern", "Colossal", "Ocean's 8", "Dark Waters" und "Armageddon Time" vor der Kamera. "Ich war zehn Jahre lang halbblind – von 30 bis 40", verriet sie im Podcast.

Wie stark sich ihre Sehfähigkeit verschlechtert hatte, wurde Hathaway dann erst nach einer Operation bewusst. Besonders betroffen war das linke Auge, das sie selbst als praktisch blind beschrieb.

Erkrankung belastete auch das Nervensystem Rückblickend erklärte die Schauspielerin, die Krankheit habe nicht nur ihr Sehvermögen beeinträchtigt, sondern auch ihr Nervensystem belastet. "Ich habe nicht erkannt, dass es tatsächlich mein Nervensystem belastete. Vielleicht ist das nicht bei jedem so, aber bei mir war es definitiv der Fall", sagte sie.

Erst nach dem Eingriff habe sie das "ganze Spektrum" des Sehens wieder wahrgenommen. Ihr Sehvermögen schätze sie seitdem umso mehr. "Jeden Tag, wenn ich aufwache und so sehen kann, wie ich sehe, ist das ein Wunder", erklärte Hathaway.

So sehr half die OP Anne Hathaway Die Oscarpreisträgerin machte deutlich, dass gesundheitliche Probleme auch während großer Filmproduktionen oft unbemerkt bleiben. Erst nach der Operation habe sie ein neues Körpergefühl und mehr innere Ruhe wahrgenommen.

Anne Hathaway ist Mutter von zwei Kindern und zählt zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Die heute 43-Jährige steht nach dem medizinischen Eingriff wieder ohne Einschränkungen vor der Kamera.