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"Neue Geschichten vom Pumuckl" RTL zeigt sechs neue Folgen der zweiten Staffel

Neue Folgen

"Neue Geschichten vom Pumuckl" RTL zeigt sechs neue Folgen der zweiten Staffel

05.04.2026, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Die beliebte Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" kehrt mit sechs neuen Folgen zu RTL zurück. Meister Eder erlebt emotionale Momente und der Kobold sorgt wieder für Aufregung.
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Noch essen der Pumuckl und Florian Eder (Florian Brückner) gemeinsam zu Abend, doch am Ende der zweiten Staffel droht ihre "Bromance" für immer zu zerbrechen.   Fotoquelle: RTL / NEUESUPER GmbH
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Dank seines alten Peinigers Bernd Seifert (Stefan Murr, links) balmiert sich Florian Eder (Florian Brückner) vor den Kindern an seiner alten Schule.   Fotoquelle: RTL / NEUESUPER GmbH
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Der Pumuckl macht den Peiniger Bernd Seifert (Stefan Murr) selbst zum Opfer.   Fotoquelle: RTL / NEUESUPER GmbH
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Der Pumuckl bekommt ein Heinzelmännchen geschenkt und findet das gar nicht lustig!  Fotoquelle: RTL / NEUESUPER GmbH
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Hoch hinaus geht es für den Pumuckl in der vorletzten Folge. Ob der Ausflug wohl ein gutes Ende nimmt?  Fotoquelle: RTL / NEUESUPER GmbH

Die Pumuckl-Manie ist ungebrochen: Seit RTL den rothaarigen Kobold zurück ins Fernsehen holte, tauchen stetig neue Unterhaltungsansätze rund um die einst von Ellis Kaut erdachte Figur auf. "Die Pumuckl Show" hieß eine neue Quizshow mit dem Kobold und "Checker Tobi" als Moderator, die RTL zu Weihnachten 2025 zeigte. Wenige Monate später zog Amazon Prime Video mit der Ankündigung von "Schnick Schnack – Pumuckl treibt Schabernack", einer Show im Versteckte-Kamera-Prinzip, nach. Auch auf der großen Leinwand trieb der Kobold bereits seinen Unfug: "Pumuckl und das große Missverständnis" lockte 2025 mehr als eine Million Menschen in die Kinosäle. Ein zweiter Film unter dem Arbeitstitel "Pumuckl und das große Fest" ist bereits angekündigt. Zu Ostern zeigt RTL nun aber erstmal die zweite Hälfte der zweiten Staffel "Neue Geschichten vom Pumuckl". Sechs Folgen sind ab Donnerstag, 26. März, auf RTL+, sowie am Ostersonntag, 5. April, um 15.25 Uhr, bei RTL, zu sehen.

RTL
Neue Geschichten vom Pumuckl
Serie • 05.04.2026 • 15:25 Uhr

Die erste Folge "Pumuckl und der sprechende Schreibtisch" schneidet ein omnipräsentes Problem an: In deutschen Großstädten gibt es zu wenig Wohnraum, und die Mieten sind oftmals viel zu hoch. In der Folge leben viele Menschen zu eng aufeinander. Das führt zu Stress und Streit, wie auch im Fall der beiden Brüder Noah (Maxi Menzinger) und Jakob Neumann (Lukas Menzinger). Der Schreinermeister Eder (Florian Brückner) sollte für Noah einen Schreibtisch bauen, nur ragt dieser am Ende ein paar Zentimeter in die Zimmerhälfte von Jakob hinein. Der Teenager findet das gar nicht lustig. Es kommt zum Streit, in den sich der Pumuckl (gesprochen von Maximilian Schafroth) bald einmischt ...

Meister Eder muss wieder in die Schule

Emotional geht es auch in der zweiten Folge weiter: Eder ist zur Verlobungsfeier seiner Freundinnen Klara (Mira Mazumdar) und Valentina (Tanja Raunig) eingeladen. Als Geschenk hat er ein Minigolfset besorgt. Das will der Pumuckl natürlich unbedingt ausprobieren. Leider tauchen auf dem Minigolfplatz überraschend Klara und Valentina auf. Als Klara den Eder zum Duell herausfordert, ist der Pumuckl eifersüchtig: Aus Rache sorgt er dafür, dass Klara verliert, und stiftet dadurch jede Menge Ärger ...

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Einen Ausflug in die eigene Vergangenheit erwartet Meister Eder in der Folge "Pumuckl und das Jojo": An seiner alten Schule soll der Schreiner einen Auftrag erledigen und trifft dort auf seinen alten Peiniger "Bomber-Bernd" (Stefan Murr), der inzwischen Konrektor, aber noch immer so gemein wie früher ist ...

Wo ist Pumuckl?

Die für kleine und große Fans spannendste neue "Pumuckl"-Geschichte erzählen jedoch die letzten beiden Folgen: Bei einem Ausflug mit einem Modellflugzeug geht der Pumuckl verloren! Die verzweifelte Suche vom Eder bleibt vorerst ohne Erfolg. Vor allem ältere Fans des kleinen Kobolds dürften sich da an zwei aufeinanderfolgende Episoden aus der alten Fernsehserie "Meister Eder und sein Pumuckl" mit Gustl Bayrhammer als Meister Eder aus dem Jahr 1983 erinnern: In "Der große Krach" stahl der Pumuckl das Silberarmband eines Mädchens, woraufhin ihn der Schreiner hinauswarf. Der Pumuckl kam daraufhin bei Eders Spezl Georg Bernbacher (Willy Harlander) unter. Doch sowohl der Schreiner als auch der Kobold litten zunehmend unter ihrer Trennung. Am Ende fanden die beiden wieder zusammen. Ob es auch in "Neue Geschichten vom Pumuckl" ein Happy End geben wird?

Neue Geschichten vom Pumuckl – So. 05.04. – RTL: 15.25 Uhr

Er konnte unterhalten: Vor 15 Jahren starb der letzte große deutschsprachige Entertainer
Peter Alexander war ein Multitalent: Als Sänger, Schauspieler und Moderator begeisterte er Millionen. Seine Shows erreichten Einschaltquoten von über 80 Prozent.
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Peter Alexander

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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