"Temptation Island VIP": Diese Paare ziehen in die Villa ein!

Es ist wieder soweit. „Temptation Island VIP“ geht in die nächste Runde. Janin Ullman stellt 4 Paare auf die Probe. Mit dabei sind wieder vier Paare und eine Neuheit, die es zuvor noch nie gegeben hat.

Darum geht es in der Show Temptation Island findet in zwei Villen statt. Dort ziehen Paare getrennt voneinander mit Singles (den „Verführern“) ein. So wohnen also vier vergebene Männer mit knapp 15 Single-Frauen zusammen. Die passenden vergebenen Frauen wohnen ebenfalls mit knapp 15 Single-Männern zusammen. In der Zeit werden Spiele gespielt, viel Alkohol konsumiert und gefeiert. Ziel ist es, sich innerhalb der 2 Wochen Drehzeit nicht verführen zu lassen und seinem Partner treu zu bleiben.

Diese Paare sind dabei In der diesjährigen VIP-Staffel sind die folgenden Paare dabei. Gloria und Michael, Tara und Dennis und Carina und Chika. Ein weiteres Paar wird noch geheim gehalten.

Gloria Schwesinger und ihren Michael kennt man vor allem durch ihre gemeinsame Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ 2024. Sie nahm bereits mit ihrem Ex-Freund Nicola an einer normalen Staffel „Temptation Island“ teil. Die beiden waren bereits verheiratet, ihre Beziehung endete nach ihrer Teilnahme 2022 mit einem öffentlichen Rosenkrieg und anschließender Scheidung. Mit Michael ist Gloria nun seit knapp 2 Jahren zusammen, doch erst kürzlich kursierten Gerüchte um eine Trennung.

Tara Tabitha und Dennis waren ebenfalls gemeinsam im „Sommerhaus der Stars“ im Jahr 2025. Kennengelernt haben sie sich bei „Kampf der Realitystars“ und sind seit einem guten Jahr ein Paar.

Das gab es bei Temptation Island noch nie Mit Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose zieht das erste Mal ein queeres Paar in die Villa ein. Die beiden kennt man spätestens seit „Couple Challenge“. Chika wird in die Männer-Villa zu den Single-Frauen ziehen, Carina ist bisexuell und zieht in die Frauen-Villa mit Single-Männern ein.

Dann gibt es die Staffel zu sehen Der genaue Streaming-Start ist noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten sollen gerade erst gestartet haben. Aktuell läuft aber die normale „Temptation Island“ Staffel, ebenfalls mit Janin Ullmann. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge auf RTL+.