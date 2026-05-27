Home News Star-News

Nach Aus von "Immer wieder sonntags": Mross findet Rückhalt bei Familie

Verhältnis deutlich verbessert

Nach Aus von "Immer wieder sonntags": Mross findet Rückhalt bei Familie

27.05.2026, 16.39 Uhr
von Julian Flimm
Stefan Mross steht beruflich vor einem Einschnitt. Privat findet er Rückhalt bei seinen Kindern, zu denen der Kontakt lange als schwierig galt.
Stefan Mross (r), Sänger, und seine Freundin Eva Luginger sitzen an einem Tisch.
Stefan Mross und seine Freundin Eva Luginger sind seit 2023 ein Paar.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Stefan Mross findet nach dem Aus von "Immer wieder sonntags" privaten Rückhalt. Wie mehrere Medien berichten, hat sich das Verhältnis zu Paula und Valentin, seinen Kindern aus der Ehe mit Susanne Schmidt, deutlich verbessert. Nach der Scheidung 2016 lebten die beiden bei ihrer Mutter; der Kontakt zum Vater galt laut Berichten über Jahre als schwierig.

Der Wendepunkt kam 2023, als sich die Kinder laut Mross von sich aus wieder bei ihm meldeten. "Ich bekam plötzlich zwei WhatsApp-Nachrichten aufs Handy, mit Sprachnachricht und Video. Das war ein schöner Moment für mich.", zitiert ihn Bild. Das Verhältnis sei heute "gut" und "herzlich".

Laut Mross hätten die Kinder "unbedingt wieder schnell Kontakt gewollt". Gemeinsame Treffen gehören inzwischen wohl wieder zur Normalität, häufig in Bayern, wenn Paula und Valentin aus Südtirol zurückkehren. Auch das Verhältnis zu Ex-Frau Susanne Schmidt und deren Ehemann verlaufe entspannt.

Derzeit beliebt:
>>Anne Hathaway packt aus: Zehn Jahre halbblind durch Grauen Star
>>GNTM-Finale aus Hollywood: Möglicher Gewinner-Leak überschattet Show
>>Andrea Kiewel äußert sich zur Kritik über den "Fernsehgarten"
>>"So etwas macht man nicht": Stefan Mross kritisiert ARD nach Show-Aus

Stefan Mross nach "Immer wieder sonntags": Kinder, Familie und Neuanfang

Zu seiner Tochter Johanna, die aus der Ehe mit Stefanie Hertel stammt, pflegt Mross nach eigenen Angaben ebenfalls engen Kontakt. Seine Partnerin Eva Luginger unterstützt den familiären Zusammenhalt. Luginger und Mross sind seit 2023 ein Paar.

Zu Beginn ihrer Beziehung hatte Luginger gesundheitliche Probleme. Im Herbst 2025 wurde bei ihr eine Krebsvorstufe festgestellt, weswegen sie längere Zeit in der Klinik behandelt werden musste. Die 38-Jährige erklärte gegenüber Bild: "Der Gebärmutterhals wurde entfernt. Damit steht fest, dass ich keine Kinder bekommen kann." Eigene Kinder habe sie nie geplant, so Luginger, sie freue sich aber, Stefans drei Kinder in ihrem Leben zu haben.

Mross beschrieb die Krankheit seiner Partnerin als einschneidende Erfahrung. "Evas Krankheit hat den Blick aufs Wesentliche geschärft", sagte er. Zugleich betonte er, ihre Beziehung sei durch die Herausforderungen stärker geworden. Wegen Lugingers Klinikaufenthalten musste Mross wiederholt Termine absagen.

"So etwas macht man nicht": Stefan Mross kritisiert ARD nach Show-Aus
Nach mehr als zwei Jahrzehnten endet für Stefan Mross ein wichtiges Kapitel. Über die Art der Trennung findet der Moderator klare Worte.
"Immer wieder sonntags" abgesetzt
Stefan Mross steht auf der Bühne und schaut ernst.

Stefan Mross: Aus für "Immer wieder sonntags"

Beruflich steht Mross vor einem Einschnitt: Nach mehr als 20 Jahren verlässt er "Immer wieder sonntags". Die ARD-Show erreicht regelmäßig ein Millionenpublikum und gilt als eine der populärsten Volksmusiksendungen Deutschlands. Die Absetzung erfolgte aus finanziellen und strategischen Gründen, wie Veranstalter und Sender bestätigten. Die finale Staffel startet am 31. Mai 2026 und umfasst noch 13 Ausgaben.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
„Fernsehgarten“ Saisonstart 2026: Jubel für Andrea Kiewel – Zuschauer sind zwiegespalten
Jubiläumsstaffel
Andrea Kiewel beim "Fernsehgarten"
Geheimnisvoller Partner: Helena Bonham Carters Liebesgeschichte
Prominente Beziehung
Rye Holmboe und Helena Bonham Carter
"Zero": Kritik zum ARD-Thriller mit Heike Makatsch & Sabin Tambrea
Enthüllungen
"Zero"
"Echtes Leben: Pastorin mit schwerer Vergangenheit": Darum geht's in der ARD-Reportage
Innovative Glaubenswege
Echtes Leben: Pastorin mit schwerer Vergangenheit
Queerer Meilenstein: "Temptation Island VIP" gibt neues Paar bekannt
Queeres Reality-Highlight
Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel
Nach "Sommerhaus"-Teilnahme: Ex von Sarah Kern ist Kandidat bei "Bauer sucht Frau"
TV-Rückkehr
Tobias Pankow
"Fatma Said & Friends – Das Pyramidenkonzert": Ein spektakuläres Konzert in der Wüste
Opern-Mix in der Wüste
Fatma Said and Friends
"Hirschhausen will zum Papst": Ein protestantischer Arzt auf dem Weg zum Papst
Kirche und Klimakrise
Hirschhausen will zum Papst
"Tatort: Vergebung": Ein Fall voller Geheimnisse
Rückkehr in die Vergangenheit
Tatort: Vergebung
Das machen die "Eine schrecklich nette Familie"-Stars heute
Sitcom-Kultstars
Eine schrecklich nette Familie
"Zu sparen ist schon eine Reform": Thorsten Frei verteidigt im ZDF Kürzungen der Bundesregierung
Haushaltsdebatte
ZDF-"Morgenmagazin"
Von Scientology bis Zeugen Jehovas: Diese Stars leben in Sekten
Sekten enthüllt
Oliver Pocher
Bro’Sis-Eklat: Faiz Mangat lästert über Giovanni Zarrella
Bro’Sis-Zoff
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
Maite Kelly im „Fernsehgarten“: Auftritt sorgt für Spott
Fan-Kritik
Maite Kelly bei ihrem Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“
Leon Windscheid verrät, welche Fehler man bei Partnerbörsen vermeiden sollte
Ein Psychologe verrät's
Leon Windscheid
Kaulitz-Brüder über Merkel-Absage: "Das hätte man auch netter machen können"
Merkel-Korb
Tom und Bill Kaulitz / Angela Merkel
"Stargate": Ein Sci-Fi-Klassiker von Roland Emmerich kehrt zurück
Emmerichs Sci-Fi-Highlight
"Stargate"
Birgit Schrowange packt aus: Durch diesen Fehler verlor sie Geld an der Börse!
Finanzielle Einblicke
Birgit Schrowange
"Das große Backen – Die Profis": Alle Infos zu den neuen Folgen mit Enie van de Meiklokjes
Back-Wettbewerb
Das große Backen - Die Profis
"Die Küchenschlacht XXL": Alle Infos zum Koch-Duell mit Nelson Müller
Wer gewinnt?
Die Küchenschlacht XXL
"Verbotene Bücher – Kulturkampf in den USA": Alle Infos zur 3sat-Doku
Kulturkampf in Amerika
Verbotene Bücher - Kulturkampf in den USA
"Ganz schlimm!": Vanessa Mai schämt sich für dieses Tattoo
Tattoo-Reue
Vanessa Mai
Neuer James Bond? Idris Elba enthüllt Wahrheit hinter den 007-Gerüchten
Idris Elba enthüllt
Idris Elba
"Temptation Island VIP": Diese Paare ziehen in die Villa ein!
Neue Staffel
Gloria und Michael stehen nebeneinander.
Andrea Berg: Dieser Bühnen-Unfall verfolgt sie bis heute
Feuer außer Kontrolle
Andrea Berg sitzt bei einer Talkshow.
"Stich ins Herz": Manuela Wisbeck über ihr Aus bei "Notruf Hafenkante"
Nach 16 Jahren
Manuela Wisbeck als Frauke Prinz in "Notruf Hafenkante"
Kein Comeback geplant: Campino macht Ansage zu den Toten Hosen
Abschiedsalbum
Campino sitzt auf der Bühne und hält ein Mikrofon.
„Durch alle Höllen gegangen“: Michelle spricht offen über Liebes-Aus
Nach Trennung
Michelle steht auf der Bühne und guckt traurig.
"ZDF-Fernsehgarten" – Das sind die Mottos und Gäste der Saison
Sonntagsprogramm
Andrea Kiewel mit Mikrofon im ZDF-Fernsehgarten