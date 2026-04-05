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„Let’s Dance“ sorgt für Wirbel: Entscheidung des Senders bringt Fans auf die Palme

Rippenbruch

„Let’s Dance“ sorgt für Wirbel: Entscheidung des Senders bringt Fans auf die Palme

05.04.2026, 19.10 Uhr
von Alina Altendorf
Dass Esther Schweins trotz ihrer Verletzung weiter auf dem Parkett steht, sorgt für hitzige Debatten. Viele Fans zeigen dafür kein Verständnis.
Schauspielerin Esther Schweins und Profitänzer Massimo Sinato
Schauspielerin Esther Schweins und Profitänzer Massimo Sinato bei der vierten Tanzshow der 19. Staffel der RTL-Tanzshow Let's Dance im Coloneum.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Seit Februar tanzen wieder 14 Tanzpaare um den Dancing-Pokal. Vier davon konnten Zuschauende und die Jury nicht von sich überzeugen, weswegen sie ausschieden. Jüngst rettete sich Esther Schweins alias Cher in der „Idols Night“ auf die Treppe, obwohl sie mit 15 Punkten für ihren Slowfox die niedrigste Jury-Wertung erzielte. Das blieb nicht ohne Kritik.

Esther Schweins tanzt bei „Let’s Dance“ trotz gebrochener Rippen

Schon das Training gestaltete sich für Esther Schweins vergangene Woche schwierig und vor allem schmerzhaft. Ihr Profitanzpartner Massimo Sinató erklärte den Grund: „Esther hat zwei gebrochene Rippen, also die hat sie schon länger angeknackst, jetzt sind sie komplett durch.“

Doch aufgeben kommt für die Schauspielerin nicht infrage. „Das hier findet einmal im Leben statt. Das wird sich nicht noch mal wiederholen“, meinte die 55-Jährige mit Tränen in den Augen.

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„Let’s Dance“: Viel Zuspruch für Esther Schweins

Besonders Jurorin Motsi Mabuse lobte Esthers Kampfgeist und Durchhaltevermögen. Auch Moderatorin Victoria Swarovski, die vergangenen Sonntag Audrey Hepburn verkörperte, zeigte sich anerkennend. Denn sie weiß aus eigener Erfahrung, wie schmerzhaft es ist, verletzt weiter zu tanzen. Schließlich errang sie damals den Sieg mit einer gebrochenen Rippe.

Zuschauer kritisieren RTL wegen Esther Schweins scharf

Zuschauende zeigen deutlich weniger Bewunderung – im Gegenteil. In den sozialen Medien äußern sie sich kritisch dazu, dass Esther mit solch einer Verletzung weiterhin teilnehmen darf. „Wie kann der Sender das überhaupt zulassen, das kann schwere Folgen haben“, äußerte sich ein User beim Kurznachrichtendienst X. „Wie können die Esther da tanzen lassen? Sie kann das doch selbst gar nicht einschätzen. Unverantwortlich“, stimmte ein anderer zu. „Vom gesundheitlichen Aspekt finde ich’s auch gewagt. So ein Rippenteil in der Lunge wär jetzt nicht so lustig …“, gibt ein weiterer zu bedenken.

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„Let’s Dance“: Für Betty ist nach der Samba Schluss

Model Betty Taube erhielt für ihre Samba als Madonna 19 Punkte von der Jury. Anrufende Zuschauerinnen und Zuschauer konnte sie mit dieser Performance wohl nicht überzeugen, weswegen sie es nicht in die Top 10 schaffte und die Show verlassen musste. „Soll ihr Esther den Platz freimachen, dann kann sie wieder zurück“, kommentierte eine Nutzerin unter einem Reel von gofeminin.de.

Im Netz herrscht die Meinung vor, dass Esther aufgrund ihrer Verletzung ohnehin früher oder später gehen müsse. „Und nächste Woche kommt die Meldung, dass sie aus gesundheitlichen Gründen raus ist ...“, ist ebenfalls bei X zu lesen.

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