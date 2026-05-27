Nach Aus von "Immer wieder sonntags": Mross findet Rückhalt bei Familie

Stefan Mross findet nach dem Aus von "Immer wieder sonntags" privaten Rückhalt. Wie mehrere Medien berichten, hat sich das Verhältnis zu Paula und Valentin, seinen Kindern aus der Ehe mit Susanne Schmidt, deutlich verbessert. Nach der Scheidung 2016 lebten die beiden bei ihrer Mutter; der Kontakt zum Vater galt laut Berichten über Jahre als schwierig.

Der Wendepunkt kam 2023, als sich die Kinder laut Mross von sich aus wieder bei ihm meldeten. "Ich bekam plötzlich zwei WhatsApp-Nachrichten aufs Handy, mit Sprachnachricht und Video. Das war ein schöner Moment für mich.", zitiert ihn Bild. Das Verhältnis sei heute "gut" und "herzlich".

Laut Mross hätten die Kinder "unbedingt wieder schnell Kontakt gewollt". Gemeinsame Treffen gehören inzwischen wohl wieder zur Normalität, häufig in Bayern, wenn Paula und Valentin aus Südtirol zurückkehren. Auch das Verhältnis zu Ex-Frau Susanne Schmidt und deren Ehemann verlaufe entspannt.

Stefan Mross nach "Immer wieder sonntags": Kinder, Familie und Neuanfang Zu seiner Tochter Johanna, die aus der Ehe mit Stefanie Hertel stammt, pflegt Mross nach eigenen Angaben ebenfalls engen Kontakt. Seine Partnerin Eva Luginger unterstützt den familiären Zusammenhalt. Luginger und Mross sind seit 2023 ein Paar.

Zu Beginn ihrer Beziehung hatte Luginger gesundheitliche Probleme. Im Herbst 2025 wurde bei ihr eine Krebsvorstufe festgestellt, weswegen sie längere Zeit in der Klinik behandelt werden musste. Die 38-Jährige erklärte gegenüber Bild: "Der Gebärmutterhals wurde entfernt. Damit steht fest, dass ich keine Kinder bekommen kann." Eigene Kinder habe sie nie geplant, so Luginger, sie freue sich aber, Stefans drei Kinder in ihrem Leben zu haben.

Mross beschrieb die Krankheit seiner Partnerin als einschneidende Erfahrung. "Evas Krankheit hat den Blick aufs Wesentliche geschärft", sagte er. Zugleich betonte er, ihre Beziehung sei durch die Herausforderungen stärker geworden. Wegen Lugingers Klinikaufenthalten musste Mross wiederholt Termine absagen.

Stefan Mross: Aus für "Immer wieder sonntags" Beruflich steht Mross vor einem Einschnitt: Nach mehr als 20 Jahren verlässt er "Immer wieder sonntags". Die ARD-Show erreicht regelmäßig ein Millionenpublikum und gilt als eine der populärsten Volksmusiksendungen Deutschlands. Die Absetzung erfolgte aus finanziellen und strategischen Gründen, wie Veranstalter und Sender bestätigten. Die finale Staffel startet am 31. Mai 2026 und umfasst noch 13 Ausgaben.