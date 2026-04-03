Vergeben: Betty Taube verrät Liebes-Geheimnis nach „Let’s Dance“-Aus

Bei „Let’s Dance“ war für Betty Taube früher Schluss als erhofft, doch abseits der TV-Kameras läuft es für sie derzeit offenbar umso besser. Das Model hat öffentlich gemacht, wieder in einer festen Beziehung zu sein – und überrascht damit viele Fans. Schließlich hatte sie ihr neues Liebesglück bislang konsequent aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Während sie auf dem Tanzparkett mit Profitänzer Alexandru Ionel (31) Woche für Woche trainierte, tanzte sie hinter den Kulissen offenbar den schönsten aller Tänze. Dieser begann für sie nicht etwa im TV-Studio, sondern bei einem NFL-Spiel.

Betty Taube verrät, seit wann sie wieder vergeben ist Gegenüber RTL verriet Betty Taube, dass sie und ihr neuer Partner bereits seit September 2025 zusammen seien. Kennengelernt hätten sich die beiden bei einem American-Football-Spiel. Mehr Details möchte sie jedoch bewusst nicht preisgeben.

„Die Leute dürfen gerne wissen, dass ich einen Freund habe. Aber wir lassen das sehr langsam angehen mit der Öffentlichkeit“, erklärte sie. Vorerst wird es demnach keine Fotos des Paares geben, auch seinen Namen behielt sie für sich. Für Betty Taube ist klar: Diese Beziehung soll nicht im Rampenlicht beginnen.

Betty Taube über ihre neue Liebe: Diese Worte sagen alles Wenn Betty über ihren Freund spricht, wird besonders deutlich, wie wichtig ihr diese Beziehung ist. Ihre Worte klingen ruhig und beinahe erleichtert. „Er ist toll! Ich habe endlich den Richtigen gefunden. Das hat lange gedauert. Ich glaube, es gab noch nie einen Menschen, der mich so gut verstanden hat, der mich so akzeptiert hat, mit meinen Ecken und Kanten, und der mir so eine Ruhe gibt.“

Ruhe – gerade dieser Aspekt scheint für die energiegeladene Influencerin eine besonders große Rolle zu spielen. Als ausgebildete Kunstflugpilotin und Amateur-Rennfahrerin lebt sie ein Leben voller Action. Umso wertvoller ist für sie offenbar ein Partner, der hierzu einen Gegenpol bildet.

Betty Taube: „Let’s Dance“ war eine Belastungsprobe für die Beziehung Die Teilnahme bei „Let´s Dance“ sei sowohl körperlich als auch mental extrem fordernd gewesen. Intensives Training, kaum Zeit für Privates. „Man hat hier wirklich von morgens bis abends Training und irgendwie ist mein ganzes Privatleben gerade auf Pause gestellt“, erklärte sie.

Ihr Freund sei jedes Wochenende angereist, um sie zu sehen. Dennoch sei die gemeinsame Zeit deutlich zu kurz gekommen. Umso größer sei nun die Vorfreude auf die freie Zeit nach dem Show-Aus.

Betty Taube plant Liebesurlaub mit ihrem Freund in den Alpen Statt weiterer Trainingsstunden stehe nun erstmal Erholung auf dem Plan – und zwar zu zweit. „An Ostern fahre ich mit meinem Freund in die Alpen“, verriet Betty im RTL-Interview. Nach den anstrengenden Wochen bei „Let´s Dance“ komme diese Auszeit für sie genau richtig. Das ursprünglich nur als kleine Verschnaufpause geplante Osterwochenende werde nun zu einem längeren Liebesurlaub ausgedehnt.

Betty Taubes bewegte Liebesvergangenheit im Überblick Betty Taubes Liebesleben war in der Vergangenheit immer wieder Thema. 2016 heiratete sie den Fußballprofi Koray Günter (31), den sie bei Dreharbeiten kennengelernt hatte. Nach fünf Ehejahren folgte 2021 die Scheidung. Durch das Scheitern der Ehe stürzte sie damals in eine schwere Krise. Betty sprach später offen darüber, dass sie an Depressionen gelitten und sich für drei Monate in stationärer Therapie befunden habe.

Dabei sei ihr bewusst geworden, dass nicht nur die Trennung, sondern vor allem ihre schwierige Kindheit tiefe Spuren hinterlassen hätte. Nach der Ehe begann sie eine weitere Beziehung, die rund zwei Jahre dauerte und im Mai 2024 endete. Seitdem galt sie öffentlich als Single – bis jetzt.

Betty Taube: Von GNTM zum erfolgreichen Social-Media-Star Betty Taube wurde 2014 durch ihre Teilnahme bei „Germany´s Next Topmodel by Heidi Klum“ bekannt. Seither ist sie als Model, Influencerin und TV-Gesicht präsent. Auf Instagram folgen ihr rund 1,3 Millionen Menschen. Trotz dieser Öffentlichkeit scheint sie aus ihren vergangenen Erfahrungen gelernt zu haben. Ihre neue Beziehung soll demnach bewusst die Chance haben, langsam zu wachsen. Fernab von Schlagzeilen und Paparazzi-Fotos.

Nach dem Show-Aus konzentriert sich Betty Taube auf ihr Liebesglück Auch wenn Betty Taube bei „Let´s Dance“ unerwartet früh ausschied, wirkt sie keineswegs enttäuscht - im Gegenteil: Sie kann sich jetzt voll und ganz auf ihren neuen Lebensabschnitt konzentrieren. Nach schwierigen Jahren, einer gescheiterten Ehe und einer weiteren Trennung scheint sie endlich angekommen zu sein. Es ist völlig nachvollziehbar, dass sie ihr junges Liebesglück in aller Ruhe genießen möchte und deswegen versucht, es besonders gut vor äußeren Störfaktoren zu schützen.

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